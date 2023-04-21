«Рома», «Байер», «Севилья» или «Ювентус»: кто выиграет Лигу Европы?

Круг претендентов на победу в Лиге Европы сузился до четырёх команд. Любопытно, что три клуба добрались до этой стадии через групповой этап Лиги чемпионов. В одной части сетки сыграют «Ювентус» и «Севилья», а в другой — «Рома» и «Байер».
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«Рома»
Жозе Моуринью побеждал в Лиге чемпионов с двумя разными клубами («Порту», «Интер»), а теперь стремится проделать новый трюк в Лиге Европы. Шесть лет назад португалец выигрывал турнир с «Манчестер Юнайтед», а до этого, ещё в Кубке УЕФА, с «Порту». Сейчас же он в двух шагах от третьего успеха в турнире – теперь с «Ромой». На групповом этапе римский клуб набрал 10 очков и занял второе место в компании с «Бетисом», «Лудогорцем» и ХИКом.
В первом раунде плей-офф «Рома» прошла «Зальцбург». Команда Моуринью проявила характер и реабилитировалась после гостевого поражения 0:1. В Риме хозяева забили два мяча до перерыва и сохранили нужный счёт. Далее Моуринью выбил из Лиги Европы «Реал Сосьедад» — 2:0, 0:0. С «Фейеноордом» тоже пришлось помучиться, ведь в Нидерландах гости проиграли 0:1, а Лоренцо Пеллегрини не реализовал пенальти. Через неделю итальянский клуб избежал итогового поражения только благодаря голу Пауло Дибалы на 89-й минуте. Этот гол воодушевил римлян, и они ещё дважды забили в овертайме — 4:1 (д. вр.).
«Ювентус»
Команда Массимилиано Аллегри начинала еврокубковый сезон в Лиге чемпионов и выступила там бесславно. «Ювентус» не составил должной конкуренции «Бенфике» и «ПСЖ» и лишь по дополнительным показателям опередил «Маккаби» из Хайфы. После такого провала поползли слухи о возможной отставке тренера, но пока тот сохраняет свой пост.
В плей-офф Лиги Европы «Ювентус» стартовал с победы над «Нантом». Итальянский клуб упустил победу в первом матче — 1:1, но не испытал проблем в ответной игре — 3:0. В 1/8 финала чёрно-белые «засушили» немецкий «Фрайбург» — 1:0, 2:0, а в четвертьфинале одолели «Спортинг». Туринцы с большим трудом обыграли соперника на своём стадионе — 1:0, а через неделю добились нужного результата в Лиссабоне — 1:1.
«Севилья»
Испанский клуб спустился в Лигу Европы из Лиги чемпионов. На групповой стадии главного еврокубка «Севилья» набрала пять очков. Этого хватило, чтобы опередить «Копенгаген», но не «Манчестер Сити» с дортмундской «Боруссией».
В первом раунде плей-офф испанская команда не без труда прошла ПСВ (3:0 дома и 0:2 на выезде). Далее «Севилья» справилась с «Фенербахче» — и снова помог задел, созданный в первом матче. После домашней победы 2:0 андалусийский клуб проиграл на выезде — 0:1. В четвертьфинале «Севилья» выкинула из Лиги Европы «Манчестер Юнайтед». После результативной ничьей на «Олд Траффорд» — 2:2 в Испании хозяева наказали соперника за грубые ошибки — 3:0. С учётом неважных дел в Примере победа в Лиге Европы помогла бы скрасить неудачный сезон «Севилье».
«Байер»
Немецкий клуб провёл групповой этап Лиги чемпионов под руководством двух тренеров. «Байер» набрал пять очков и опередил «Атлетико», но пропустил вперёд «Порту» и «Брюгге». В первом круге командой руководил Херардо Сеоане, во втором — Хаби Алонсо.
С приходом испанца дела «Байера» заметно улучшились. Команда поднялась со дна таблицы на шестое место в Бундеслиге, а также добралась до полуфинала Лиги Европы. Первый раунд плей-офф получился максимально интригующим, но немцы всё-таки одолели «Монако». Команда Александра Головина победила в Леверкузене — 3:2, но соперник взял реванш с таким же счётом во Франции. В серии пенальти удача была на стороне «Байера». В 1/8 финала команда Хаби Алонсо прибила «Ференцварош» Станислава Черчесова — две победы с одинаковым счётом 2:0. А далее «Байер» расправился с сенсационным «Юнионом». Первый матч не выявил победителя — 1:1, а на выезде клуб Бундеслиги не испытал проблем — 4:1.
- 21 апреля 2023
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