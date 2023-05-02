«ПСЖ» отстранил Месси на две недели. Всё из-за деловой поездки в Саудовскую Аравию

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отстранён от команды на две недели. Как сообщает RMC Sport, аргентинец проигнорировал договорённость с главным тренером Кристофом Галтье и спортивным директором Луишем Кампушем и улетел на Ближний Восток.

Что случилось?

Спустя несколько часов после окончания матча 33-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Лорьяном» (1:3) Месси улетел в Саудовскую Аравию, хотя не должен был. Футболист отдельно уточнил возможность полёта у Галтье и Кампуша. Оба ответили, что лететь можно только в случае победы. Но парижане уступили – а значит, и лететь на Ближний Восток после столь неудовлетворительного результата не стоит.

Но Месси всё равно полетел. Однако, по информации Goal со ссылкой на L’Equipe, Лео получил одобрение катарских боссов «ПСЖ». Нарушил ли игрок субординацию, перепрыгнув со своей просьбой через головы Кампуша и Галтье? Как минимум он поставил Луиша и Кристофа в неудобное положение и, возможно, дискредитировал их в глазах команды. Также Лионель пропустил тренировку, назначенную на понедельник.

Кристоф Галтье и Луиш Кампуш Фото: Catherine Steenkeste/Getty Images

Зачем Месси поехал в Саудовскую Аравию?

Лео проведёт на Ближнем Востоке несколько дней. Эта поездка – часть выполнения обязательств аргентинца как посла Саудовской Аравии по туризму.

Как наказали Месси? Что будет дальше?

Поведение Месси понравилось не всем футболистам «ПСЖ». Некоторые посчитали, что несанкционированная поездка Лео выглядит неправильной расстановкой приоритетов: сначала личное и деловое, а затем – команда. Ну а санкции не заставили себя долго ждать: «ПСЖ» отстранил футболиста на две недели. Таким образом, аргентинец пропустит матчи с «Труа» (7 мая) и «Аяччо» (13).

Лионель Месси Фото: Tim Clayton/Getty Images

Учитывая регулярные поражения парижан в последних матчах и всего пятиочковый отрыв от «Марселя», отсутствие Месси в двух турах может негативно сказаться на пути к чемпионству. А контракт 35-летней звезды с «ПСЖ» заканчивается в конце сезона, завершение которого в нынешней ситуации может получиться смазанным.

Может, всё это ради возвращения в «Барселону»?