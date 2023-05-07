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«Анже» — «Монако» — 1:2, обзор матча, как сыграл Александр Головин, 7 мая 2023 года, 34-й тур Лиги 1

«Дайте ему пожизненный контракт». Головин классным дальним ударом помог «Монако» победить
Павел Прохоров
«Анже» — «Монако» — 1:2
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15-е результативное действие Александра в сезоне восхитило болельщиков. Но в Лигу чемпионов попасть будет очень сложно.

«Монако» проваливает концовку сезона. Монегаски борются за второе место в Лиге 1, которое даёт прямую путёвку в Лигу чемпионов, но в четырёх последних матчах дважды уступили и по разу сыграли вничью и выиграли. Теперь, скорее всего, команда займёт четвёртую строчку (по мнению суперкомпьютера Opta – с вероятностью 64,4%). Если «Монако» займёт четвёртое место, то обеспечит себе прямую путёвку в Лигу Европы. После сегодняшней победы над «Анже» (2:1) это более чем реально.

Франция - Лига 1. 34-й тур
07 мая 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Анже
Анже
Окончен
1 : 2
Монако
Монако
0:1 Головин – 45'   0:2 Боадю – 60'   1:2 Сима – 64'

Первый тайм прошёл за преимуществом гостей. «Монако» создал два опасных момента уже в первые 15 минут матча: сначала Юссуф Фофана пробил в створ, а затем едва не забил Мирон Боадю. К 35-й минуте общее количество ударов было 7:2 в пользу монегасков, но угроза воротам Александра Нюбеля тоже была: перед перерывом Ибраима Ньяне каким-то чудом не переиграл вратаря «Монако», который совершил классный сейв.

Александр Головин не был в тени в первом тайме. Россиянин активно прессинговал на чужой половине поля, включался в борьбу, совершил несколько отборов. А на 45-й минуте открыл счёт. Полузащитник получил мяч от Вандерсона и фантастическим обводящим ударом пробил в самую девятку. «Монако» повёл – 1:0, а фанаты бурно отреагировали на гол Головина в соцсетях.

@btsportfootball: «Вратарь даже не пошевелился».

@MercaFoot_: «Русский Царь вывел «Монако» вперёд с «Анже».

@Trojkolorowa_: «Чудо-выстрел».

@lolo_drd: «Бизнес есть бизнес».

Мем с Александром Головиным

Мем с Александром Головиным

@raf_raichir: «Дайте ему пожизненный контракт».

@ASta_stephane: «Единственный хороший игрок на данный момент. Спасибо, Головин!»

@YEZK26: «Головин – наш волшебник».

Александр Головин

Александр Головин

Фото: Panoramic/ZUMA/ТАСС

Перерыв пошёл на пользу хозяевам. Но на 60-й минуте «Анже» пропустил второй гол от Мирона Боадю. Нападающий «Монако» получил мяч, когда остался один на один с Полем Бернардони, и с лёгкостью его переиграл – 2:0. «Монако» вёл с разницей в два гола всего четыре минуты – Абдалла Сима отыграл один мяч – 1:2. Во втором тайме «Анже» пробил семь раз и всего лишь один раз попал в створ. Что касается Головина, то россиянин покинул поле на 88-й минуте. Сегодня он не только забил, но и нанёс два удара (один в створ, один мимо), сделал три ключевых паса, отдал 31 точную передачу из 39, совершил два перехвата и два отбора и выиграл одну борьбу в воздухе.

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Таким образом, Головин забил восьмой гол за «Монако» в этом сезоне Лиги 1 (теперь 8+7 по системе «гол+пас»), помог клубу победить со счётом 2:1 и прервать серию из двух поражений. Теперь монегаски имеют в активе 64 очка. Их отставание от «Марселя», идущего третьим, шесть очков. Так что обойти конкурента за четыре тура до конца сезона практически невозможно.

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