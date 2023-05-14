Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Пари НН. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Разбор статистики «Барселоны» при Хави в сезоне-2022/23 чемпионата Испании по футболу: роль тер Штегена, Бускетса и Гави

«Барса» Хави уникальна. Но с великой командой Гвардиолы её сравнивать нельзя
Григорий Телингатер
Разбор статистики «Барселоны»
Аудио-версия:
Комментарии
Какая роль у Гави? А кто вообще лидер команды? Разбор.

Спустя четыре года «Барселона» практически гарантировала себе победу в чемпионате Испании. Скорее всего, команда Хави уже в ближайшем матче официально оформит титул. «Чемпионат» разбирает статистику команды, которая в этом сезоне сильно прибавила во многих компонентах.

11 очков отрыва от второго места. Уже можно сравнивать эту «Барсу» с гвардиоловской?

Можно, но лучше не стоит. При Хосепе Гвардиоле был другой уровень футбола. Команду называли сильнейший в мире на тот момент – субъективное утверждение, но про нынешнюю так даже не говорят. В том числе из-за вылета на групповой стадии ЛЧ (турнир, который Пеп дважды выигрывал с «Барселоной»). Тогда у каталонцев могло быть по 100+ голов только в Ла Лиге. Например, в сезоне-2011/2012 они забили 114 мячей в чемпионате (50 из них – на счету Месси), но всё равно отстали на девять очков от «Реала».

Разбор статистики «Барселоны»

Разбор статистики «Барселоны»

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Сейчас «Барселона» более прагматичная (хотя по стилю игры в этом плане до «Реала» ещё далеко). Едва ли она на этот раз дойдёт до отметки в 100 забитых мячей. Да и 80 вряд ли наберётся по итогам сезона, потому что сейчас 60 голов после 33 туров (здесь и далее – статистика до данного тура включительно). То есть в среднем меньше двух мячей за игру. Показательно, что «Барса» 11 раз побеждала со счётом 1:0. Например, «Сити», «Наполи» и «ПСЖ» в этом сезоне лишь не больше четырёх раз побеждали с минимальным счётом, а «Бавария» вообще только однажды (тогда «Фрайбургу» откровенно повезло пропустить один при ещё 18 ударах из штрафной).

И это при том, что летом «Барселона» подписала трёх топ-футболистов в нападение. Купила Роберта Левандовского (€ 45 млн), Рафинью (€ 58 млн) и сохранила свободного Усмана Дембеле, у которого перед сезоном закончился контракт. Для этих и других сделок пришлось даже пойти на радикальные шаги (по сути, взять деньги взаймы у себя же в будущем).

Статья про те самые финансовые рычаги «Барсы»
«Барса» решила отжигать сейчас, наплевав на будущее. История финансового краха клуба
«Барса» решила отжигать сейчас, наплевав на будущее. История финансового краха клуба

«Барса» крайне мало пропускает. Настолько хорошо выстроена оборона?

«Барселона» в этом сезоне бьёт рекорды по сухим матчам. Их уже 25! Прежний рекорд клуба (24 тура без пропущенных) был достигнут в сезоне-1986/1987. Тер Штегену остался всего один «сухарь» до рекорда всей Ла Лиги. В сезоне-1993/1994 «Депортиво» не пропускал в 26 турах.

Количество пропущенных мячей тоже впечатляет – 11 за 33 тура. То есть 0,333 в среднем за игру. Лучший показатель за всю историю топ-5 чемпионатов Европы – 0,367 (у «Кальяри» в сезоне-1969/1970). Так откуда у «Барселоны» настолько крутая защита? Если посмотреть на ожидаемые пропущенные мячи, то можно понять, что без удачи не обошлось.

Разбор статистики «Барселоны»

Разбор статистики «Барселоны»

Фото: Eric Alonso/Getty Images

По данным FBref, «Барселона» в этом сезоне допустила у своих ворот моментов на 25,4 гола. Это всё равно лучший показатель Ла Лиги, но на 14,4 гола больше реальных цифр. Такая аномалия стала возможна по двум причинам. Во-первых, соперники били в створ лишь в 26,3% случаев – самый низкий процент сезона (например, в створ ворот «Реала» пришлось 30,3% от общего количества ударов).

Вторая причина – великий сезон Марка-Андре тер Штегена. Точнее, его и защитников, которые блокировали мяч или выносили с ленточки. Получилось, что «Барселона» справилась с 88% ударов в створ – это лучший показатель сезона. Например, «Реал» справился с 75% аналогичных ударов.

Кто же лидеры новой «Барселоны»?

Про тер Штегена и его 88% отражённых ударов мы уже сказали. А теперь о тех, кто выделяется в других линиях.

Летом «Барселона» взяла не только нападающих, но и защитников (Кристенсен, Алонсо, Бельерин и Кунде), но лидер обороны – Араухо. Он хорошо действует корпусом и лидирует среди защитников «Барсы» по проценту выигранных верховых единоборств (64%). А ещё лидирует по количеству касаний мяча в своей штрафной (104). Центрального защитника в матче с «Реалом» даже поставили на фланг обороны, чтобы нейтрализовать Винисиуса. Получилось неоднозначно (учитывая автогол Араухо), но в целом по сезону он действительно выделялся.

Разбор статистики «Барселоны»

Разбор статистики «Барселоны»

Фото: Joan Valls/Getty Images

В полузащите уже много лет ключевая роль сохранялась за Бускетсом, который важен и при владении «Барсы», и при владении соперника. В этом сезоне хавбек – лидер команды по перехватам и заблокированным обводкам. А ещё он – первый в команде по продвигающим передачам (219). В топ-3 ещё де Йонг (208) и Педри (171).

Гави (18 лет) и Педри (20 лет) – ещё два футболиста, от которых зависит «Барселона». Для обоих это не дебютный сезон, но сейчас стал окончательно понятен масштаб их влияния на команду. Если Педри обладает видением поля и задаёт вектор атак, то Гави фактически телепортируется в нужный участок поля и изводит соперника. Несмотря на свои скромные габариты, он нацелен на борьбу больше других. Это заметно и визуально, и по статистике: Гави с отрывом лидер команды по совершённым фолам. Он 71 раз нарушал правила. На втором месте – Левандовски, у которого почти вдвое меньше – 37 нарушений, хотя поляк сыграл на 722 минуты больше.

А помните…
Где сейчас игроки «Барселоны», остановившие «МЮ» в финале ЛЧ. Фото с разницей в 12 лет
Где сейчас игроки «Барселоны», остановившие «МЮ» в финале ЛЧ. Фото с разницей в 12 лет

Что касается линии нападения, то, как и ожидалось, лучшим бомбардиром стал Левандовски. У поляка 19 мячей – больше всех в этом сезоне Ла Лиги. Хотя по ожидаемым голам он должен был забить ещё чуть больше (20,1 гола). Роберт остаётся лидером турнира и по xG, и по ударам (113), и по ударам в створ (50). Что касается вингеров, то их у «Барселоны» в этом сезоне с избытком. Самый стабильный из них, пожалуй, Рафинья, который является и вторым бомбардиром команды (7), и лучшим ассистентом «Барсы» (6, как и у Левандовского), и лучшим во всём чемпионате по пасам в штрафную площадь соперника (67).

Испания - Примера. 34-й тур
14 мая 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч 34-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» — «Барселона» в прямом эфире покажет Okko. Начало игры — 14 мая в 22.00 мск.

* Реклама. 18+
Рекламодатель: ООО «ОККО»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023