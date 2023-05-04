Исторический момент для «Наполи»! Сегодня-то они станут чемпионами? LIVE

Этого момента помешанный на футболе Неаполь ждал больше 30 лет. Со времён великого и непревзойдённого Диего Армандо Марадоны. В 1990 году «Наполи» второй раз в истории стал чемпионом Италии, а дальше — как отрезало. Команда занимала второе, третье места в Серии А — только не первое.
Банда Лучано Спаллетти и Хвичи Кварацхелии готова наконец исправить эту историческую несправедливость. Официально оформить титул на своём поле в прошлом туре не получилось — «Салернитана» отложила праздник южан. Но всем и каждому в Италии ясно, что триумф «Наполи» неотвратим. Вопрос времени. Сегодня в Удине «адзурри» достаточно не проиграть, чтобы вернуть себе «скудетто» на форму. Фактически «золотой» матч!
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию со стадиона «Фриули» и, если всё сложится идеально для гостей, из ликующего Неаполя.
Потери команд
🚑 А вот кого мы точно не увидим сегодня на поле «Фриули»:
- «Удинезе»: Симоне Пафунди (травма плеча), Исаак Саксесс (травма подколенного сухожилия), Жерар Деулофеу (операция на колене), Энцо Эбосс (разрыв крестообразной связки);
- «Наполи»: Маттео Политано (повреждение лодыжки), Марио Руй (перелом голени).
📊 Нелишним будет освежить в памяти положение лидеров в Серии А. Семь команд рубятся за четыре путёвки в Лиге чемпионов. Точнее — шесть за три. Одна уже фактически занята.
⚔ «Наполи» выиграл у «Удинезе» шесть последних матчей. Выиграет ли седьмой? А впрочем, ему хватит и ничьей!
✅ Когда «Наполи» станет чемпионом? Опрос
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📺 Где смотреть матч «Удинезе» — «Наполи»
В прямом эфире игру «Удинезе» — «Наполи» покажет федеральный канал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 21:40 по Москве.
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