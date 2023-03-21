Рэтклифф — о продаже «МЮ»: не хочется платить глупую цену
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Сэр Джим Рэтклифф, сделавший в феврале предложение о покупке «Манчестер Юнайтед», прокомментировал новость о том, что семья Глэйзеров хочет продать клуб за более чем € 6,5 млрд.
«Как определяется цена картины? Как определяется цена дома? Это не связано с тем, сколько стоит построить дом или сколько стоит нарисовать картину. Чего не хочется делать, так это платить глупые цены, потому что впоследствии можно пожалеть об этом», — приводит слова Рэтклиффа Manchester Evening News со ссылкой на Wall Street Journal.
Рэтклиффу, который возглавляет нефтехимическую корпорацию Ineos, принадлежат швейцарский клуб «Лозанна» и французская «Ницца». Бизнесмен является одним из богатейших людей Великобритании.
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