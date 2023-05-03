Месси уйдёт из «ПСЖ» по окончании сезона! И будет сильно наказан клубом

Громкая сенсация в мировом футболе. Похоже, Лионель Месси покинет «ПСЖ» по окончании сезона. Об этом пишет один из главных инсайдеров мира – Фабрицио Романо. Он заявил, что в этом больше нет никаких сомнений. Несколько дней назад аргентинец улетел в Саудовскую Аравию и проигнорировал требования главного тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье: ему запретили улетать в случае, если команда не обыграет «Лорьян». Матч завершился поражением «ПСЖ», но аргентинец всё равно покинул клуб. Что теперь с его будущим?

Месси убрали из состава «ПСЖ». Он уйдёт в конце сезона

Нападающий отправился на Ближний Восток с целью выполнения обязательств посла Саудовской Аравии по туризму и сильно поплатился за эту поездку – его отстранили от тренировок и матчей «ПСЖ» на две недели.

Вслед за этим L'Equipe сообщил, что «ПСЖ» не собирается продлевать контракт с Месси. По информации источника, одной из причин будущего ухода игрока стал скандал, связанный с этой несанкционированной поездкой Лео во время тренировки команды. Также издание упомянуло, что «ПСЖ» не будет продлевать контракт с аргентинцем, да и сам футболист намерен сменить обстановку.

Серьёзный интерес к Месси исходит из Саудовской Аравии. Правительство страны готово предложить Лионелю самый крупный контракт в истории футбола. Аргентинец может присоединиться к «Аль-Хилялю» – главному сопернику «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду. Однако издание RMC Sport отметило, что за чемпиона мира – 2022 поборется «Барселона». Каталонский клуб, несмотря на финансовые ограничения, уверен, что сможет подписать своего бывшего капитана.

Сомневаться в отъезде Лионеля из Парижа точно не стоит. Вслед за ведущими французскими изданиями эту новость подтвердил инсайдер Фабрицио Романо. «За кулисами теперь стало понятно, что отец Лео, Хорхе, сообщил «ПСЖ» о решении ещё месяц назад. Это был последний переломный момент», – написал Романо. Mundo Deportivo добавило, что вылет из Лиги чемпионов от «Баварии» и отсутствие стабильного спортивного проекта на будущее у «ПСЖ» стали основными причинами такого решения аргентинца.

Санкции в отношении Месси

Пока Месси – игрок «ПСЖ», и за свой отъезд он понесёт потери. Как сообщает L’Equipe, за эти две недели, что аргентинец не будет играть, он не получит зарплату. Кроме того, по информации RMC Sport, «ПСЖ» может лишить его бонуса за примерное поведение в качестве наказания за несанкционированную поездку в Саудовскую Аравию. Отмечается, что парижане связались с юридической комиссией Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) перед тем, как отстранить аргентинца, и ввели её в курс дела. Если Месси или его юристы обратятся в LFP и выразят несогласие с решением «ПСЖ», спор будет рассмотрен в ускоренном порядке.

Лионель Месси Фото: Visionhaus/Getty Images

Также орган может рассмотреть вопрос о бонусе за примерное поведение, если у сторон возникнут разногласия по поводу его возможной невыплаты. Бонусы за примерное поведение включены в контракты и других игроков парижан – в частности Неймара. Такое поведение подразумевает «вежливость, пунктуальность, дружелюбность и открытость к болельщикам». Кроме того, в этот пункт включён запрет на публичную критику тактики «ПСЖ».

Кажется, Месси проведёт ближайшие две недели в Барселоне. Bolavip пишет, что аргентинец будет в Каталонии до тех пор, пока не истечёт его срок отстранения. Интересно, последуют ли за это ещё какие-то санкции со стороны «ПСЖ»? Окружение чемпиона мира боится более серьёзных последствий по отношению к Лео.