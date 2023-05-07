Два покера и камбэк с победным голом на 90+10-й минуте! «Лион» выдал нереальный триллер

Пока в Российской Премьер-Лиге «Зенит» добывал пятое золото в игре со «Спартаком», во французской Лиге 1 состоялся суперматч. «Лион» принимал дома «Монпелье». «Олимпик» пытается зацепиться за место в еврокубках, а гости обитают в середине таблицы. Неожиданно клубы выдали результативный матч с американскими горками в плане счёта.

На 31-й минуте счёт открыл один из лидеров «Лиона» — Александр Ляказетт, добив мяч с близкого расстояния. А затем в дело вступил молодая звезда «Монпелье» Элье Ваи. 20-летний форвард оформил покер в отрезок с 40-й по 55-ю минуту. Ваи – настоящее открытие Лиги 1: нападающий входит в топ-10 лучших бомбардиров чемпионата с 17 забитыми мячами. Первый и второй гол Элье пришли после грубых ошибок и технического брака защиты «Лиона». Третий мяч Ваи забил с пенальти, который он заработал сам. Четвёртый гол 20-летний футболист забил после дальнего заброса и неудачной игры на выходе голкипера «Лиона» Антони Лопеша. Да, покер Элье – результат ошибок хозяев. Однако стоит отметить юного форварда, воспользовавшегося моментами. Таким образом, благодаря его покеру к 55-й минуте гости выигрывали 4:1.

Элье Ваи Фото: Sylvain Lefevre/Getty Images

А затем наступило время «Лиона». Сначала дубль оформил Ляказетт, замкнув прострел от Брэдли Баркола. На 70-й минуте на помощь пришёл экс-защитник «Зенита» Деян Ловрен. Он подключился в штрафную, где головой замкнул навес Максанса Какере и сократил отставание в счёте до минимального. Ещё через 12 минут Ляказетт оформил хет-трик, снова воспользовавшись прострелом от Баркола. Эта связка в итоге принесла команде три забитых мяча. А на шестой добавленной минуте ко второму тайму арбитр встречи Бастьен Дешепи назначил пенальти в ворота «Монпелье». Защитник гостей Кристофер Жюльен нарушил правила в своей штрафной. Шанс принести «Лиону» победу и оформить покер предоставился Ляказетту. Форвард хладнокровно реализовал пенальти, принеся команде невероятную победу. «Олимпик» отыгрался с 1:4, забил решающий мяч на 90+10-й минуте. Крутость матчу добавляет уникальный случай: два футболиста команд-соперниц оформили по покеру. И кто говорит, что чемпионат Франции — скучный?

Александр Ляказетт Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Благодаря покеру Ляказетт возглавил гонку бомбардиров Лиги 1. На счету 31-летнего француза 24 гола в 31 матче, он обошёл Килиана Мбаппе (23 мяча). «Лион» набрал 56 очков и приблизился к топ-5, отставая от него всего на три очка. Отметим, что пятое место в чемпионате Франции предоставляет право сыграть в квалификации Лиги конференций. Впереди у «Олимпика» матчи с «Клермоном», «Монако», «Реймсом» и «Ниццей». Все клубы находятся в верхней части таблицы, встречи предстоят тяжёлые. Но, учитывая характер, который «Лион» показал в матче с «Монпелье», команда Лорана Блана не должна бояться ничего.