Почему «Зенит» будет доминировать ещё много лет

Самые мощные и по игре, и по тому, что вокруг неё.

Чемпионский «Зенит» выглядит проектом, который с нами надолго. Его доминирование могут пошатнуть только какие-то глобальные катаклизмы, которые не имеют отношения к футболу. По игре на дистанции у «Зенита» нет конкурентов, как бы Сергей Семак ни пытался преподнести обратное.

Сообщалось, что летом «Зенит» могут покинуть ведущие футболисты. Малком ещё зимой вёл переговоры по поводу перехода в другой клуб. Тогда не сложилось, а месяц назад нападающий открыто заговорил о переходе в лигу, чьи клубы выступают в еврокубках. То есть в принципе в любой европейский чемпионат, кроме российского.

Клаудиньо и Малком Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Упоминают и о возможном трансфере Клаудиньо. Но уйдут одни бразильцы – придут другие. На скамейке уже есть Мантуан, у которого в среднем один гол каждые 71 минуту в РПЛ – лучший показатель лиги (если брать тех, у кого больше одного гола за сезон). Вот сейчас ещё отдал голевую при победном голе со «Спартаком». Наверняка в случае ухода ведущих игроков возьмут ещё кого-то (про Ду Кейроса мы уже знаем). По трансферам «Зенит» – лучшая команда России. Ещё с тех пор, как взяли за одно окно Барриоса, Ракицкого и Азмуна.

Мало того, что «Зенит» – самая богатая команда России и нет тенденций к обратному, ещё и поиск игроков выстроен лучше, чем у конкурентов. Пока у одних Роша, Тиль, Крал и Николсон, то у других за те же деньги Сантос, Азмун, Ловрен и Клаудиньо. Можно жаловаться на судей (порой действительно есть повод), но куда важнее, что Питер лучше по игре. Причём с запасом.

Да и вне игры вокруг клуба выстроена целая империя. Права на показ матчей без тендера забрал «Газпром-медиа» (сейчас на федеральном канале регулярно крутят рекламу, где какие-то люди в голубых футболках обыгрывают каких-то людей в красных футболках). Действующий президент РФС до сих пор руководит «Газпром Нефтью». И вроде «Зенит» оспаривает в CAS решения РФС, но вместе с тем в пограничной ситуации матчи проводят в Питере, а на сайте союза появляются любопытные заявления по гражданству Малкома и Клаудиньо.

Предоставление российского гражданства указом президента страны – это ещё один элемент мощи «Зенита». Остальные футболисты получали наш паспорт на общих основаниях после пяти лет проживания в стране. Исключением был Марио Фернандес, который действительно усилил сборную России. В то время как Малком и Клаудиньо по правилам ФИФА не смогут сыграть за какую-либо национальную команду, кроме бразильской, о чём говорил спортивный юрист Михаил Прокопец.

Если сложить все составляющие, то мы увидим полную картину: «Зенит» – сильнейшая команда России по игре и по всему, что окружает клуб. Да, какие-то футболисты могут уехать, но уезжал и Халк – явно не менее важная фигура. Просто напомню, что при нём было одно чемпионство за четыре сезона.

«Зенит» празднует победный гол Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А ещё у «Зенита» просто меньше бардака, чем в других командах. Хотя вот тут как раз другие топ-клубы будто бы начинают выздоравливать: «Спартак» уже без Федуна/Заремы, ЦСКА без импульсивных назначений тренеров, «Краснодар» больше не думает сниматься с чемпионата, и даже «Локомотив» выглядит понятной командой после продолжительного хаоса.