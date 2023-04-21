«Рома», «Байер», «Севилья» или «Ювентус»: кто выиграет Лигу Европы?

Один трофей, четыре претендента. Кто-то из них получит путёвку в Лигу чемпионов.

Круг претендентов на победу в Лиге Европы сузился до четырёх команд. Любопытно, что три клуба добрались до этой стадии через групповой этап Лиги чемпионов. В одной части сетки сыграют «Ювентус» и «Севилья», а в другой — «Рома» и «Байер».

Кого же всё-таки можно назвать главным фаворитом Лиги Европы? Места в списке будут определены по итогам вашего голосования. Вы можете влиять на позиции в рейтинге путем нажатия стрелок.

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