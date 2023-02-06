Как сложились судьбы героев «Црвены Звезды», бравшей Кубок чемпионов. Крутая была банда!

В 1991 году «Црвена Звезда» сотворила историю. Югославский клуб сенсационно дошёл до финала Кубка европейских чемпионов, где в серии пенальти обыграл «Марсель». На пути к главному трофею в своей летописи «Црвена Звезда» выбила из турнира «Грассхоппер», «Рейнджерс», «Динамо» (Дрезден) и «Баварию».

Команда Любко Петровича могла встретиться в финале с московским «Спартаком», но красно-белые дважды уступили «Марселю» (дома – 1:3, в гостях – 1:2) в полуфинале. Рассказываем, как сложились судьбы главных героев той незабываемой команды.

«Црвена Звезда» 0:0 «Марсель» (в серии пенальти — 5:3)

🗓 29 мая 1991 года.

🏟 Стадион: «Сан-Никола», Бари, Италия.

Судья: Туллио Ланезе.

Серия пенальти:

Просинечки – 1:0 ✅

Аморос – 1:0 ❌

Бинич – 2:0 ✅

Казони – 2:1 ✅

Белодедич – 3:1 ✅

Папен – 3:2 ✅

Михайлович – 4:2 ✅

Мозер – 4:3 ✅

Панчев – 5:3 ✅

«Црвена Звезда»: Стоянович (в, к), Шабанаджович, Белодедич, Найдоский, Марович, Михайлович, Просинечки, Югович, Панчев, Савичевич (Стошич, 84), Бинич.

Главный тренер: Любко Петрович.

«Марсель»: Ольмета (в), Аморос, Ди Меко (Стойкович, 112), Мозер, Боли, Казони, Фурнье (Веркрюйсс, 75), Уоддл, Папен (к), Пеле, Жермен.

Главный тренер: Раймон Гуталс.

Вратарь: Стеван Стоянович, 26 лет → 58 лет

1991 Сейчас

Перед главным сезоном своей жизни вратарь получил капитанскую повязку. Стоянович сыграл девять матчей в Кубке чемпионов – 1990/1991, дважды не пропустил от «Рейнджерс» и «Динамо» (Дрезден), а в финале не дал забить пенальти Мануэлю Аморосу. В полуфинале голкипер совершил несколько крутых сейвов, заставив забыть курьёзный гол между ног от Клауса Аугенталера. Стоянович – первый вратарь-капитан, выигравший Кубок европейских чемпионов. Через год голкипер стал чемпионом Бельгии с «Антверпеном», а в 1993-м дошёл с командой до финала Кубка кубков (спартаковским болельщикам тот розыгрыш до сих пор больно вспоминать).

Рефик Шабанаджович, защитник, 25 лет → 57 лет

1991 Сейчас

Шабанаджович был основным защитником «Црвены Звезды». Он сыграл восемь матчей в Кубке чемпионов, пропустив только первый полуфинал с «Баварией». В его карьере было несколько примечательных эпизодов. В 23 года Рефик мог закончить с футболом – в 1988 году он столкнулся с Владимиром Слишковичем (ныне – помощник Гильермо Абаскаля в «Спартаке») в матче «Црвена Звезда» – «Железничар», после чего впал в кому на три дня. Защитник быстро восстановился и уже на следующий год вернулся в состав. Через два года, опекая Диего Марадону в четвертьфинале ЧМ-1990, он отхватил две жёлтые карточки за семь минут за фолы на капитане Аргентины и на 31-й минуте покинул поле.

Миодраг Белодедич, защитник, 27 лет → 58 лет

1991 Сейчас

Румынский защитник – единственный легионер в том составе «Црвены Звезды». Белодедич сыграл во всех девяти матчах КЕЧ, а в финале реализовал удар в серии пенальти. Защитник стал первым футболистом, выигравшим трофей с двумя разными клубами (в сезоне-1985/1986 он поднимал кубок в «Стяуа»). С 2005 года Белодедич занят в сфере подготовки молодёжных и юношеских сборных Румынии.

Синиша Михайлович, полузащитник, 22 года → скончался в 53 года

1991 2022

Рекордсмен Серии А по числу голов, забитых со штрафных (28), сыграл ключевую роль во втором полуфинале с «Баварией», организовав два гола. На 25-й минуте Михайлович открыл счёт, а на 90-й минуте после его ассиста Клаус Аугенталер внёс мяч в свои ворота. В финале с «Марселем» полузащитник получил жёлтую карточку и реализовал пенальти в серии. Через год Синиша уехал в Италию, где играл за «Рому», «Сампдорию», «Лацио» и «Интер». Там он и завершил карьеру. Больше всего трофеев серб завоевал с «Лацио». С лета 2019-го по сентябрь 2022 года мастер штрафных ударов возглавлял «Болонью». 16 декабря Михайлович скончался после долгой борьбы с лейкемией.

Роберт Просинечки, полузащитник, 22 года → 54 года

1991 Сейчас

Полузащитник забил четыре гола в том розыгрыше Кубка чемпионов. От него дважды пострадал «Грассхоппер» и по разу «Рейнджерс» и «Динамо» (Дрезден). Также Просинечки забил послематчевый пенальти в финале с «Марселем». В 1991 году он уехал в Испанию, где играл за «Реал», «Барселону» и «Севилью», а закончил карьеру в 2004 году в «Загребе». Летом 2022 года Роберт Просинечки покинул пост главного тренера «Олимпии» из Любляны.

Владимир Югович, полузащитник, 21 год → 53 года

1991 Сейчас

Югович сыграл в восьми из девяти матчей турнира с первых минут. В той красно-белой команде он был самым молодым. Главную роль Владимир сыграл в матче за Межконтинентальный кубок, оформив дубль в ворота «Коло-Коло». Через пять лет серб выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и Межконтинентальный кубок с «Ювентусом». С ноября 2008 года по апрель 2009 года Владимир Югович был вице-президентом «Црвены Звезды». Сейчас полузащитник живёт в Вене с семьёй, занимается бизнесом и ведёт непубличный образ жизни.

Деян Савичевич, полузащитник, 24 года → 56 лет

1991 Сейчас

Савичевич оформил 3+1 в семи матчах Кубка чемпионов. Полузащитник забил победный гол в первом полуфинале с «Баварией», и этот мяч стал решающим в противостоянии. После успеха с «Црвеной Звездой» Савичевич перешёл в «Милан», с которым выиграл три чемпионства, три Суперкубка Италии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Сейчас Деян возглавляет Федерацию футбола Черногории.

Драгиша Бинич, нападающий, 29 лет → 61 год

1991 Сейчас

Самый возрастной игрок в той «Црвене Звезде». На счету Бинича голы в ворота «Грассхоппера», «Динамо» (Дрезден), ассистентский дубль с «Баварией» и забитый пенальти «Марселю». После «Црвены Звезды» нападающий играл в Чехии и на Кипре, а завершил карьеру в Японии.

Любко Петрович, главный тренер, 44 года → 75 лет

1991 Сейчас

Победа в Кубке европейских чемпионов – главная в карьере Любко Петровича. В его профиле более 20 клубов, и он по-прежнему в деле! С 9 января 2023 года Петрович возглавляет «Литекс» из Ловеча. Тренером Любко выиграл 12 трофеев, пять из которых — с «Црвеной Звездой». В 1995–1996 годах он стал чемпионом Югославии и дважды обладателем Кубка страны.