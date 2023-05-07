Уникальный человек, причастный ко всем золотым вершинам сине-бело-голубых. Сегодня у него ещё и день рождения.

В «Зените» теперь есть 10-кратный чемпион! Бирюков отказался от «Спартака» и стал легендой

Это сегодня по запросу «Михаил Бирюков» поисковики первым делом выдают ссылки на хоккейного вратаря и адвоката Ильи Яшина* (включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. – Прим. «Чемпионата»). А 40 лет назад, когда интернет ещё не придумали, во всём Ленинграде сложно было найти более популярного человека, чем футболист Бирюков. Впрочем, в истории «Зенита» Михаил Юрьевич и поныне остаётся уникальной личностью. Да и в российском футболе — тоже. Он единственный имел отношение ко всем десяти чемпионствам санкт-петербургского клуба. В том числе – к самому последнему, сегодняшнему, добытому в игре со «Спартаком». Самое интересное, что в «Зенит» Бирюков попал случайно, а помогли ему в этом… легенды «Спартака»!

Бирюков настолько сроднился с зенитовской стрелкой, что кажется, будто он плоть от плоти Северной столицы. На самом деле будущий капитан и тренер «Зенита» родился в Орехово-Зуево. Этот город, расположенный в 80 км от МКАД подарил нашему футболу двух больших вратарей (второй — Александр Уваров). Оба воспитывались в «Знамени Труда», старейшем из ныне существующих клубов страны. Но если Уваров предсказуемо пошёл на повышение из Подмосковья в столицу, то Бирюков до команды всей своей жизни добирался через Дальний Восток и с приключениями.

Вот как он сам описывал мне свой причудливый маршрут до Ленинграда.

Михаил Бирюков бывший вратарь и капитан, а сейчас тренер «Зенита» «Благовещенск относился к спартаковскому профсоюзу. Получается, я туда как бы на стажировку ездил. Клуб, которому я принадлежал, был против моего перехода в «Зенит». Константин Иванович долго не разрешал меня заявлять. Выбор стоял: или опять в Благовещенск, или в «Спартак». Бесков сказал: приезжай в Москву, и как ребята скажут, так и будет. Спасибо Ярцеву, Романцеву, Кокореву, Сорокину, Глушакову, Гаврилову – замолвили перед тренером словечко: «Константин Иванович, да отпустите вы парня, пусть попробует. У нас есть вратарь». Как раз Лёху Прудникова подтянули к основе. И Бесков смягчился – дал «вольную».

Сегодня «Зенит» — это престиж и большие зарплаты. А Бирюков шёл в команду, занявшую годом ранее десятое место в таблице (из 18). В довольно бедный — относительно российской и украинской столиц — клуб («Зарплаты у нас были плюс-минус, как у всех в стране: 250 рублей в месяц и 100 за победу»). Но материальные блага молодого вратаря тогда не волновали. Важнее была личная заинтересованность Юрия Морозова — человека, сыгравшего огромную роль в последующих триумфах сразу двух клубов — «Зенита» в 1984 году и ЦСКА в 1991-м. На морозовском фундаменте Павел Садырин достраивал чемпионские команды в Ленинграде и Москве. Сам Юрий Андреевич — вот ведь несправедливость — ни одной золотой медали так и не получил, если не считать перволиговой.

Старший тренер «Зенита» Кор Пот, главный тренер «Зенита» Дик Адвокат и тренер вратарей Михаил Бирюков Фото: Вадим Жернов/ТАСС

К знаменательному 1984-му Михаил был уже не просто основным вратарём, но и капитаном «Зенита». То, что в собранной из местных парней команде (всего трое приезжих!) повязку отдали ореховозуевцу Бирюкову, много говорит об авторитете в коллективе. И он оправдывал доверие — тащил!

В чемпионском сезоне Бирюков отыграл все 34 матча от и до. Сделал 11 «сухарей», причём четыре из них — на решающем отрезке сезона, в заключительные шесть туров, когда зенитовцы всухую обыграли ЦСКА, «Торпедо», «Днепр» и «Шахтёр».

После разгрома «Металлиста» ленинградцы впервые в истории стали чемпионами СССР, а Бирюков в нагрузку к золотой медали получил престижный приз журнала «Огонёк». Первым из киперов «Зенита» (вторым и пока последним спустя десятилетия станет Вячеслав Малафеев).

«Зенит» — чемпион СССР 1984 года Фото: fc-zenit.ru

За первые 11 лет в «Зените» Бирюков застал и расцвет, и упадок клуба. Но ушёл, только когда стал не нужен. И не просто в другую команду — в другой вид!

Знаменитый вратарь пробовал перезапустить карьеру в «мини» и даже наиграл дюжину матчей за московскую «Дину». Но после всё же вернулся в привычного размера раму — и ещё на восемь лет остался в игре. Дважды признавался лучшим голкипером и легионером чемпионата Финляндии, на пару сезонов заехал в Эстонию, а финишировал опять-таки в Питере. В местном «Локомотиве». До 42 доиграл! Земляк Уваров, кстати, тоже оказался футбольным долгожителем — в 40 закончил.

В «Зенит» Михаила вернул опять-таки Морозов — особенный человек в жизни Бирюкова. Так вышло, что Дед позвал Бирюкова в помощники — и ему же передал полномочия главного. В июле 2002-го руководство клуба объявило о переводе 68-летнего специалиста из тренерского штаба на пост советника президента Мутко. Формулировка дежурная — по состоянию здоровья. «И. о.» поставили Бирюкова.

52 дня и девять матчей продлился первый и единственный самостоятельный тренерский опыт Бирюкова в РПЛ. Начался он с зажигательной перестрелки со «Спартаком» на «Динамо». Молодой и нахальный «Зенит» дважды вёл в счёте в Петровском парке — 2:0 и 3:2. Три гостевых гола разделили между собой юные Кержаков (два) и Аршавин. Но чемпион всё же перевернул игру; победный забил 18-летний Сычёв.

Михаил Бирюков Фото: fc-zenit.ru

За следующие четыре тура питерцы набрали всего одно очко и повторно уступили красно-белым. Только в августе наконец-то выиграли, причём дважды подряд (с одинаковым счётом 2:1 у «Сатурна» и «Урала»), но уже в конце месяца Бирюкова сменил Рапопорт. Стало только хуже. Борис Зельевич вошёл в историю единственным главным тренером «Зенита» с нулём побед в чемпионате (за 11 матчей) и в конце осени уступил место на лавке Властимилу Петржеле.

Бирюков же в начале 2003-го в третий — и последний — раз в жизни воссоединился с Морозовым. Теперь в «Петротресте».

Середина нулевых — трудное время в жизни Бирюкова: сидел без работы, таксовал.

«Один год был очень тяжёлый, — вспоминал Михаил Юрьевич. — Ни денег, ни предложений. Это сейчас футболист в состоянии заработать на старость – у нас, к сожалению, не получилось. Пробовал «бомбить». Бывало, подвозишь человека, узнаёт: «О, Михаил, как поживаете?». Как после этого деньги с него брать?!»

Назад в родной клуб легенду позвал Сергей Фурсенко, сменив Мутко в президентском кресле. И уже на следующий год «Зенит» стал чемпионом — впервые в новейшей, российской истории! А весной-летом 2008-го доставил на берега Невы еврочашки — сразу две с интервалом в три с половиной месяца.

С тех пор, кто бы ни руководил командой, позиции Бирюкова в штабе не подвергались сомнению. Не только и не столько из-за славного прошлого, сколько из-за эффективной работы в настоящем. Бабурин, Рудаков, Одоевский, Васютин — все эти парни доросли до Премьер-Лиги при поддержке Бирюкова. Да и лучшие годы в карьере Вячеслава Малафеева и Михаила Кержакова, наверное, неспроста выпали на период сотрудничества с Михаилом Юрьевичем. Для всех них он больше, чем просто профильный тренер. Мудрый учитель и добрый старший товарищ.

До чего же красиво и символично получилось, что 65-й день рождения Вратаря совпал с чемпионством «Зенита». Десятым для обоих. Лучший подарок легенде от команды. С юбилеями, дядя Миша.