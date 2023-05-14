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«Арсенал» — «Брайтон», 36-й тур АПЛ, гол с нарушением, отставание от «Манчестер Сити», статистика

«Арсенал» снова «прибили» судьи. Теперь «Сити» просто в шикарном положении
Григорий Телингатер
«Арсенал» разгромно проиграл «Брайтону»
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Похоже, арбитрам опять придётся извиняться перед командой Артеты.

Ещё до этого тура было понятно, что у «Арсенала» на чемпионство не так много шансов, а теперь они и вовсе остались абсолютно эфемерными. «Сити» достаточно выиграть лишь один матч из трёх оставшихся в АПЛ (соперники – «Челси», «Брайтон» и «Брентфорд»), чтобы забрать пятое чемпионство за шесть сезонов.

Англия - Премьер-лига. 36-й тур
14 мая 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 3
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Энсисо – 51'   0:2 Ундав – 86'   0:3 Эступиньян – 90+6'

Самое обидное для болельщиков «Арсенала», что команда пропустила от «Брайтона» весьма спорный гол. На 51-й минуте Эступиньян дважды подавал в штрафную с левого фланга. При первом навесе Фергюсон наступил на пятку центральному защитнику «Арсенала» Кивёру. В результате у него с ноги слетела бутса. При повторном навесе спустя две секунды Энсисо бил фактически без сопротивления как раз из зоны Кивёра, который оставался на газоне.

Наступ на ногу Кивёру

Наступ на ногу Кивёру

Фото: Кадр из трансляции

Момент с первым голом

Момент с первым голом

Фото: Кадр из трансляции

Этот гол оказался победным. «Арсенал» сделал несколько замен и попробовал отыграться, но в конце матча пропустил ещё дважды – отличились Ундав и Эступиньян. В результате матч заканчивался, когда большая часть фанатов «Арсенала» покинула трибуны.

Полупустые трибуны в концовке матча

Полупустые трибуны в концовке матча

Фото: Кадр из трансляции

Таким образом, «Брайтон» остаётся на шестом месте по потерянным очкам и лишь на одно отстаёт от «Ливерпуля». А ещё сохраняет минимальные шансы на место в Лиге чемпионов (топ-4) и отличные шансы на место в Лиге Европы (пятое и шестое места в АПЛ).

В этом сезоне PGMOL официально признал ошибку в матче «Арсенал» – «Брентфорд». Тогда был ошибочно засчитан гол Тони на 74-й минуте. В результате «Арсенал» упустил победу и встреча закончилась со счётом 1:1, а судью Ли Мэйсона отстранили – именно он забыл начертить офсайдные линии.

Вот почему все так восхищаются «Брайтоном»:
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