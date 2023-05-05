Не только Хвича и Осимхен. Девять скрытых героев чемпионского «Наполи»

«Наполи» празднует первое чемпионство за 33 года. В последний раз команда выигрывала Серию А ещё с Диего Марадоной. Теперь в составе «Наполи» новые кумиры, герои и лидеры. Главные из них – Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия. Однако не меньшую роль в пути к золоту сыграли не такие яркие, но невероятно полезные футболисты.

Алекс Мерет (вратарь)

Алекс Мерет Фото: Marco Luzzani/Getty Images

26-летнего итальянца никогда не считали топовым вратарём, но именно с ним «Наполи» добился исторического достижения. Мерета часто ругали за «привозы» и слабую игру ногами. Однако часть недостатков скрыла оборона «Наполи», а в других аспектах Алекс стал сильнее. В текущем сезоне Серии А Мерет занимает второе место по числу матчей «на ноль» (15, больше – у Ивана Проведеля из «Лацио» — 18), третье – по проценту сейвов (75,3%), а также входит в топ-10 по показателю PSxG-GA (проще говоря, от скольких голов вратарь спас команду) – 1,3.

В 2021 году Мерет стал чемпионом Европы в составе сборной Италии, не проведя при этом ни одного матча. Теперь же он – один из важных творцов успеха «Наполи».

Ким Мин Джэ (центральный защитник)

Ким Мин Джэ Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Южнокорейского футболиста «Наполи» приобрёл перед началом текущего сезона у «Фенербахче» всего за € 18 млн. Ким заменил в составе ушедшего в «Челси» Калиду Кулибали. И сделал это без потери качества. Кореец в рамках Серии А лидирует по показателю выигранных отборов 1-в-1 (84%) и, что интересно, по количеству касаний мяча (2714 за 30 матчей) и общей дальности успешных передач (около 4,3 км). Лидером обороны «Наполи» интересуется половина топ-клубов Европы – от «МЮ» до «ПСЖ». Но вряд ли Аурелио Де Лаурентис просто так отпустит один из главных активов.

Джованни Ди Лоренцо (правый защитник)

Джованни Ди Лоренцо Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Одно из самых крутых преображений сезона – капитан «Наполи». Ди Лоренцо превратился в одного из лучших правых защитников Европы. 29-летний итальянец – один из двух (вместе со Станиславом Лоботкой) футболистов клуба, сыгравших во всех 33 матчах сезона. С точки зрения защиты Ди Лоренцо не показывает невероятных цифр, но его можно назвать атакующим «монстром». Джованни – лидер Серии А по продвигающим передачам (220), второй – по предголевым действиям (13, впереди только Хвича – 22 действия) и передачам в штрафную (48). На счету Ди Лоренцо два гола и четыре голевых передачи. А его активные подключения по правой бровке и полуфлангу – один из атакующих инструментов Спаллетти. Нельзя молчать об огромной пользе, которую приносит капитан «Наполи» команде.

Мариу Руй (левый защитник)

Мариу Руй Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Португальский защитник перед началом сезона получил конкурента в лице Матиаса Оливейры. И это подталкивает обоих к тому, чтобы демонстрировать лучший футбол. Руй, наряду с Ди Лоренцо, преобразился в текущем сезоне. Фланги обороны «Наполи» выделяются именно атакующим потенциалом, нежели выдающейся оборонительной статистикой. Мариу хорош в тех же аспектах, что и партнёр по правому флангу – продвижение мяча, обострение, создание голевых моментов. Интересно, что Руй – лучший игрок «Наполи» и всей лиги по количеству набранных очков за матч. С португальцем в составе клуб зарабатывает 2,76 очка. Выходит, что Руй – талисман чемпионского «Наполи». Правда, сейчас он травмирован.

Станислав Лоботка (опорный полузащитник)

Станислав Лоботка Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Эксперты, говоря об успехах «Наполи», зачастую выделяют даже не атаку в лице Осимхена и Кварацхелии, а линию полузащиты. Её «сердце» — Станислав Лоботка. 170-сантиметровый словак покрывает огромные зоны, максимально вовлекаясь в построение атак и также успешно разбивая чужие. Лоботка входит в топ-10 игроков Серии А по числу отборов (71), лидирует по проценту успешных передач (94,2%) и пасов в финальную треть поля (173). Словак «кормит» Хвичу и Осимхена мячом, совершая средние и дальние передачи, предоставляя форвардам возможность атаковать на пространстве. Руководство «Наполи» в марте вознаградило футболиста за успешную игру новым контрактом до 2027 года.

Андре Франк Замбо Ангисса (центральный полузащитник)

Андре Франк Замбо Ангисса Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Карьера камерунца многообещающе началась в «Марселе». Ангисса стал основным полузащитником клуба, а затем решил перебраться в АПЛ. На Андре вышел «Фулхэм». Однако «дачники» по итогам сезона-2018/2019 вылетели в Чемпионшип, а камерунец отправился в аренду в «Вильярреал». «Фулхэм» вернулся в АПЛ, и Ангисса также приехал в Лондон. Но команда во второй раз покинула элитный дивизион, а футболист решил поехать во вторую аренду.

Подобрать Ангисса решился «Наполи». И не прогадал. В первом сезоне он отлично влился в состав, а уже в текущем стал исполнять роль лидера. Камерунец хорош на всех участках поля: он одинаково успешно помогает как в атаке, так и в защите. На счету полузащитника 6 (2+4) результативных действий и огромная зона покрытия. Объём и трудоспособность – одни из главных плюсов полузащиты «Наполи».

Пётр Зелиньски (центральный полузащитник)

Пётр Зелиньски Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Третий ключевой футболист в центре поля «Наполи». Зелиньски, в отличие от партнёров, отличается именно созидательными навыками. Причём выделяется не только на фоне Серии А, но его цифры круче большинства полузащитников всех европейских клубов. Например, Зелиньски входит в элитную категорию по голам без учёта пенальти, ударам по воротам, результативным передачам, ожидаемым ассистам, преударным действиям и продвижению мяча. Поляк занимает третье место в «Наполи» после Осимхена и Кварацхелии по голам+передачам – 10 (3+7). Так что Зелиньски можно назвать третьей атакующей силой клуба.

Ирвин Лосано/Маттео Политано (правые вингеры)

Ирвин Лосано/Маттео Политано Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Нельзя обойти стороной футболистов, играющих менее заметную, но не менее важную роль в атаке. Главный респект Лосано и Политано заключается в том, что они не ломают «химию» между Осимхеном и Кварацхелией, а лишь помогают ей. Оба игрока обладают как дриблингом, так и техникой, и могли бы высказывать недовольство, что не так часто встречаются с мячом. При этом по их флангу постоянно из защиты поднимается электричка Ди Лоренцо. Однако тот баланс, что дают команде Лосано и Политано – неоценим. У мексиканца и итальянца идентичная статистика в Серии А – три гола и три результативные передачи. Лосано провёл на поле чуть больше времени, но в целом они гармонично сменяют друг друга. Именно такие незаметные герои, не перетягивающие внимание, а дающие шанс звёздам творить – большая редкость.