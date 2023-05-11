Алонсо готов выбить из Лиги Европы «Рому» Моуринью. В «Байере» вырос новый топ-тренер?

«Байер» рвётся ко второй в истории победе в еврокубках. Ранее леверкузенцы выиграли Кубок УЕФА в 1988 году. Теперь немецкий клуб вышел уже в полуфинал Лиги Европы. Одна из главных причин, почему «Байер» оказался здесь – Хаби Алонсо. Молодой коуч принял команду по ходу сезона, вывел из кризиса, а теперь может выиграть с ней титул. Мы получили ещё одного испанского топ-тренера?

За игровую карьеру Алонсо успел поработать под руководством нескольких выдающихся футбольных людей: Рафаэля Бенитеса, Жозе Моуринью, Карло Анчелотти, Хосепа Гвардиолы.

На поле Алонсо всегда выделяли интеллект и умение читать игру. Разве у него могли быть другие варианты, кроме как стать коучем по завершении карьеры? Его экс-тренеры всегда отмечали, что Алонсо вырастет в крутого специалиста. Анчелотти говорил: «Он завершает карьеру, но у него есть качества и опыт, чтобы в будущем стать фантастическим тренером».

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Алонсо скоро вернётся в качестве тренера. Уверен, он будет тренировать и преуспеет в этом. Хаби понимает игру и испытывает любопытство, чтобы понять её. В течение нескольких недель перед матчами он узнавал, что нам нужно сделать, чтобы выиграть следующие игры».

Алонсо рос в футбольной семье. Отец Хаби, Перико, трижды выигрывал титул чемпиона Испании в качестве игрока — дважды в составе «Реала Сосьедед» и один раз в составе «Барселоны». Он также провёл 20 матчей за сборную Испании и был в составе команды на чемпионате мира 1982 года. Затем Перико Алонсо тренировал несколько команд, включая «Сосьедад». Брат Хаби, Микель, также играл за клуб из Сан-Себастьяна, а также «Болтон» и «Чарльтон». А другой его брат – Джон — профессиональный судья. А ещё Хаби с детства дружит с Микелем Артетой – действующим тренером «Арсенала». Они вместе формировались на улицах Сан-Себастьяна. Вероятно, их тренерская карьера была предопределена уже тогда.

Хаби Алонсо и Микель Артета в детстве и во взрослой жизни Фото: Из личного архива Микеля Артеты / Getty Images

Алонсо закончил карьеру в «Баварии» в 2017-м. А уже на следующий год завершил тренерские курсы УЕФА вместе с бывшими партнёрами – Раулем, Хави, Виктором Вальдесом и Хоаном Капдевилой. После этого Хаби вернулся в мадридский «Реал», где возглавил команду U14. А уже в начале июня 2019-го Алонсо перешёл в «Сосьедад» на должность главного тренера дубля. В родном клубе испанец добился успеха: по итогам сезона-2020/2021 команда вышла в Сегунду – впервые с сезона-1961/1962. В марте 2021-го Алонсо интересовалась менхёнгладбахская «Боруссия», но он продлил соглашение с «Сосьедадом».

Однако сезон басков в Сегунде не задался. Команда досрочно вылетела в дивизион ниже, а в мае-2022 «Сосьедад» сообщил, что Алонсо покинет клуб. Но уже 5 октября «Байер» позвал Хаби к себе. До прихода испанца команда шла 17-й, набрав всего пять очков после восьми туров. Но под руководством Алонсо «Байер» воспрял: клуб входит в топ-4 с момента назначения нового тренера (43 очка, больше – у «Баварии», «Боруссии» Д и «Лейпцига»). В чём крутость Алонсо?

Хаби Алонсо Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Алонсо – не догматичный тренер. Он любит играть в позиционный футбол и когда его команда владеет мячом, но при этом может спокойно включить режим «автобуса». В «Байере» Хаби отталкивается от исполнителей. Было бы глупо не создавать свободное пространство для атаки, в которой Мусса Диаби, Флориан Вирц и Жереми Фримпонг. Основная схема леверкузенцев – 3-4-3. Именно она максимально круто раскрывает все сильные качества команды. Центральные защитники нивелируют уклон в атаку Фримпонга, Вирц и Диаби творят в полуфлангах, а в центре поля – работоспособные игроки, отлично помогающие в прессинге.

«Байер» при Хаби Алонсо

Напомним, центральный полузащитник – родная позиция Алонсо, однако его прототипов в «Байере» нет. Это также влияет и на стиль игры, и на схему. Вероятно, будь в составе футболист по типу Хаби, команда чаще действовала бы позиционно. Отметим и проблемы с центрфорвардом. В составе есть Патрик Шик, Сердар Азмун, Адам Гложек. Но по тем или иным причинам (травмы, слабая форма, неподходящий стиль) они не совсем вписываются в футбол Алонсо. Так что контратаки с использованием быстрых полуфлангов и фуллбэков – главная фишка «Байера» в нападении. Крутость Алонсо заключается и в умении менять ход игры с помощью корректировок. В зависимости от ситуации «Байер» может спокойно переключиться на схемы 3-5-2, 4-4-2, 4-2-3-1, а игроки – поменять роли.

Впереди у «Байера» тяжёлая двухматчевая серия с «Ромой». Алонсо предстоит встретиться с Жозе Моуринью. Это первая тренерская дуэль испанца и португальца. Моуринью уже в 2019-м отмечал, что Алонсо вырастет в топ-тренера: «Он родился у отца-игрока, вырос с отцом-тренером, затем стал футболистом, конечно, намного лучше, чем я. Итак, я думаю, если сложить всё это вместе, у Хаби есть все условия, чтобы стать очень хорошим тренером».

Алонсо же в интервью Sky Sports в 2016-м рассказал о первой встрече с Моуринью, когда тот возглавил «Реал»: «Я помню первую встречу с Жозе. Он приехал из «Интера», мы вернулись с чемпионата мира и встретились в Лос-Анджелесе. После пяти минут первой встречи я уже понял, почему он здесь и почему так хорош». Также Хаби отмечал, что Жозе – настоящий друг для футболистов: «Он борется за близких ему людей, защищает их, подавая пример всем нам».

Хаби Алонсо и Жозе Моуринью в «Реале» Фото: Denis Doyle/Getty Images

Теперь Моуринью и Алонсо борются за финал Лиги Европы. «Байер» в случае выхода в решающую стадию может выиграть третий трофей в истории (первый – Кубок УЕФА – 1987/1988, второй – Кубок Германии – 1992/1993), а «Рома» – забрать второй еврокубок за два года. Нас ждёт очень крутое противостояние легендарного тренера и талантливого молодого специалиста.