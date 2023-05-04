За два сезона «Брайтон» продал игроков на € 215 млн. Помогает уникальная программа

В конце апреля скромному «Брайтону» не хватило всего одного точного удара в серии пенальти с «Манчестер Юнайтед» (6:7) для повторения достижения 1983 года. Тогда «чайки» единственный раз в своей истории сыграли в финале Кубка Англии. В АПЛ в этом сезоне «Брайтон» тоже хорош: восьмое место и всего несколько очков отставания от зоны еврокубков. Команда итальянского специалиста Роберто Де Дзерби играет в красивый атакующий футбол и не случайно имеет пятый показатель в лиге по разнице забитых и пропущенных мячей (+21).

Такого прогресса «чайки» добились во многом благодаря тонкой, последовательной и в какой-то степени уникальной работе на трансферном рынке. Не обладающий неограниченными бюджетами супертопов клуб умудряется покупать крутых игроков за копейки (а то и вовсе забирать бесплатно), а после продавать с большой накруткой. Разбираем трансферный подход клуба, владельцем которого является сколотивший состояние на ставках британец Тони Блум.

«Брайтон» увеличил стоимость Кукурельи в 3,5 раза всего за 11 месяцев

Самым показательным примером прозорливости и находчивости специалистов из «Брайтона» по части умения провернуть лучшую сделку можно считать трансфер защитника Марка Кукурельи. Летом 2021 года «чайки» приобрели игрока у «Хетафе» за € 18 млн, а всего через 11 месяцев трудоустроили в «Челси» за € 65,3 млн. Годом ранее клуб продал в «Арсенал» своего воспитанника Бена Уайта за не менее достойную сумму в € 58,5 млн. Общая сумма исходящих трансферов за последние два года для такого скромного клуба сногсшибательная – € 215 млн.

Кукурелья в матче за «Брайтон» против будущего одноклубника Силвы из «Челси» Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Список трансферных геройств «Брайтона» можно продолжать ещё очень долго. В 2021-м скауты клуба увели колумбийского опорника Мойсеса Кайседо из-под носа «МЮ» – «Индепендьенте» из Сангольки получил за игрока € 5 млн, а в январе этого года «Арсенал» предложил за него «чайкам» € 80 млн. Руководство клуба посчитало, что может выручить гораздо больше, и решило подождать летнего трансферного окна. Похожую сделку клуб из Восточного Суссекса провернул в 2019 году, когда выкупил у «Аргентинос Хуниорс» центрального полузащитника Алексиса Мак Аллистера. Парень дорос до основы сборной Аргентины, блеснул на ЧМ-2022 и летом почти наверняка уйдёт за сумму под € 100 млн.

Ещё один претендент на очередной крутой трансфер – японский левый вингер Каору Митома. Пару лет назад «Кавасаки Фронтале» отпустил его за € 3 млн, парень прошёл стажировку в принадлежащем Блуму бельгийском «Юнионе», после чего в первом же сезоне в АПЛ забил в 26 играх семь мячей и оформил пять ассистов. Из игроков на перспективу выделяется 18-летний игрок сборной Ирландии Эван Фергюсон. В 2021 году «чайки» отыскали центрфорварда в «Богемиане», в этом сезоне он начал регулярно выходить на замену и забивать (4+2), попав на карандаш «Ман Сити».

Подход «Брайтона» производит большое впечатление на специалистов по подбору персонала, руководителей, менеджеров и агентов во всей футбольной индустрии. Главным секретом успеха является система, которая лежит в основе успехов владельца клуба Блума. 53-летний предприниматель разработал собственное программное обеспечение, которое фильтрует весь трансферный рынок. С его алгоритмами знакомы только приближённые к миллионеру люди.

«Брайтон» использует информацию аналитиков, которые громят букмекеров

У «Брайтона» нет скаутов в общепринятом понимании этой деятельности – вместо этого «чайки» опираются на эксклюзивную информацию от компании Блума Starlizard. Её основная деятельность связана с букмекерскими ставками: ежедневно 200 сотрудников перелопачивают статистику, строя компьютерные модели, и заключают крупные сделки по всему миру. Организация использует сложные статистические комплексы для создания более точных коэффициентов на футбол, чем предлагают профессиональные букмекеры. Потом их продают клиентам, чтобы помочь им победить на рынке, зарабатывая на этом порядка £ 100 млн в год.

Разумеется, ставки никак не относятся к трансферной деятельности «Брайтона», тут интересно другое. База Starlizard настолько обширна, что содержит подробнейшую информацию о миллионах игроков по всему миру с самыми передовыми и уникальными характеристиками. Их-то и используют при поиске талантов. Скауты клуба АПЛ отправляют Starlizard запросы на футболистов, которые должны соответствовать их требованиям – в них содержатся множество характеристик, начиная от уровня самоотдачи и заканчивая частотой получения травм. Поиск ведётся как по конкретному игроку, так и осуществляется подбор на основе определённых требований.

Тони Блум Фото: Robin Jones/Getty Images

В «Брайтоне» почти не обращают внимания на повестку, а всегда ищут футболистов на перспективу. Приобретают таланта, шлифуют и только спустя какое-то время интегрируют в состав. В январе «чайки» подписали 19-летнего шведа с тунисскими корнями из АИКа Ясина Аяри (€ 4 млн), а также 18-летнего воспитанника «Росарио» Факундо Буонанотте (€ 6 млн). Оба полузащитника в основном играют за вторую команду клуба, но уже дебютировали в АПЛ. Совсем скоро они станут заменой Мак Аллистеру и другим лидерам команды.

«Фишка «Брайтона» заключается в том, что они стали одним из первых клубов, которые искали игроков по характеристикам, а не по региону. Это как огромная машина, которой подойдёт только эксклюзивная деталь в случае поломки. Они не будут устанавливать любую попавшуюся шестерёнку в надежде, что она притрётся», – хвалит «чаек» бывший руководитель отдела технического развития ФИФА Гарет Дженнингс.

Деньги у Блума есть, но конкурировать с транснациональными корпорациями, владеющими «Манчестер Сити» или «Ньюкаслом», его клубу очень сложно. Максимальная сумма, которую они заплатили за игрока, составляет € 23 млн – летом 2021 года «Брайтон» приобрёл за эти деньги у «Зальцбурга» полузащитника Энока Мвепу. Особенно поразительно – для столь скрупулёзного подхода «чаек» к трансферам – выхлоп от перехода оказался почти нулевым. Даже такая мощная структура, как Starlizard, не смогла учесть халатность врачей. Странным образом потенциально смертельное наследственное заболевание сердца у замбийца выявили только в 24 года и лишь спустя год после перехода в «Брайтон». Парень завершил карьеру, и клуб обязался поддержать его, если возникнут сложности.

Фонд заработной платы в «Брайтоне» в 10 раз меньше, чем в «МЮ», но таланты мечтают сюда попасть

В нынешнем сезоне «Брайтон» занимает третье место с конца в АПЛ по уровню зарплат – в год «чайки» тратят всего £ 28,5 млн. Для сравнения, самый платёжеспособный клуб лиги «Манчестер Юнайтед» тратит на игроков £ 222,9 млн. В таких обстоятельствах «чайки» используют те же стратегии и подходы, что и их владелец Блум в битве с букмекерами или в казино. «Думать наперёд, сохранять хладнокровие, играть в своём темпе и не поддаваться давлению», – девиз, который помогает Тони и его команде каждый день становиться лучше.

Алексис Мак Аллистер с Кубком мира на стадионе «Брайтона» Фото: Bryn Lennon/Getty Images

«У нас совершенно иной процесс, чем в других клубах. Мы не платим скаутам, чтобы они бороздили просторы планеты в поисках игроков. Это всё равно, что искать иголку в стоге сена. Мы сосредотачиваемся на зонах, требующих улучшения игры команды. И в зависимости от этого начинаем поиск подходящего для этого игрока. А когда находим, то только тогда отправляем скаутов убедиться в расчётах», – признался исполнительный директор «Брайтона» Пол Барбер.

«Брайтон» умело материализует свои слабости в силу. Перед подписанием молодых и талантливых игроков они дают им понять, что смогут предоставить игровую практику, которой практически наверняка будут лишены в топ-клубе. Многие годы дарования из Южной Америки выбирали для карьерного трамплина второсортные испанские клубы, но «Брайтон» изменил этот вектор – «чайки» всегда готовы платить таким игрокам чуть больше, чем в Ла Лиге. Те же исполнители, которые уже выступают в Испании или Италии, охотно соглашаются на переезд в «Брайтон», потому что видят гораздо большую перспективу. Об этом свидетельствуют трансферы Кукурельи и эквадорца Первиса Эступиньяна в прошлом году из «Вильярреала».

«Такие клубы, как «Севилья» и «Валенсия» уже не столь привлекательны для иностранных игроков в качестве трамплина, – утверждает агент Хорхе Иласьон. – Все только и говорят про «Брайтон», их идентичность, последовательность и отличные условия. Они всегда работают на перспективу. Многие клубы выходят на трансферный рынок из-за необходимости заменить ушедшего игрока. У «чаек» же в случае продажи есть несколько вариантов внутри клуба для такой замены. И она проходит органично».