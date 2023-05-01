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Серия А 2022/2023, когда «Наполи» официально станет чемпионом, расклады в чемпионате Италии, календарь, таблица, «Лацио»

Когда теперь «Наполи» оформит скудетто? Праздник снова отложится при одном раскладе
Михаил Рождественский
Когда теперь «Наполи» оформит скудетто?
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Всё снова в руках команды Спаллетти. Хотя в прошлый раз ей это не помогло.

30 апреля 2023 года «Наполи» должен был стать чемпионом Италии. Вернее, всё к этому шло: «Лацио» проиграл «Интеру», а команда Лучано Спаллетти к 83-й минуте вела в счёте против «Салернитаны». Но что-то пошло не так: середняк отыгрался и свёл игру к ничьей — празднование долгожданного скудетто пришлось отложить.

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Когда же «Наполи» официально станет чемпионом? Самый логичный ответ: в следующем туре. Но это далеко не факт. Так что давайте разбираться в раскладах.

Как выглядит таблица и кто с кем играет в следующем туре?

Нас интересует только группа лидеров, и там дела сейчас обстоят следующим образом:

МестоКомандаОчки
1«Наполи»79
2«Лацио»61
3«Ювентус»60

У всех трёх команд позади по 32 матча. 33-й тур пройдёт не в выходные, а на неделе. В среду, 3 мая, «Ювентус» примет «Лечче» (19:00 мск), а «Лацио» — «Сассуоло» (22:00 мск). Матч «Наполи» состоится на следующий день, 4 мая. И играть придётся уже не дома, а в гостях — с «Удинезе» (21:45 мск).

Игроки «Лацио» и «Ювентуса»

Игроки «Лацио» и «Ювентуса»

Фото: Getty Images

Расклады для чемпионства «Наполи» в следующем туре

Если коротко, для гарантированного завоевания титула «Наполи» нужно не проиграть. В случае победы команда Спаллетти наберёт 82 очка и оторвётся от преследователей минимум на 18 очков. Отыграть такое отставание за пять туров физически невозможно. Та же история с ничьей: 16 очков — неотыгрываемый отрыв.

Дополнительно «Наполи» сыграл на руку «Ювентус», который в своём матче 32-го тура сыграл вничью с «Болоньей» (1:1). Команда Массимилиано Аллегри не сможет отсрочить чемпионство «Наполи», даже если в следующем туре выиграет, а лидер проиграет.

А что же всё-таки будет, если «Наполи» проиграет? Тогда смотрим, что происходит у единственного преследователя:

  • «Лацио» выигрывает и набирает 64 очка. Отрыв «Наполи» — 15 очков. Чемпионство снова откладывается;
  • «Лацио» играет вничью или проигрывает. Отрыв «Наполи» — 17–18 очков, «Наполи» — чемпион.

Если суммировать, единственный расклад, при котором празднования «Наполи» снова придётся перенести, — это поражение Спаллетти и победа «Лацио». И даже в таком случае отрыв будет максимальным. Ещё одно очко — и не было бы даже математической интриги.

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