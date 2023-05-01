Воспитанники «Зенита» и «Спартака» забивают за других. Но у чемпиона нашёлся свой дебютант

В последнем апрельском туре РПЛ случилось сразу несколько примечательных событий, прямо связанных с молодыми российскими исполнителями. По традиции фиксируем главные из них и выделяем особо отличившихся.
Сергей Бабкин, «Крылья Советов», 20 лет
Для волжан всё прекрасно начиналось в игре с чемпионом, но печально закончилось. Уже на восьмой минуте Бабкин перехватил неряшливую передачу Барриоса в центре поля и начал атаку, которую сам же и завершил ударом головой — в мёртвую для Кержакова зону.
В ответ «Крылья» получили пять штук, но этот гол 20-летний полузащитник точно не забудет. Потому что особенный — первый в Премьер-Лиге. И сразу — в ворота «Зенита». На почин в Самаре у Сергея ушло 19 матчей. Уроженец Волгограда Бабкин до 16 лет занимался в системе «Анжи», а в Самаре выступает по аренде от «Локомотива».
Егор Погостнов, «Локомотив», 19 лет
Редкий тренер доверит место в центре обороны 19-летнему пацану. Михаилу Галактионову «возрастные» предрассудки чужды — иначе не возглавлял бы российскую молодёжку. Погостнов дебютировал в основе «Локо» в ноябре прошлого года, но только после очередной смены курса и тренера в родном клубе заиграл на постоянной основе. Пять последних туров РПЛ Егор — в старте, с первой до последней минуты. А «Локомотив» — в лидерах весны по набранным очкам (столько же у «Зенита» с ЦСКА, больше — ни у кого).
Максим Мухин, ЦСКА, 20 лет
Ещё один «продукт» «Локомотива». В отличие от двух предыдущих парней, Мухин давно на слуху. Просто последнее время о нём начали подзабывать. Жёсткий, выносливый опорник многообещающе начинал в ЦСКА, но затем заметно сдал, а этой весной проигрывает конкуренцию более опытным Зделару и Мендесу. Прямо-таки молодых-молодых в стартовом составе армейцев не осталось — в лучшем случае выходят на замены. Вот и Мухину теперь всё нужно доказывать заново. В Грозном он эффективно воспользовался данным тренером шансом: добежал до чужой штрафной и воплотил в гол удобную передачу такого же свежего Чалова. Возможно, против «Оренбурга» теперь получит от Федотова больше стандартных 10–15 игровых минут.
Степан Оганесян, «Оренбург», 21 год
В спартаковской «двойке» Оганесян высоко котировался. Пару раз даже выходил у Тедеско за первую команду. Но на уровне РПЛ стабильно никак не заиграет. У Марцела Лички Степан преимущественно отправляется на поле с лавки. Но если будет делать это так успешно, как в прошлое воскресенье, наверняка и практики у него прибавится. Ворота «Пари НН» Оганесян поразил чуть ли не первым касанием мяча, причём сделал это в непростой позиции и очень красиво. Вот, оцените:
Удар полузащитника оказался не только эффектным, но и чрезвычайно важным. «Оренбург» минимально выиграл, подтвердив репутацию одной из самых негостеприимных команд лиги.
Кирилл Кравцов, «Сочи», 20 лет
По-своему символично, что первую победу Хохлову у руля «Сочи» принёс футболист №8, под которым и сам Дмитрий когда-то играл. По факту именно гол полузащитника Кравцова оказался решающим в матче южан с «Торпедо». Для самого Кирилла он тоже особенный — первый в клубе.
Кирилл Кравцов
Фото: ФК «Сочи»
Из последних выпусков зенитовской академии Кравцов, кажется, ближе всех подошёл к первой команде. 16 выходов за основу во всех турнирах — приличная статистика для местного воспитанника. У него даже есть золотая медаль РПЛ и пара Суперкубков — какой-никакой вклад парень в эти победы внёс. Если иностранцы летом разъедутся из Петербурга, вот один из первых кандидатов на «импортозамещение». Но теперь за него придётся платить — «Сочи» выкупил права на игрока.
Что ещё интересного случилось в туре
- Больше всех молодых в туре — шесть человек — задействовал Славиша Йоканович. Но даже игру против оренбургского аутсайдера они не вывезли.
- Трёх 19-летних парней со старта выставил против «Спартака» Карпин. Двое получили по карточке.
- Четверых игроков не старше 21 года поднял с лавки в Грозном Федотов. Один из них, Мухин, установил окончательный счёт в матче.
- В основе «Оренбурга» впервые в 2023 году вышел центральный защитник Хотулёв (принадлежит «Зениту»). Возвращение удалось — 1:0.
- Знаменательное событие для поклонников «Зенита» — дебют в чемпионате 18-летнего воспитанника клуба Данилы Козлова. Ранее он у Семака выходил только в Кубке и лишь на минуту. Последим (если история получит продолжение).
Молодые (до 21 года) игроки в 25-м туре РПЛ
|Игрок
|Клуб
|Возр.
|Мин.
|Голы
|Асс.
|Уд.
|Отб.
|Карт.
|WS
|Кравцов
|Сочи
|20
|67
|1
|1
|3
|7,92
|Карпукас
|Локомотив
|20
|90
|2
|5
|7,36
|Оганесян
|Оренбург
|21
|13
|1
|1
|1
|7,21
|Мухин
|ЦСКА
|21
|8
|1
|1
|1
|7
|Погостнов
|Локомотив
|19
|90
|3
|7
|Бабкин
|Крылья
|20
|90
|1
|2
|1
|6,96
|Гбамбле
|Ахмат
|20
|45
|2
|6,93
|Хотулёв
|Оренбург
|20
|90
|1
|6,9
|Мелёхин
|Ростов
|19
|90
|1
|жк
|6,89
|Волков
|Краснодар
|20
|90
|2
|1
|жк
|6,78
|Литвинов
|Спартак
|21
|90
|2
|жк
|6,77
|Комаров
|Ростов
|19
|76
|1
|2
|6,69
|Лангович
|Ростов
|19
|90
|3
|жк
|6,64
|Михайлов
|Пари НН
|20
|90
|1
|3
|6,61
|Захарян
|Динамо
|19
|90
|3
|6,6
|Соколов
|Пари НН
|20
|71
|2
|6,6
|Ренан
|Зенит
|19
|90
|1
|6,53
|Мантуан
|Зенит
|21
|25
|1
|2
|6,53
|Майсторович
|Динамо
|18
|90
|4
|6,45
|Денисов
|Спартак
|20
|76
|2
|1
|6,45
|Тюкавин
|Динамо
|20
|29
|2
|6,41
|Сунгатуллин
|Урал
|21
|90
|2
|жк
|6,4
|Носков
|ЦСКА
|20
|8
|6,38
|Мелентьевич
|Химки
|19
|13
|6,37
|Севикян
|Пари НН
|21
|4
|2
|6,36
|Гагнидзе
|Динамо
|20
|29
|1
|1
|6,29
|Шитов
|Крылья
|19
|15
|1
|1
|6,21
|Шипунов
|Сочи
|19
|29
|6,2
|Эркинов
|Торпедо
|21
|63
|6,18
|Корнюшин
|Пари НН
|21
|90
|6,18
|Щетинин
|Локомотив
|17
|11
|6,17
|Яковлев
|Пари НН
|21
|61
|1
|2
|6,16
|Глебов
|ЦСКА
|17
|23
|1
|6,15
|Мельников
|Ростов
|21
|24
|6,15
|Щетинин
|Ростов
|21
|18
|6,12
|Ермаков
|ЦСКА
|20
|23
|1
|6,11
|Гладышев
|Динамо
|19
|53
|3
|6,08
|Козлов
|Зенит
|18
|14
|1
|6,08
|Олусегун
|Краснодар
|21
|3
|6,05
|Кутицкий
|Динамо
|21
|61
|2
|6,04
|Турищев
|Торпедо
|21
|27
|5,99
|Кобнан
|Краснодар
|20
|16
|1
|жк
|5,92
|Прохин
|Ростов
|21
|3
|5,85
Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.
Использованы данные WhoScored и Understat.
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