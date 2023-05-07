«Зенит» нанёс 2 удара, забил 3. Мы доминировали». Реакция на «золотой» матч со «Спартаком»

«Зенит» выиграл чемпионство, вырвав победу у «Спартака» в драматической концовке. «Золотой» гол Сергеева на 90+2-й минуте стал пятым в матче, который получился не выдающимся с точки зрения качества игры, но богатым на яркие и спорные события. Включая судейские решения Кукуяна. После «Дерби двух столиц» зенитовцы в первую очередь говорили о чемпионских эмоциях. Спартаковцы – об игре и работе арбитров.

Что сказали игроки «Зенита»

Главный герой вечера Сергеев, конечно же, светился от счастья:

«Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые сегодня пришли. Эта победа для них. «Золотой» матч удался, замена сыграла. Все поздравляют, очень приятно. Когда назначили пенальти, мне сказали готовиться выходить на замену. После этого перестроились с пяти защитников на четыре – и всё. Что касается гола, моя работа – находиться в штрафной площади. Это был хороший прострел, мне оставалось только оказаться в правильном месте» (в интервью в эфире «Матч ТВ»).

Автор второго гола «Зенита» Мостовой сравнил свои ощущения с теми, что испытывал как болельщик во время чемпионата Европы 2008 года:

«Это нереальные эмоции. После 2:2 руки опустились, но потом третий гол – у меня голос сорвался. Это как будто Евро-2008 было! Суперкруто! Вчера всей командой за «Факел» болели, чтобы сегодня оформить чемпионство. Ваня – наша палочка-выручалочка, забил на последних минутах».

А вот Кузяев, выигравший с «Зенитом» все пять последних титулов, спокойнее воспринял очередную победу в чемпионате России. Полузащитник признал, что команда выдала сегодня не лучшую игру.

«Эмоции только положительные: как я уже говорил, к хорошему быстро привыкаешь – сказал Кузяев. – Понимаешь, что тебе нравится становиться чемпионом, и уже не хочется останавливаться. «Спартак» – молодцы. Они действовали агрессивно. Нам, может быть, этого не хватило. Не лучшая игра в нашем исполнении. Не знаю, с чем это связано. Но победа есть победа. Запоминают результат, поэтому я рад, что мы принесли городу очередное чемпионство на своём поле и в матче с принципиальным соперником. Что касается радости от чемпионства, с каждым годом сдержаннее себя веду. Может, это связано с возрастом».

Защитник «Зенита» Чистяков не стал отрицать того, что сфолил на Мартинсе в эпизоде с пенальти.

«Был ненужный пенальти с моей стороны. Не смотрел повтор ещё. Общался с Павлом Кукуяном. Он сказал, что одна нога у меня была в мяч, а второй ударил в ногу. Эпизод пока не смотрел, но соглашусь с пенальти. Сложная игра, потому что это «Спартак», – сказал Чистяков.

Чистяков воспринимает пятое чемпионство так же, как и предыдущие. Защитнику не хватило только атмосферы, которую создают фанаты:

«Пятое чемпионство ощущается так же, как и четыре предыдущих. Прикольные ощущения. Не хватает наших фанатов, но сегодня было много болельщиков на трибунах. Они возмещали активных фанатов. Я бы хотел передать эту победу нашим фанатам».

Что сказали игроки «Спартака»

Нападающий «Спартака» Соболев похвалил свою команду за качество игры в Санкт-Петербурге. И рассказал, чего не хватает красно-белым, чтобы бороться за золото с «Зенитом»:

«Неплохо играли сегодня, моментами даже доминировали на поле. Получилась хорошая игра, к сожалению, пропустили снова три мяча, опять все наши ошибки. Но могу сказать, что «Спартак» выглядел достойно! Мы боролись до самого конца. По игровым качествам: было неплохое содержание игры, контролировали мяч, создавали моменты.

Что надо делать, чтобы дотянуться до уровня «Зенита» на дистанции чемпионата? Наверное, если кратко говорить, то не терять очки с командами, которые мы должны обыгрывать. Да, можно проиграть «Зениту», ЦСКА, но команды, которые ниже нас, ни за что не борются, нужно обыгрывать и не терять с ними очки».

О судействе Соболев не стал много говорить. Однако дал понять, что в «Спартаке» недовольны работой Кукуяна:

«Домашнее судейство? Наверное. Мне так показалось. Говорят, что был фол на Бальде в штрафной, а после этого нам сразу же забили гол. Был ещё момент с Зобниным. Не знаю, даже не хочу об этом говорить. Хорош уже, хватит».

Кроме того, нападающий поддержал голкипера Селихова, совершившего результативную ошибку:

«Так бывает, Саша ошибся. Сейчас на него все набросятся. Безусловно, он виноват, сам всё понимает. Опять же – мы одна команда, все ошибаются. Я ошибаюсь в игре в десять раз больше, чем он. Сейчас его нужно поддержать. Зачем его упрекать в этом, сколько он уже раз нас выручал, даже если взять и сегодняшний матч? Ничего страшного не произошло».

Капитан «Спартака» Джикия, просидевший весь матч на скамейке запасных, заявил, что понимает, почему его команда должна была устраивать чемпионский коридор для соперника.

«Мы проиграли, поэтому считаю игру неудовлетворительной для нас. Не смогли испортить праздник «Зениту»? Для нас сегодня был 26-й тур РПЛ. Чемпионат продолжается, мы будем смотреть на себя. У них свой путь, а у нас свой.

Чемпионский коридор для «Зенита»? Спокойно к этому отношусь. Но совершенно не понимаю, что мы должны были делать. Как можно делать до того момента, пока игра не состоялась? Пусть их следующий соперник принимает это решение, но не мы», – объяснил Джикия.

Исполнявший роль капитана на «Газпром Арене» Зобнин был краток по окончании встречи – полузащитник думает уже о решающих матчах «Спартака» в борьбе за серебро:

«Сейчас важный отрезок в четыре игры. Мы близки ко второму месту. Надо просто побеждать в каждой игре».

Что сказали главные тренеры

Высказались после матча и тренеры команд. Семак, завоевавший пятое чемпионство в качестве тренера, признался, что «Зенит» сыграл не так, как хотелось, из-за давления результата:

«Каждое чемпионство – разное. Мне кажется, невозможно привыкнуть к победам. Для нас очень важно сохранить голод, что мы сегодня и показали. Считаю, что в совокупности мы заслужили победу, хотя это не лучшая наша игра. На ребят давит психологическая ответственность, это чувствовалось – упрощали игру в определённых моментах».

Кроме того, Семак объяснил, чем это чемпионство отличается от предыдущих.

«В первый год была одна команда, во второй – другая, – напомнил тренер «Зенита». – Мы стараемся перестраивать состав, делать его быстрее. Если говорить об этом чемпионстве, именно оно принесло городу вторую звезду! Эта команда отличается более цельной игрой. Футболисты много двигаются, мы можем выпускать игроков, и они будут вписываться так же, как заменённые. Это то, чего не хватало раньше».

Его коллега Гильермо Абаскаль начал своё выступление с темы судейства. Главный тренер «Спартака» считает работу Кукуяна скандальной:

«Хочу поздравить «Зенит» с победой в чемпионате, у них стабильность и игра. Сегодня мы допустили ошибки, первый гол «привезли» сами себе. Второй гол соперника – возможно, будет скандал, ведь был фол на Зобнине. Ребята провели хороший второй тайм, мы доминировали. «Зенит» нанёс два удара, а забил три. Мы заслуживали в этом матче большего. Две серьёзные ошибки повлияли на результат. Предстоящий матч с «Химками» очень важен. Надо вставать и идти дальше».

По мнению Абаскаля, «Спартак» не хуже «Зенита».

«Я сказал ребятам, что они были близки и не хуже команды, которая завоевала пять чемпионств подряд, – признался испанский тренер. – Я горжусь «Спартаком». Мы на пути, это проект. Это мой второй матч здесь после Суперкубка, у нас есть рост, мы движемся в правильном направлении. Этот проект принесёт нам ещё много счастливых моментов».