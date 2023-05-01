Воспитанники «Зенита» и «Спартака» забивают за других. Но у чемпиона нашёлся свой дебютант

В последнем апрельском туре РПЛ случилось сразу несколько примечательных событий, прямо связанных с молодыми российскими исполнителями. По традиции фиксируем главные из них и выделяем особо отличившихся.

Сергей Бабкин, «Крылья Советов», 20 лет

Для волжан всё прекрасно начиналось в игре с чемпионом, но печально закончилось. Уже на восьмой минуте Бабкин перехватил неряшливую передачу Барриоса в центре поля и начал атаку, которую сам же и завершил ударом головой — в мёртвую для Кержакова зону.

В ответ «Крылья» получили пять штук, но этот гол 20-летний полузащитник точно не забудет. Потому что особенный — первый в Премьер-Лиге. И сразу — в ворота «Зенита». На почин в Самаре у Сергея ушло 19 матчей. Уроженец Волгограда Бабкин до 16 лет занимался в системе «Анжи», а в Самаре выступает по аренде от «Локомотива».

Егор Погостнов, «Локомотив», 19 лет

Редкий тренер доверит место в центре обороны 19-летнему пацану. Михаилу Галактионову «возрастные» предрассудки чужды — иначе не возглавлял бы российскую молодёжку. Погостнов дебютировал в основе «Локо» в ноябре прошлого года, но только после очередной смены курса и тренера в родном клубе заиграл на постоянной основе. Пять последних туров РПЛ Егор — в старте, с первой до последней минуты. А «Локомотив» — в лидерах весны по набранным очкам (столько же у «Зенита» с ЦСКА, больше — ни у кого).

Максим Мухин, ЦСКА, 20 лет

Ещё один «продукт» «Локомотива». В отличие от двух предыдущих парней, Мухин давно на слуху. Просто последнее время о нём начали подзабывать. Жёсткий, выносливый опорник многообещающе начинал в ЦСКА, но затем заметно сдал, а этой весной проигрывает конкуренцию более опытным Зделару и Мендесу. Прямо-таки молодых-молодых в стартовом составе армейцев не осталось — в лучшем случае выходят на замены. Вот и Мухину теперь всё нужно доказывать заново. В Грозном он эффективно воспользовался данным тренером шансом: добежал до чужой штрафной и воплотил в гол удобную передачу такого же свежего Чалова. Возможно, против «Оренбурга» теперь получит от Федотова больше стандартных 10–15 игровых минут.

Степан Оганесян, «Оренбург», 21 год

В спартаковской «двойке» Оганесян высоко котировался. Пару раз даже выходил у Тедеско за первую команду. Но на уровне РПЛ стабильно никак не заиграет. У Марцела Лички Степан преимущественно отправляется на поле с лавки. Но если будет делать это так успешно, как в прошлое воскресенье, наверняка и практики у него прибавится. Ворота «Пари НН» Оганесян поразил чуть ли не первым касанием мяча, причём сделал это в непростой позиции и очень красиво. Вот, оцените:

Удар полузащитника оказался не только эффектным, но и чрезвычайно важным. «Оренбург» минимально выиграл, подтвердив репутацию одной из самых негостеприимных команд лиги.

Кирилл Кравцов, «Сочи», 20 лет

По-своему символично, что первую победу Хохлову у руля «Сочи» принёс футболист №8, под которым и сам Дмитрий когда-то играл. По факту именно гол полузащитника Кравцова оказался решающим в матче южан с «Торпедо». Для самого Кирилла он тоже особенный — первый в клубе.

Кирилл Кравцов Фото: ФК «Сочи»

Из последних выпусков зенитовской академии Кравцов, кажется, ближе всех подошёл к первой команде. 16 выходов за основу во всех турнирах — приличная статистика для местного воспитанника. У него даже есть золотая медаль РПЛ и пара Суперкубков — какой-никакой вклад парень в эти победы внёс. Если иностранцы летом разъедутся из Петербурга, вот один из первых кандидатов на «импортозамещение». Но теперь за него придётся платить — «Сочи» выкупил права на игрока.

Что ещё интересного случилось в туре

Больше всех молодых в туре — шесть человек — задействовал Славиша Йоканович. Но даже игру против оренбургского аутсайдера они не вывезли.

Трёх 19-летних парней со старта выставил против «Спартака» Карпин. Двое получили по карточке.

Четверых игроков не старше 21 года поднял с лавки в Грозном Федотов. Один из них, Мухин, установил окончательный счёт в матче.

В основе «Оренбурга» впервые в 2023 году вышел центральный защитник Хотулёв (принадлежит «Зениту»). Возвращение удалось — 1:0.

Знаменательное событие для поклонников «Зенита» — дебют в чемпионате 18-летнего воспитанника клуба Данилы Козлова. Ранее он у Семака выходил только в Кубке и лишь на минуту. Последим (если история получит продолжение).

Молодые (до 21 года) игроки в 25-м туре РПЛ

Игрок Клуб Возр. Мин. Голы Асс. Уд. Отб. Карт. WS Кравцов Сочи 20 67 1 1 3 7,92 Карпукас Локомотив 20 90 2 5 7,36 Оганесян Оренбург 21 13 1 1 1 7,21 Мухин ЦСКА 21 8 1 1 1 7 Погостнов Локомотив 19 90 3 7 Бабкин Крылья 20 90 1 2 1 6,96 Гбамбле Ахмат 20 45 2 6,93 Хотулёв Оренбург 20 90 1 6,9 Мелёхин Ростов 19 90 1 жк 6,89 Волков Краснодар 20 90 2 1 жк 6,78 Литвинов Спартак 21 90 2 жк 6,77 Комаров Ростов 19 76 1 2 6,69 Лангович Ростов 19 90 3 жк 6,64 Михайлов Пари НН 20 90 1 3 6,61 Захарян Динамо 19 90 3 6,6 Соколов Пари НН 20 71 2 6,6 Ренан Зенит 19 90 1 6,53 Мантуан Зенит 21 25 1 2 6,53 Майсторович Динамо 18 90 4 6,45 Денисов Спартак 20 76 2 1 6,45 Тюкавин Динамо 20 29 2 6,41 Сунгатуллин Урал 21 90 2 жк 6,4 Носков ЦСКА 20 8 6,38 Мелентьевич Химки 19 13 6,37 Севикян Пари НН 21 4 2 6,36 Гагнидзе Динамо 20 29 1 1 6,29 Шитов Крылья 19 15 1 1 6,21 Шипунов Сочи 19 29 6,2 Эркинов Торпедо 21 63 6,18 Корнюшин Пари НН 21 90 6,18 Щетинин Локомотив 17 11 6,17 Яковлев Пари НН 21 61 1 2 6,16 Глебов ЦСКА 17 23 1 6,15 Мельников Ростов 21 24 6,15 Щетинин Ростов 21 18 6,12 Ермаков ЦСКА 20 23 1 6,11 Гладышев Динамо 19 53 3 6,08 Козлов Зенит 18 14 1 6,08 Олусегун Краснодар 21 3 6,05 Кутицкий Динамо 21 61 2 6,04 Турищев Торпедо 21 27 5,99 Кобнан Краснодар 20 16 1 жк 5,92 Прохин Ростов 21 3 5,85

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.

Использованы данные WhoScored и Understat.