Газизов намекнул на исчезновение «Уфы». На продажу уже выставили клубный автобус

А ведь всего пять лет назад команда играла в еврокубках.

Футбольный клуб «Уфа» близок к закрытию. Прошлогодний участник чемпионата России испытывает большие финансовые проблемы, а в Первой лиге идёт в зоне вылета. Похоже, в следующем году «Уфы» может не быть. На это намекнул генеральный директор клуба Шамиль Газизов. Рассказываем, что сейчас происходит с клубом из Башкортостана.

Что было с «Уфой» до зимней паузы

После вылета «Уфы» в Первую лигу в клубе произошли большие изменения. Команду покинули 19 игроков, вместо них пришли 14 человек и ещё четверо пополнили уфимцев на правах аренды. «Уфа» заработала € 5,26 млн на продаже игроков, из которых потратила € 418 тыс. на новичков.

Старт сезона-2022/2023 команда провела под руководством Сергея Томарова. Клуб из Башкортостана выиграл два матча, сыграл вничью и дважды уступил. После этого тренера отправили в отставку и перевели на старую должность руководителя клубной школы. Вместо него «Уфа» назначила Дениса Попова, который одержал всего три победы в 11 встречах.

Сергей Томаров Фото: ФК «Уфа»

Уже в августе-2022 гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о плачевном положении дел. Функционер заявил, что команда давно находится в подобном состоянии, но пообещал, что этот сезон «Уфа» доиграет. При этом финансовые проблемы клуба оказались существенными – перед 7-м туром уфимцы заняли денег у волейбольного клуба.

Шамиль Газизов генеральный директор «Уфы» «Удовлетворён ли трансферами на выход, дали ли «Уфе» достаточно средств для продолжения выступлений? Мы только этим и занимаемся, получается, в течение последних трёх лет. Пополняем бюджет и за счёт этого живём. Делать нечего. Но не сказать, что я удовлетворён, потому что результаты команды неудовлетворительные. Вкупе надо дорабатывать ещё».

В октябре, когда появились новости, что «Уфа» закроется после Нового года, Газизов выразил оптимизм. При этом старший тренер команды Николай Сафрониди яростно обратился к руководству Башкортостана: «Хочется, чтобы руководство республики обратило внимание и прояснило ситуацию – будет команда или не будет, чтобы футболисты понимали, что дальше делать. Нужен конкретный, чёткий ответ: да или нет. Будем спонсировать, не будем. Это, конечно, не мои вопросы, но, не зная будущего, невозможно настраивать команду и требовать с неё результат». В том же месяце на посту главного тренера «Уфы» Дениса Попова сменил Арслан Халимбеков: с ним команда не одержала ни одной победы в пяти матчах до зимней паузы.

Что с «Уфой» после зимней паузы

В 2023 году «Уфа» не стала лучше играть. Уфимцы сразу же вылетели из Кубка России от «Ахмата», а затем одержали всего две победы в девяти турах Первой лиги. Теперь «Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице и отстаёт на шесть очков от «Кубани», которая на данный момент избегает вылета. Сильнее всех «бьёт в колокола» всё тот же Сафрониди.

Николай Сафрониди старший тренер «Уфы» «Люди пришли и пообещали, что клуб не закроют: будут финансы, то-сё. Но лично я ничего не вижу. Я здесь 9,5 лет и ничего не вижу! Дело даже не в финансах, а в отношении. Если вы говорите, что нужен клуб – придите, зайдите в раздевалку к футболистам и скажите: «Мы клуб не бросим». Будьте честными. Посмотрите, на команду ходят. Я или кто-то другой завтра уедет, а вы останетесь. Но мне не ##### (всё равно) на ваш клуб! Мне не ##### (всё равно)! А кому-то ##### (всё равно)! Кто-то говорит: «При мне клуб не закроется». А он уже закрывается!»

Несколько дней назад журналист Иван Карпов дал инсайд, что Газизов покинет «Уфу» по окончании сезона. По информации источника, функционер уже предлагает некоторым командам подписать игроков клуба из Башкортостана летом на правах свободных агентов.

Кроме того, стало известно, что «Уфа» планирует заселиться в хостел перед выездным матчем с «Родиной» 7 мая. Игроки должны будут питаться за свой счёт, но Газизов эту информацию опроверг: «Отель на выезд с «Родиной» будет, нормальная четвёрка. А вот на время домашних матчей действительно будут без гостиницы. Раньше жили на коммерческие деньги, а сейчас по бюджету. В нём такой строки расхода нет».

Шамиль Газизов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А вот как генеральный директор «Уфы» прокомментировал своё будущее в клубе: «Покину ли я «Уфу»? Такая информация появляется каждый день. Я наёмный рабочий человек в футбольном клубе. Что на это реагировать? «Уфа» всегда будет в футболе. Пока делаю всё, что есть возможное. Футбол должен существовать в республике».

Похоже, конец «Уфы» близок, потому что теперь клуб выставил на продажу командный автобус за 24,7 млн рублей. «Объявление действительно, клуб продаёт автобус. Это из‑за проблем с финансированием? Даже комментировать не хочу, всё и так понятно. Моя задача — сохранить клуб без долгов, чтобы не получить никакие баны или запреты, это я и стараюсь сделать», — заявил Газизов.

Объявление о продаже клубного автобуса «Уфы»

Кажется, ещё один клуб пропадёт с карты России, а ведь пять лет назад «Уфа» чуть было не прошла «Рейнджерс» в раунде плей-офф Лиги Европы на пути к групповому этапу.