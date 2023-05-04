Исторический момент для «Наполи»! Сегодня-то они станут чемпионами? LIVE

Неаполь ждал этого 33 года. Трудно вообразить, что начнётся в городе, когда южане наконец оформят титул.

Этого момента помешанный на футболе Неаполь ждал больше 30 лет. Со времён великого и непревзойдённого Диего Армандо Марадоны. В 1990 году «Наполи» второй раз в истории стал чемпионом Италии, а дальше — как отрезало. Команда занимала второе, третье места в Серии А — только не первое.

Банда Лучано Спаллетти и Хвичи Кварацхелии готова наконец исправить эту историческую несправедливость. Официально оформить титул на своём поле в прошлом туре не получилось — «Салернитана» отложила праздник южан. Но всем и каждому в Италии ясно, что триумф «Наполи» неотвратим. Вопрос времени. Сегодня в Удине «адзурри» достаточно не проиграть, чтобы вернуть себе «скудетто» на форму. Фактически «золотой» матч!

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию со стадиона «Фриули» и, если всё сложится идеально для гостей, из ликующего Неаполя.