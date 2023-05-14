Карпин и Хохлов пережили настоящую драму в Испании. Она случилась из-за Мостового

В 27-м туре РПЛ встретятся Валерий Карпин и Дмитрий Хохлов. Первый сражается за серебро с «Ростовом», второй – ни за что не борется, а просто пытается перестроить «Сочи» с оборонительного футбола на атакующий. Сегодня у Карпина с Хохловым разные цели и задачи. А когда-то нынешние главные тренеры ростовчан и сочинцев играли вместе за сборную России и в Испании. И пережили две футбольные трагедии.

Одну из этих историй помнят все. Октябрь 1999-го, матч отборочного цикла Евро-2000 в «Лужниках» между сборными России и Украины. Полузащитники испанской «Сельты» (Валерий) и голландского ПСВ (Дмитрий) выходят в основе, на 75-й минуте Карпин забивает первый гол, а на 88-й наши пропускают после ошибки Александра Филимонова. На последних минутах Хохлов упускает последний для сборной России голевой момент. Ничья в решающей игре – сродни поражению.

Другая история связана с их испанской карьерой. Через три месяца после матча в «Лужниках» Хохлов ушёл из ПСВ и подписал контракт с «Реалом Сосьедад». Ещё через два с половиной года в прекрасный Сан-Себастьян переехал Карпин, попрощавшийся с «Сельтой». На один сезон партнёры по сборной России стали одноклубниками в Испании. Дмитрию на тот момент 26 лет, Валерию – 33.

От «Реала Сосьедад» в сезоне-2002/2003 ничего особенного не ждали. До этого баски три года подряд финишировали на 13-м месте, так что для кого-то и несчастливое число было за счастье. Не упали в зону вылета – уже хорошо. По размеру бюджета – около € 40 млн – уступали топам раза в три. В межсезонье команду возглавил Рейнальд Денуэкс, но никто не представлял, приживётся ли в Сан-Себастьяне бывший тренер «Нанта», ведь француз не имел опыта работы в испанском футболе.

Оказалось, что всего за несколько месяцев Денуэкс создал фактически чемпионскую команду! «Реал Сосьедад» с первых матчей показывал классный футбол и уже после 6-го тура захватил единоличное лидерство в чемпионате Испании. Карпин зажигал на своём правом фланге полузащиты, а впереди всех разрывал турецко-сербский дуэт форвардов Нихат Кахведжи – Дарко Ковачевич (43 гола на двоих). Только Хохлов, к сожалению, превратился при новом тренере из основного в игрока, выходящего на замены. С первых минут он в том сезоне появлялся на поле всего пять раз.

Хохлов вспоминал в интервью для «Чемпионата»:

«Когда Денуэкс пришёл, мы вообще не побеждали на предсезонке, притом что годом ранее на сборах рвали всех, но быстро посыпались в чемпионате. А тут вышло наоборот: спарринги играли ужасно – зато в сезоне попёрло. Денуэкс – первый тренер, который устраивал теоретические разборы. Раньше я с таким за рубежом не сталкивался. По настоянию француза на базе установили камеры, чтобы производить съёмку с разных точек. Он нам потом демонстрировал видеонарезки, распечатки».

После 15 туров «Реал Сосьедад» опережал своего ближайшего преследователя «Валенсию» на семь очков, а «Реал» – на восемь. Правда, при игре в запасе у Мадрида. «Барселона» же и вовсе застряла в середине таблицы, проводя крайне неудачный сезон. Первый круг команда Денуэкса выиграла с отрывом «плюс пять» от занимавшего уже второе место «Реала». Причём в очной встрече на «Сантьяго Бернабеу» баски не проиграли – 0:0. У «Реала Сосьедад» не было ни одного поражения!

Вот только лидерство – пусть и приятная, но тяжёлая ноша. Второй круг коллектив из Сан-Себастьяна начал с трёх проигрышей в пяти турах. Так что в начале марта «Реал» наконец обошёл «Реал Сосьедад» на одно очко. Месяц спустя отставание басков от «сливочных» выросло до шести баллов, более того, их догнал «Депортиво». Однако силы на последний рывок у команды Денуэкса нашлись – «Реал Сосьедад» вдохновила домашняя победа над «Реалом» 13 апреля со счётом 4:2.

В тот день гости с Роналдо, Зиданом, Фигу, Раулем и Роберто Карлосом «летели» в три мяча в Сан-Себастьяне уже после получаса игры! Такого в Мадриде точно не ожидали. Баски снова сели на колесо «сливочным», и началась настоящая чемпионская гонка на финише. За три тура до конца «Реал Сосьедад» обгонял «Реал» на очко. Развязка получилось очень эмоциональной, а важнейшую роль в ней сыграл… Александр Мостовой.

В 36-м туре «Реал» принимал «Сельту». На исходе получаса Царь открыл счёт, забив, что любопытно, ударом головой. Мадриду грозила катастрофа, но хозяев спас от поражения гол Рауля в середине второго тайма. «Реал Сосьедад» получил отличный шанс увеличить преимущество, тем не менее не воспользовался им – на следующий день сыграл дома вничью с «Валенсией» (1:1). Причём баски выигрывали по ходу матча, а гости с 58-й минуты играли вдесятером. Очень обидно споткнулись на ровном месте.

Валерий Карпин Фото: Denis Doyle/Getty Images

В 37-м туре уже «Реал Сосьедад» встречался с «Сельтой», в Виго. Карпин, как всегда, вышел в основе, а Хохлов – на замену ещё до перерыва вместо травмированного Ковачевича. Великолепный Мостовой и тут феерил. На 10-й минуте он открыл счёт ударом с линии штрафной, а в начале второго тайма опять забил головой после прострела с фланга. Более того, Царь поучаствовал в третьем голе «Сельты». Нихат дважды возвращал «Реал Сосьедад» в игру, но баски всё же проиграли – 2:3. В тот день «Реал», разгромив в дерби «Атлетико» (4:0), захватил первое место с двумя очками отрыва.

В последнем туре всё было в руках Мадрида. «Сливочные» переиграли дома «Атлетик» (3:1) и завоевали один из самых тяжёлых чемпионских титулов в своей истории. «Реал Сосьедад» завершил сезон разгромом «Атлетико» (3:0), но этот результат уже не радовал так, как порадовал бы в любой другой день. Утешением для басков стала путёвка в Лигу чемпионов.

Карпин перезагрузил карьеру в Сан-Себастьяне, а вот Хохлов тем же летом ушёл из «Реала Сосьедад». Вернулся в Россию – подписал контракт с «Локомотивом». Сам Дмитрий позже рассказывал:

«У меня закончился контракт, и клуб решился не продлевать его: вышел закон, согласно которому в команде не должно было быть больше трёх легионеров. В нашей же команде их было четверо, а руководители клуба хотели в следующем сезоне сократить число иностранцев до двух. У меня были предложения от других испанских клубов, но они меня не заинтересовали. А мне ведь нужно было позаботиться о будущем детей (в 1999-м в Голландии у меня родился второй сын, Сергей). Я решил вернуться в Россию, хотя в Испании мне всё нравилось: и люди, и быт, и язык, который мне давался очень легко, и футбол» (в интервью для «Спорт-экспресса»).

Интересно, что после того сумасшедшего сезона «Реал Сосьедад» вернулся на прежние позиции – во вторую десятку чемпионата Испании. Волшебства Денуэкса хватило всего на 12 месяцев. А Карпин и карьеру завершил в Сан-Себастьяне через два года.