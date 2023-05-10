7 важных матчей четверга: «Локо» и УНИКС бьются за титул, в футболе — полуфиналы ЛЕ

Все события 11 мая в Матч-центре «Чемпионата».

Время в материале – по Москве. Программа коротко:

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🏒 2:00: «Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс», НХЛ — плей-офф, полуфинал — Восток, четвёртый матч

Интрига: «засушит» ли Бобровский серию с «Торонто»?

«Флорида» стоит на пороге грандиозного события – впервые с 1996 года (и второй раз в своей истории) «пантеры» могут преодолеть планку второго раунда. Это выглядит уже неизбежным, так как команда Пола Мориса ведёт в серии с «Торонто» со счётом 3-0. Вопрос в том, смогут ли «Мэйпл Лифс» показать хотя бы видимость борьбы или уже сегодня отправятся в отпуск. Пока что все их надежды разбиваются о несокрушимую стену, которую воздвиг в воротах Сергей Бобровский. Российский вратарь может продлить свою победную серию, которая насчитывает уже шесть матчей, и «засушить» «Торонто».

«Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс» Фото: Michael Laughlin/AP/ТАСС

🏀 5:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», НБА — плей-офф, полуфинал — Запад, пятый матч

Интрига: Леброн Джеймс — в финале Запада?

Возможно, один из самых важных матчей как для Леброна Джеймса, Энтони Дэвиса, так и для Стефена Карри, Клэя Томпсона и Дрэймонда Грина за последние несколько лет. Для «Лейкерс» понятно — в случае победы подопечные Дарвина Хэма выходят в финал Западной конференции и с комфортом ждут следующего оппонента из пары «Денвер Наггетс» (3-2) — «Финикс Санз» (2-3). Но «Уорриорз» играют всё-таки на своей площадке, где победить не так уж и просто.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» Фото: Harry How/Getty Images

🎾 12:00: Нурия Парризас-Диас (Испания, LD) — Вероника Кудерметова (Россия, 11), WTA-1000, Рим — второй круг

Интрига: сумеет ли Вероника Кудерметова показать такой же теннис, как в Мадриде?

Вероника Кудерметова начинает сражение на «тысячнике» в Риме матчем с крепкой испанкой Нурией Парризас-Диас. Только что на аналогичном соревновании в Мадриде россиянка показала свой наивысший результат на турнирах подобной категории – полуфинал. И кстати, начала ту кампанию Вероника с непростой трёхсетовой победы над той же самой Парризас-Диас. Повторит ли Кудерметова тот успех? Удастся ли ей снова пройти далеко по сетке? Многое покажет этот матч с испанкой.

Вероника Кудерметова Фото: Julian Finney/Getty Images

🏀 19:30: «Локомотив-Кубань» — УНИКС, Единая лига — финальная серия, третий матч

Интрига: использует ли «Локо» силу домашней площадки?

УНИКСу всё-таки удалось вырвать важнейшую победу во втором матче финальной серии, но едет в Краснодар без преимущества своей площадки. Правда, парни Александра Секулича на домашнем паркете играют несколько хуже, чем в выездных матчах — из этого факта вытекает отдельный интерес к данному противостоянию. Третий, пятый и седьмой матчи (если будут) любых серий являются предопределяющими.

«Локомотив-Кубань» — УНИКС Фото: Единая лига ВТБ

⚽️ 22:00: «Ювентус» — «Севилья», Лига Европы, полуфинал, первый матч

Интрига: «Севилья» выбьет ещё один топ-клуб из своего любимого турнира?

Как бы ни складывался сезон «Севильи», но если команда попадает в плей-офф Лиги Европы, то сразу включает режим убийцы. В четвертьфинале андалусийцы отправили отдыхать главного фаворита турнира – «Манчестер Юнайтед». Впереди – новый гигант. В текущем сезоне «Юве» нестабилен и не выглядит командой, которую невозможно обыграть. А если «Севилья» добудет хороший результат в Турине, то сможет ощущать себя королями ситуации. Испанцы идут за седьмым трофеем Кубка УЕФА/Лиги Европы в истории. У кого-то есть сомнения, что они в силах сделать это?

Если «Севилья» добудет хороший результат в Турине, то сможет ощущать себя королями ситуации Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

⚽️ 22:00: «Рома» — «Байер-04», Лига Европы, полуфинал, первый матч

Интрига: сможет ли Моуринью переиграть своего бывшего футболиста в битве за финал Лиги Европы?

«Рома» второй год подряд оказывается в полуфинале еврокубков. В прошлом сезоне римляне выиграли Лигу конференций, теперь хотят забрать Лигу Европы. Но команда Жозе Моуринью угодила в кризис: в последних четырёх турах дважды проиграла и ещё два раза сыграла вничью. «Рома» упала на седьмое место в таблице, шансы команды на попадание в ЛЧ почти улетучились. Единственный реальный шанс попасть в главный еврокубок – выиграть Лигу Европы. Но противостоять Моуринью будет его бывший футболист – Хаби Алонсо, с которым он работал в «Реале». «Байер» под руководством испанца показывает классную игру, а журналисты отправляют тренера в «Реал» и «Тоттенхэм». Так что нас ждёт очень крутая серия между учителем и учеником за право выйти в финал Лиги Европы.

Жозе Моуринью на бровке Фото: Adam Pretty/Getty Images

⚽️ 22:00: «Вест Хэм Юнайтед» — «АЗ Алкмар», Лига конференций, полуфинал, первый матч

Интрига: «Вест Хэм» скрасит провальный сезон первым трофеем за 43 года?

Команда Дэвида Мойеса показывает удручающие результаты в АПЛ. «Вест Хэм» занимает 15-е место, а ещё совсем недавно перед клубом маячила перспектива вылета. Сила состава обязывает думать о более серьёзных амбициях. Шанс на спасение сезона – победа в еврокубках. «Вест Хэму» в полуфинале Лиги конференций необходимо пройти симпатичный АЗ. Голландцы уже пошумели в плей-офф, обыграв «Лацио» и «Андерлехт». Вряд ли они испугаются и лондонцев. Но за «Вест Хэм» играют уровень игроков и опыт выступлений в решающих стадиях еврокубков. В прошлом сезоне команда добралась до полуфинала Лиги Европы, где уступила будущему победителю – «Айнтрахту». Теперь «молотобойцам» представился новый шанс взять первый трофей за 43 года и извиниться перед фанатами за ужасные результаты в АПЛ.