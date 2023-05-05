Вау! «МЮ» проиграл из-за гола на 90+9-й минуте

Удивительное дело. По оценкам букмекеров, «Брайтон» подошёл фаворитом к матчу с «Манчестер Юнайтед». Когда такое было? И дело не только в том, кто играл дома. Мы уже рассказывали, почему «Брайтон» в этом сезоне впечатляет. Под конец сезона именно эта команда – главный претендент на то, чтобы сместить кого-нибудь из топ-4, судя по турнирной таблице. Хотя шансов не так много. По сути, матч с «МЮ» – последняя попытка претендовать на место в Лиге чемпионов.

И уже с первых минут стало понятно, почему «Брайтон» считался фаворитом. На третьей минуте Виктор Линделёф в спокойной ситуации ошибся с передачей, и Каору Митома вышел один на один с Давидом де Хеа. Японец мог скатить партнёру, чтобы тот бил по пустым воротам, но в итоге решил сделать всё сам. Плотный удар пришёлся в лицо де Хеа. После такого голкиперу потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя и продолжить игру.

«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» — 1:0 Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Плотный удар пришёлся в лицо де Хеа… Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Обе команды создавали много моментов, но в завершающей стадии нападающие не видели партнёров. Это касается и Митомы, и Маркуса Рашфорда. А вот у Антони Марсьяля был момент, когда стоило действительно решать самому, но форвард пробил в точно во вратаря.

Во втором тайме игра стала по-настоящему жёсткой. Началось с того, что Адам Уэбстер срубил Бруну Фернандеша, который ещё совсем недавно передвигался с помощью костылей. Обошлось без новой травмы, но этот эпизод задал тон дальнейшей борьбе. Судья предпочитал не свистеть, если была хотя бы минимальная возможность воздержаться. Футболисты обеих команд регулярно оказывались на газоне (чаще игроки «МЮ»), и к 70-й минуте всё закончилось небольшой потасовкой.

Отличился Антони, который откровенно срубил соперника, чтобы у судьи уже точно не было возможности продолжить игру, не фиксируя фол. После этого футболисты начали толкаться. Не скромничал и 174-сантиметровый Антони, который лез в заварушку не меньше остальных.

В результате за всеми этими единоборствами сам футбол ушёл чуть в сторону. Хотя Соломон Марч на 86-й минуте был близок к тому, чтобы пробить в девятку, а удар Мак Аллистера на 90-й минуте вытащил де Хеа. Казалось, что голов в этот вечер уже не будет, но всё решило попадание мяча в руку Люку Шоу.

«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» — 1:0 Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Главный арбитр фол не заметил, но VAR подсказал, что было нарушение правил. На 99-й минуте Мак Аллистер забил победный гол, подарив шикарную концовку зрителям, которые не уходили со стадиона раньше времени.

«МЮ» всё равно остаётся явным фаворитом на место в топ-4, но теперь отрыв от «Брайтона» сократился до восьми очков. При этом у команды Де Дзерби ещё матч в запасе – как раз игра с «Ньюкаслом», который тоже идёт в топ-4.