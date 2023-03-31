10 самых высокооплачиваемых тренеров мира. Обладатель первого места даже не брал ЛЧ!

Французское издание L’Equipe опубликовало рейтинг тренеров с самыми высокими зарплатами. В пятёрку высокооплачиваемых специалистов попали сразу три коуча из АПЛ, а возглавил топ с большим отрывом аргентинец без победы в Лиге чемпионов. Рассказываем, кто ещё попал в десятку самых высокооплачиваемых тренеров.

10. Хаби Алонсо, «Байер», € 5 млн в год

Испанец возглавил «Байер» в октябре 2022 года. Под его руководством немецкий клуб выступает неплохо: вышел в четвертьфинал Лиги Европы, борется за попадание в еврокубки в чемпионате (сейчас – восьмое место) и выиграл 13 матчей из 24. В последней игре «Байер» победил дома «Баварию» со счётом 2:1. На пути к четвертьфиналу Лиги Европы, где немцы сыграют с «Юнионом», команда Хаби Алонсо выбила из турнира «Монако» и «Ференцварош». Контракт испанца с «Байером» рассчитан до лета 2024 года. Алонсо стал вторым испанским тренером в Бундеслиге после Хосепа Гвардиолы. По мнению многих источников, «Реал» рассматривает своего экс-игрока на должность главного тренера.

Хаби Алонсо Фото: Laszlo Szirtesi/Getty Images

9. Жозе Моуринью, «Рома», € 9,2 млн в год

Особенный возглавил «Рому» летом 2021 года и в первый же сезон выиграл Лигу конференций. Благодаря этому Моуринью стал первым в истории тренером, кто выиграл все три главных европейских клубных турнира – Лигу чемпионов (с «Порту» и «Интером»), Лигу Европы (с «Манчестер Юнайтед») и Лигу конференций. В сезоне-2021/2022 «Рома» заняла шестое место в Серии А, а сейчас борется с «Лацио», «Интером» и «Миланом» за вторую строчку. В Лиге Европы команда португальца выбила из плей-офф «Зальцбург» и «Реал Сосьедад» и сыграет в четвертьфинале с «Фейеноордом», который обыграла со счётом 1:0 в финале Лиги конференций в прошлом сезоне. Контракт Жозе с «Ромой» действует до лета 2024 года. По информации авторитетного инсайдера Педро Алмейды, «ПСЖ» всерьёз рассматривает возможность назначения Моуринью.

Жозе Моуринью Фото: Paolo Bruno/Getty Images

8. Симоне Индзаги, «Интер», € 10 млн в год

За полтора года в «Интере» итальянец выиграл такие же трофеи, как и в «Лацио» – один Кубок Италии и два Суперкубка страны. Что касается результатов в Лиге чемпионов, то в прошлом сезоне миланский клуб под руководством Индзаги вылетел от «Ливерпуля» в 1/8 финала, а в этом – вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Бенфикой». В случае успеха «Интер» попадёт в полуфинале на победителя пары «Милан» – «Наполи». В Серии А клуб Симоне идёт на третьем месте, но проиграл три последних матча из четырёх. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Симоне Индзаги Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

7. Карло Анчелотти, «Реал», € 11 млн в год

Второй приход итальянца в «Реал» не менее успешен, чем первый. С лета 2021 года он принёс мадридцам чемпионство, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и победу на клубном ЧМ. В этом сезоне «Реал» продолжает борьбу в чемпионате, Лиге чемпионов (сыграет с «Челси» в четвертьфинале) и Кубке Испании (полуфинал с «Барселоной»). Несмотря на успехи Анчелотти и его контракт до лета 2024 года, в клубе активно ищут ему замену.

Карло Анчелотти Фото: Denis Doyle/Getty Images

6. Томас Тухель, «Бавария», € 12 млн в год

Тухель только-только возглавил «Баварию». Его работу мы оценим в ближайшее время: немецкий клуб борется за чемпионство с дортмундской «Боруссией», сыграет с «Фрайбургом» в четвертьфинале Кубка Германии и с «Манчестер Сити» на этой же стадии Лиги чемпионов. «Бавария» подписала контракт с немцем на два года.

Герберт Хайнер Президент «Баварии» «Назначение Тухеля — определённо правильное решение. Мы хотели заполучить его много лет назад, но не получалось. В последние годы он доказал, что может добиться невероятного успеха в крупных европейских клубах. Очевидно, что Тухель — один из самых талантливых тренеров в Европе. Конечно, я долго советовался с Каном и Салихамиджичем. В итоге мы пришли к выводу, что нужно реагировать, чтобы выполнить планы на сезон. Слава богу, мы до сих пор имеем шансы выиграть все три турнира».

5. Массимилиано Аллегри, «Ювентус», € 12,8 млн в год

Во второй приход в «Ювентус» итальянец пока ничего не выиграл. Под его руководством туринский клуб проиграл «Интеру» в прошлом сезоне в финалах Кубка и Суперкубка Италии и вылетел из Лиги чемпионов в 1/8 финала от «Вильярреала». Сейчас «Ювентус» продолжает борьбу в Кубке страны (сыграет с «Интером» дважды в полуфинале) и в Лиге Европы (четвертьфинал со «Спортингом»). В обоих турнирах у команды Аллегри есть шансы на трофей. Об отставке речи не идёт (контракт до лета 2025 года).

Массимилиано Аллегри Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

4. Грэм Поттер, «Челси», € 13,5 млн в год

В первом сезоне в «Челси» Грэм Поттер рискует не завоевать ни одного трофея. Его команда вылетела из Кубка Англии и Кубка лиги от «Манчестер Сити», попала на «Реал» в четвертьфинале Лиги чемпионов и занимает 10-е место в чемпионате. Под руководством Поттера «Челси» выиграл всего 12 матчей из 30. Вот что тренер говорил о перспективах на сезон две недели назад (кстати, обыграть «Эвертон» не удалось — 2:2). Контракт Поттера с «Челси» действует до лета 2027 года.

Грэм Поттер главный тренер «Челси» «Мы намерены обыграть «Эвертон», затем посмотрим на жеребьёвку, а следом постараемся выиграть эту грёбаную Лигу чемпионов».

3. Юрген Клопп, «Ливерпуль», € 17,8 млн в год

Немецкий тренер взял с «Ливерпулем» все возможные титулы по одному разу – АПЛ, Кубок Англии, Суперкубок Англии, Кубок лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ. При этом Юрген Клопп трижды играл с «мерсисайдцами» в финале Лиги чемпионов. В этом сезоне «Ливерпуль» максимально плох: вылетел от «Манчестер Сити» в Кубке лиги, от «Брайтона» в Кубке Англии и от «Реала» в Лиге чемпионов. Кроме того, команда Клоппа занимает шестое место в АПЛ и на семь очков отстаёт от топ-4. Если тренер доработает до конца своего контракта, то пробудет в клубе 11 лет (2015-2026).

Юрген Клопп Фото: Angel Martinez/Getty Images

2. Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити», € 22,4 млн в год

Испанец выиграл 21 трофей с «Манчестер Сити», но ни разу — Лигу чемпионов, до финала которой доходил с «горожанами» всего лишь однажды. В этом сезоне Гвардиола может принести команде три кубка: для этого нужно выиграть борьбу за титул в АПЛ у «Арсенала», Кубок Англии (полуфинал с «Шеффилд Юнайтед») и Лигу чемпионов (четвертьфинал с «Баварией», а в случае успеха матч с победителем пары «Реал» – «Челси» и только потом финал). Контракт Пепа с «Ман Сити» рассчитан до лета 2025 года.

Хосеп Гвардиола Фото: Clive Brunskill/Getty Images

1. Диего Симеоне, «Атлетико», € 34 млн в год

Эти сумасшедшие деньги аргентинец получает незаслуженно? За 11 лет Симеоне сделал «Атлетико» топом, выиграл восемь трофеев (по два – чемпионство, Лига Европы, Суперкубок УЕФА), но ни разу не стал победителем Лиги чемпионов. Мадридцы проиграли с ним два финала в 2014 и 2016 годах. При этом аргентинца не собираются увольнять. Недавно Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) поставила Диего на восьмое место в списке лучших тренеров в истории. Контракт 52-летнего специалиста действует до лета 2024 года. Ещё есть время выиграть Лигу чемпионов!