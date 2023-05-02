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Обзор 29-го тура Первой лиги: «Шинник» отпустил Евсеева, самый быстрый гол сезона, проблемы «Уфы» и «Енисея»

Развязка в Первой лиге всё ближе. «Енисей» может пролететь мимо стыков, а «Уфа» протестует
Павел Прохоров
Обзор 29-го тура Первой лиги
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«Рубин» продолжает побеждать. Обзор тура.

До конца сезона Мелбет Первой лиги осталось пять туров. Чемпионат завершится 3 июня, а интриг ещё много. Рассказываем, что интересного произошло в прошедшем 29-м туре.

Ничья «Уфы» и махачкалинского «Динамо». Протест клуба из Башкортостана

«Чемпионат» уже писал о проблемах «Уфы». Клуб отчаянно борется за существование, даже продаёт автобус из-за проблем с финансами. «Пока по летним сборам понимания нет. Когда закончится чемпионат, там всё будет ясно. Продолжит ли «Уфа» существование в следующем сезоне? Мы вместе стараемся всё сделать ради этого», – цитирует генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова «РБ Спорт».

В 29-м туре команда поделила очки с махачкалинским «Динамо» (0:0), но, как пишет Metaratings, клуб из Башкортостана опротестует результат матча из-за возможного нарушения лимита.

Шамиль Газизов

Шамиль Газизов

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

По регламенту, в матчах лиги в течение всего игрового времени на поле должен находиться игрок 2001 года рождения или младше. В «Уфе» считают, что этот регламент в «Динамо» нарушили: на 65-й минуте игры на поле появился Руслан Лисакович – вышел на замену вместо Эрбола Атабаева. Атабаев – 2001 года рождения, Лисакович – 2002-го. То есть визуально – всё окей. Но проблема оказалась в заявке Лисаковича: дело в том, что он заявлен как легионер, хотя он является гражданином Беларуси, а игроки из стран Евразийского экономического союза не считаются легионерами.

В «Динамо» в курсе намерений «Уфы». В Махачкале считают, что возникла путаница со статусом футболистов в заявочной системе.

Первая лига
Первая лига
заявление

«Протест «Уфы» в рапорте делегата матча зафиксирован. Вся проблематика заключается в том, что действительно поменяли Атабаева на Лисаковича. Данный прецедент впервые в лиге. Возможно, имела место быть техническая несовершенность электронной системы, которая ошибочно указала футболиста как молодого. Будем разбираться».

Для обеих команд ничья – плохой результат. «Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице, и ей нужны очки, чтобы покинуть зону вылета. Что касается «Динамо» из Махачкалы, то клуб борется за попадание в стыковые матчи, чтобы выйти в РПЛ. Сейчас у команды 41 очко после 29 туров и шестое место. Клуб находится в четырёх баллах от «Енисея», занимающего четвёртую строчку.

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Победа «Рубина» и очередная потеря очков «Енисея»

«Рубин» продолжает погоню за «Балтикой». Похоже, казанцы повторят успех «Динамо» – вернутся в РПЛ на следующий сезон после вылета – отрыв от пятого места сейчас пять очков. В этом туре «Рубин» дома победил «СКА-Хабаровск» (3:1) и сделал это в ретроформе. Игроки «Рубина» вышли на поле в игровом комплекте, в котором команда впервые выходила в Премьер-Лигу в 2002 году. Матч со «СКА-Хабаровск» был посвящён 65-летнему юбилею «Рубина».

Кстати, счёт в матче был открыт уже на 19-й минуте. Марат Апшацев забил шикарный гол дальним ударом.

Ещё один претендент на РПЛ – «Енисей» – проваливает вторую часть сезона. После 23 туров красноярский клуб шёл на третьем месте с 41 очком и имел семиочковый отрыв от пятой строчки. С тех пор «Енисей» четырежды сыграл вничью и дважды проиграл. В этом туре команда Вадима Гаранина оказалась слабее «Родины» (0:1). Кстати, в отличие от игроков команды, пресс-служба клуба отлично поработала – перед матчем позвала болельщиков на стадион оригинальным видео, сняв сценку из фильма «Брат 2».

«Шинник» отпустил Евсеева в «Факел», самый быстрый гол сезона в матче «КАМАЗ» — «Волгарь»

«Шинник» сыграл вничью с «Велесом» (1:1) и отпустил Вадима Евсеева в «Факел». 47-летний тренер проделал большую работу в ярославском клубе: команда занимает 16-е место по трансферной стоимости среди клубов Первой лиги, а идёт на 12-м. До конца сезона исполняющим обязанности главного тренера «Шинника» будет Дмитрий Воецкий. Если 48-летний специалист проявит себя, то вероятно, что его утвердят в должности в следующем сезоне, пишет журналист Сергей Ильёв, специализирующийся на ФНЛ.

В матче «КАМАЗ» – «Волгарь» (2:2) был забит самый быстрый гол этого сезона Первой лиги. Его автором стал Артур Арустамян, отличившийся на 25-й секунде. Это первый мяч воспитанника «Факела» в текущем розыгрыше.

«Арсенал», который тоже хочет вернуться в РПЛ, снова проиграл. На этот раз в гостях «Алании» (1:2). И это на фоне слухов о задержках зарплаты, которую не платят уже три месяца. По словам президента «Арсенала» Гурама Аджоева, губернатор не бросит команду и выплатит долги игрокам. Несмотря на 11-е место, отрыв от зоны стыков – всего восемь очков.

Таблица Первой лиги после 29 туров

Таблица Первой лиги после 29 туров

В других матчах «Кубань» сыграла вничью с «Акроном» (1:1), «Нефтехимик» поделил очки с «Балтикой» (0:0) и не пропустил в пятой игре подряд, а «Волга» из Ульяновска победила «Краснодар»-2» (1:0).

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