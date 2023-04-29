«Ростов» вдвое дешевле «Спартака». И как же по-разному эти клубы тратятся на новичков!

«Ростов» – «Спартак» – почти классика РПЛ. Особенно после того как Карпин переехал на юг России. Чуть ли не после каждого матча запускаются взаимные подколы, герои выдают перлы, но главное – команды показывают классный футбол. Только в последних пяти матчах мы видели 4:2, 3:2 (в пользу «Ростова») и 2:3 (в пользу «Спартака»). Интригующе? Бесспорно.

У сегодняшнего матча тоже много интриг. Победа «Спартака» приблизит к чемпионству «Зенит». Поражение – даст Карпину повод для новых ироничных реплик. Но один из глобальных парадоксов – хоть команды и находятся совсем рядом в таблице, их составы серьёзно отличаются. В первую очередь по стоимости. Все игроки «Ростова», по данным Transfermarkt, оценены в € 48 млн, а «Спартака» – в € 89,55 млн. Разница почти в раза – это прилично. Особенно с учётом того, что дончане на одно очко опережают москвичей в таблице.

Но куда интереснее, как и за сколько переходили в эти клубы их лидеры. Мы взяли игроков, которые в этом сезоне провели наибольшее количество минут, и вспомнили их трансферы. Выводы вас вряд ли удивят.

Для удобства используем 15 футболистов с наибольшим игровым временем в нынешнем сезоне (плюс некоторых самых ярких новичков) и делим их по амплуа.

Красно-белые перехватили Селихова у «Зенита», «Ростов» достал Песьякова из запаса «Спартака»

Начнём с вратарей – в РПЛ Гильермо Абаскаль всецело доверяет Александру Селихову. У него 22 матча. Ещё два – на счету тёзки Максименко, но он в основном наблюдает за игрой со скамейки.

Селихов пришёл в «Спартак» в 2016 году из «Амкара». Его рыночная стоимость составляла € 4 млн, а клубу он достался за € 3,5 млн.

Селихов в «Амкаре» и «Спартаке» Фото: «Чемпионат»

«Ростов» достал Сергея Песьякова из бесконечных аренд, куда его отдавал «Спартак». За восемь лет их было пять (с учётом спуска в «Спартак-2»). И чуть больше 30 игр за основную команду. В 2017-м контракт с клубом закончился. В этот момент Валерий Карпин возглавил «Ростов». Всё совпало. Он пригласил старого знакомого бесплатно. И в последние годы именно Сергей – основной кипер команды.

Вратари: «Спартак» – € 3,5 млн, «Ростов» – 0

Дуарте — самый дорогой защитник «Спартака», но разве ростовские хуже?

Теперь к защитникам. У «Спартака» в топ-15 по игровому времени попал Павел Маслов, но заменим его на пришедшего зимой Томаша Тавареша, который сейчас играет чаще. А Никиту Чернова – на Алексиса Дуарте.

Лидер по количеству минут среди защитников – Даниил Денисов. За него клуб не заплатил ничего – он поднялся из дубля, а в 2019-м бесплатно перебрался в «Спартак» из академии «Зенита».

Дальше – Даниил Хлусевич. Этот парень приехал из Тулы за приличные € 3 млн. Хотя уже наверняка их окупил.

Следом – Георгий Джикия. За него в Пермь перевели € 2,35 млн. Эффект от таких денег колоссальный.

За Тавареша выплатили € 2 млн.

А за Дуарте – € 4 млн

Алексис Дуарте и Томаш Тавареш Фото: ФК «Спартак»

Что с обороной у «Ростова»: Осипенко большую часть карьеры провёл в ФНЛ. Но в 2020-м неожиданно его заприметил «Ростов». И забрал у тонущего в Премьер-Лиге «Тамбова» за € 250 тыс.

Ещё один важный игрок ростовчан в этом сезоне – это Александр Сильянов. Он арендован у «Локомотива». Сумма соглашения нигде не мелькала, но, учитывая, как «Ростов» любит экономить, предположим, что она обошлась в € 150 тыс. за год.

Евгений Чернов также арендован и принадлежит «Краснодару». Добавляем ещё € 150 тыс.

Данила Прохин перешёл в «Ростов» из «Зенита» в качестве свободного агента.

Виктор Мелёхин – бесплатно как воспитанник из структуры клуба.

Ещё в списке Андрей Лангович – тоже свой воспитанник.

Защитники: «Спартак» – € 11,35 млн, «Ростов» – € 550 тыс.

«Ростов» взял Глебова за смешные деньги. «Спартак» не жалел средств на полузащиту

Как говорится, полузащита определяет команду. В этом смысле оба клуба потратили на игроков данного амплуа больше всего денег. Правда, москвичи выложили в 6,5 раза больше за практически такое же количество игроков.

В средней линии главный по игровым минутам в «Спартаке» – Роман Зобнин. Он ушёл из «Динамо» в 2016-м за € 3 млн.

Квинси во второй раз вернулся в Москву в 2021-м за € 8,5 млн.

Следующий по количеству минут – Руслан Литвинов, за него клуб не заплатил ничего, он свой воспитанник.

Даниил Пруцев в этом сезоне тоже стал получать много времени – его полтора года назад переманили из «Крыльев» за € 1,5 млн.

За Михаила Игнатова не заплатили ничего.

А вот за Кристофера Мартинса Перейру – € 7 млн.

Остаются Зиньковский и Умяров – на них потратили € 3,5 млн.

Антон Зиньковский Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У «Ростова» лидер-полузащитник – Данил Глебов. Его нашли в «Анжи» в 2019-м. И заплатили всего € 50 тыс.

Даниил Уткин радикально выделяется. Не только стилем игры, но и стоимостью – целых € 3 млн были переведены в «Краснодар».

Дмитрий Полоз переходил из «Сочи» как свободный агент.

За Кирилла Щетинина заплатили € 250 тыс. в Петербург.

Хорена Байрамяна давным-давно подтянули из второй команды, потом было множество аренд, но в любом случае этот футболист обошёлся бесплатно.

Роман Тугарев и Алексей Миронов оказались на Дону за € 418 тыс., которые ушли в «Локомотив».

Полузащитники: «Спартак» – € 23,5 млн, «Ростов» – € 3,718 млн.

«Спартак» мог купить восемь Комличенко. Но купил двух других игроков

И к нападению, где разница в суммах вновь несопоставима. Примерно в восемь раз. Хоть у «Ростова» и чуть менее статусная атака, она точно готова сравниться по эффективности.

Александр Соболев перешёл в «Спартак» летом-2020. Тогда претендентов на него хватало. Клуб перевёл «Крыльям» € 4,5 млн. Но трансфер точно можно назвать удачным.

Второй по значимости форвард – Шамар Николсон. За него отправили в Бельгию € 8 млн. Но в этом сезоне он играет не так часто.

Комличенко полноценно перешёл в команду прошлым летом за € 1,5 млн из «Динамо».

А Егор Голенков – за бесплатно в качестве свободного агента после не самого удачного периода в Чехии.

Нападающие: «Спартак» – € 12,5 млн, «Ростов» – € 1,5 млн

Итог: «Спартак» – € 50,85 млн, «Ростов» – € 5,768 млн.

Цифры лучших всяких итогов.