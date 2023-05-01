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Лучшие молодые игроки 25-го тура РПЛ: Кравцов, Мухин, Погостнов, Оганесян, Карпукас, «Локомотив», ЦСКА, «Оренбург»

Воспитанники «Зенита» и «Спартака» забивают за других. Но у чемпиона нашёлся свой дебютант
Олег Лысенко
Лучшие молодые игроки 25-го тура РПЛ
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На что наиграла молодёжь в 25-м туре РПЛ.

В последнем апрельском туре РПЛ случилось сразу несколько примечательных событий, прямо связанных с молодыми российскими исполнителями. По традиции фиксируем главные из них и выделяем особо отличившихся.

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Сергей Бабкин, «Крылья Советов», 20 лет

Для волжан всё прекрасно начиналось в игре с чемпионом, но печально закончилось. Уже на восьмой минуте Бабкин перехватил неряшливую передачу Барриоса в центре поля и начал атаку, которую сам же и завершил ударом головой — в мёртвую для Кержакова зону.

В ответ «Крылья» получили пять штук, но этот гол 20-летний полузащитник точно не забудет. Потому что особенный — первый в Премьер-Лиге. И сразу — в ворота «Зенита». На почин в Самаре у Сергея ушло 19 матчей. Уроженец Волгограда Бабкин до 16 лет занимался в системе «Анжи», а в Самаре выступает по аренде от «Локомотива».

Егор Погостнов, «Локомотив», 19 лет

Редкий тренер доверит место в центре обороны 19-летнему пацану. Михаилу Галактионову «возрастные» предрассудки чужды — иначе не возглавлял бы российскую молодёжку. Погостнов дебютировал в основе «Локо» в ноябре прошлого года, но только после очередной смены курса и тренера в родном клубе заиграл на постоянной основе. Пять последних туров РПЛ Егор — в старте, с первой до последней минуты. А «Локомотив» — в лидерах весны по набранным очкам (столько же у «Зенита» с ЦСКА, больше — ни у кого).

Максим Мухин, ЦСКА, 20 лет

Ещё один «продукт» «Локомотива». В отличие от двух предыдущих парней, Мухин давно на слуху. Просто последнее время о нём начали подзабывать. Жёсткий, выносливый опорник многообещающе начинал в ЦСКА, но затем заметно сдал, а этой весной проигрывает конкуренцию более опытным Зделару и Мендесу. Прямо-таки молодых-молодых в стартовом составе армейцев не осталось — в лучшем случае выходят на замены. Вот и Мухину теперь всё нужно доказывать заново. В Грозном он эффективно воспользовался данным тренером шансом: добежал до чужой штрафной и воплотил в гол удобную передачу такого же свежего Чалова. Возможно, против «Оренбурга» теперь получит от Федотова больше стандартных 10–15 игровых минут.

Степан Оганесян, «Оренбург», 21 год

В спартаковской «двойке» Оганесян высоко котировался. Пару раз даже выходил у Тедеско за первую команду. Но на уровне РПЛ стабильно никак не заиграет. У Марцела Лички Степан преимущественно отправляется на поле с лавки. Но если будет делать это так успешно, как в прошлое воскресенье, наверняка и практики у него прибавится. Ворота «Пари НН» Оганесян поразил чуть ли не первым касанием мяча, причём сделал это в непростой позиции и очень красиво. Вот, оцените:

Удар полузащитника оказался не только эффектным, но и чрезвычайно важным. «Оренбург» минимально выиграл, подтвердив репутацию одной из самых негостеприимных команд лиги.

Кирилл Кравцов, «Сочи», 20 лет

По-своему символично, что первую победу Хохлову у руля «Сочи» принёс футболист №8, под которым и сам Дмитрий когда-то играл. По факту именно гол полузащитника Кравцова оказался решающим в матче южан с «Торпедо». Для самого Кирилла он тоже особенный — первый в клубе.

Кирилл Кравцов

Кирилл Кравцов

Фото: ФК «Сочи»

Из последних выпусков зенитовской академии Кравцов, кажется, ближе всех подошёл к первой команде. 16 выходов за основу во всех турнирах — приличная статистика для местного воспитанника. У него даже есть золотая медаль РПЛ и пара Суперкубков — какой-никакой вклад парень в эти победы внёс. Если иностранцы летом разъедутся из Петербурга, вот один из первых кандидатов на «импортозамещение». Но теперь за него придётся платить — «Сочи» выкупил права на игрока.

Что ещё интересного случилось в туре

  • Больше всех молодых в туре — шесть человек — задействовал Славиша Йоканович. Но даже игру против оренбургского аутсайдера они не вывезли.
  • Трёх 19-летних парней со старта выставил против «Спартака» Карпин. Двое получили по карточке.
  • Четверых игроков не старше 21 года поднял с лавки в Грозном Федотов. Один из них, Мухин, установил окончательный счёт в матче.
  • В основе «Оренбурга» впервые в 2023 году вышел центральный защитник Хотулёв (принадлежит «Зениту»). Возвращение удалось — 1:0.
  • Знаменательное событие для поклонников «Зенита» — дебют в чемпионате 18-летнего воспитанника клуба Данилы Козлова. Ранее он у Семака выходил только в Кубке и лишь на минуту. Последим (если история получит продолжение).

Молодые (до 21 года) игроки в 25-м туре РПЛ

ИгрокКлубВозр.Мин.ГолыАсс.Уд.Отб.Карт.WS
КравцовСочи20671137,92
КарпукасЛокомотив2090257,36
ОганесянОренбург21131117,21
МухинЦСКА2181117
ПогостновЛокомотив199037
БабкинКрылья20901216,96
ГбамблеАхмат204526,93
ХотулёвОренбург209016,9
МелёхинРостов19901жк6,89
ВолковКраснодар209021жк6,78
ЛитвиновСпартак21902жк6,77
КомаровРостов1976126,69
ЛанговичРостов19903жк6,64
МихайловПари НН2090136,61
ЗахарянДинамо199036,6
СоколовПари НН207126,6
РенанЗенит199016,53
МантуанЗенит2125126,53
МайсторовичДинамо189046,45
ДенисовСпартак2076216,45
ТюкавинДинамо202926,41
СунгатуллинУрал21902жк6,4
НосковЦСКА2086,38
МелентьевичХимки19136,37
СевикянПари НН21426,36
ГагнидзеДинамо2029116,29
ШитовКрылья1915116,21
ШипуновСочи19296,2
ЭркиновТорпедо21636,18
КорнюшинПари НН21906,18
ЩетининЛокомотив17116,17
ЯковлевПари НН2161126,16
ГлебовЦСКА172316,15
МельниковРостов21246,15
ЩетининРостов21186,12
ЕрмаковЦСКА202316,11
ГладышевДинамо195336,08
КозловЗенит181416,08
ОлусегунКраснодар2136,05
КутицкийДинамо216126,04
ТурищевТорпедо21275,99
КобнанКраснодар20161жк5,92
ПрохинРостов2135,85

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.

Использованы данные WhoScored и Understat.

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