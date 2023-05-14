«Арсенал» снова «прибили» судьи. Теперь «Сити» просто в шикарном положении

Ещё до этого тура было понятно, что у «Арсенала» на чемпионство не так много шансов, а теперь они и вовсе остались абсолютно эфемерными. «Сити» достаточно выиграть лишь один матч из трёх оставшихся в АПЛ (соперники – «Челси», «Брайтон» и «Брентфорд»), чтобы забрать пятое чемпионство за шесть сезонов.
Самое обидное для болельщиков «Арсенала», что команда пропустила от «Брайтона» весьма спорный гол. На 51-й минуте Эступиньян дважды подавал в штрафную с левого фланга. При первом навесе Фергюсон наступил на пятку центральному защитнику «Арсенала» Кивёру. В результате у него с ноги слетела бутса. При повторном навесе спустя две секунды Энсисо бил фактически без сопротивления как раз из зоны Кивёра, который оставался на газоне.
Наступ на ногу Кивёру
Фото: Кадр из трансляции
Момент с первым голом
Фото: Кадр из трансляции
Этот гол оказался победным. «Арсенал» сделал несколько замен и попробовал отыграться, но в конце матча пропустил ещё дважды – отличились Ундав и Эступиньян. В результате матч заканчивался, когда большая часть фанатов «Арсенала» покинула трибуны.
Полупустые трибуны в концовке матча
Фото: Кадр из трансляции
Таким образом, «Брайтон» остаётся на шестом месте по потерянным очкам и лишь на одно отстаёт от «Ливерпуля». А ещё сохраняет минимальные шансы на место в Лиге чемпионов (топ-4) и отличные шансы на место в Лиге Европы (пятое и шестое места в АПЛ).
В этом сезоне PGMOL официально признал ошибку в матче «Арсенал» – «Брентфорд». Тогда был ошибочно засчитан гол Тони на 74-й минуте. В результате «Арсенал» упустил победу и встреча закончилась со счётом 1:1, а судью Ли Мэйсона отстранили – именно он забыл начертить офсайдные линии.
- 14 мая 2023
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