«Барса» Хави уникальна. Но с великой командой Гвардиолы её сравнивать нельзя

Спустя четыре года «Барселона» практически гарантировала себе победу в чемпионате Испании. Скорее всего, команда Хави уже в ближайшем матче официально оформит титул. «Чемпионат» разбирает статистику команды, которая в этом сезоне сильно прибавила во многих компонентах.

11 очков отрыва от второго места. Уже можно сравнивать эту «Барсу» с гвардиоловской?

Можно, но лучше не стоит. При Хосепе Гвардиоле был другой уровень футбола. Команду называли сильнейший в мире на тот момент – субъективное утверждение, но про нынешнюю так даже не говорят. В том числе из-за вылета на групповой стадии ЛЧ (турнир, который Пеп дважды выигрывал с «Барселоной»). Тогда у каталонцев могло быть по 100+ голов только в Ла Лиге. Например, в сезоне-2011/2012 они забили 114 мячей в чемпионате (50 из них – на счету Месси), но всё равно отстали на девять очков от «Реала».

Разбор статистики «Барселоны» Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Сейчас «Барселона» более прагматичная (хотя по стилю игры в этом плане до «Реала» ещё далеко). Едва ли она на этот раз дойдёт до отметки в 100 забитых мячей. Да и 80 вряд ли наберётся по итогам сезона, потому что сейчас 60 голов после 33 туров (здесь и далее – статистика до данного тура включительно). То есть в среднем меньше двух мячей за игру. Показательно, что «Барса» 11 раз побеждала со счётом 1:0. Например, «Сити», «Наполи» и «ПСЖ» в этом сезоне лишь не больше четырёх раз побеждали с минимальным счётом, а «Бавария» вообще только однажды (тогда «Фрайбургу» откровенно повезло пропустить один при ещё 18 ударах из штрафной).

И это при том, что летом «Барселона» подписала трёх топ-футболистов в нападение. Купила Роберта Левандовского (€ 45 млн), Рафинью (€ 58 млн) и сохранила свободного Усмана Дембеле, у которого перед сезоном закончился контракт. Для этих и других сделок пришлось даже пойти на радикальные шаги (по сути, взять деньги взаймы у себя же в будущем).

«Барса» крайне мало пропускает. Настолько хорошо выстроена оборона?

«Барселона» в этом сезоне бьёт рекорды по сухим матчам. Их уже 25! Прежний рекорд клуба (24 тура без пропущенных) был достигнут в сезоне-1986/1987. Тер Штегену остался всего один «сухарь» до рекорда всей Ла Лиги. В сезоне-1993/1994 «Депортиво» не пропускал в 26 турах.

Количество пропущенных мячей тоже впечатляет – 11 за 33 тура. То есть 0,333 в среднем за игру. Лучший показатель за всю историю топ-5 чемпионатов Европы – 0,367 (у «Кальяри» в сезоне-1969/1970). Так откуда у «Барселоны» настолько крутая защита? Если посмотреть на ожидаемые пропущенные мячи, то можно понять, что без удачи не обошлось.

Разбор статистики «Барселоны» Фото: Eric Alonso/Getty Images

По данным FBref, «Барселона» в этом сезоне допустила у своих ворот моментов на 25,4 гола. Это всё равно лучший показатель Ла Лиги, но на 14,4 гола больше реальных цифр. Такая аномалия стала возможна по двум причинам. Во-первых, соперники били в створ лишь в 26,3% случаев – самый низкий процент сезона (например, в створ ворот «Реала» пришлось 30,3% от общего количества ударов).

Вторая причина – великий сезон Марка-Андре тер Штегена. Точнее, его и защитников, которые блокировали мяч или выносили с ленточки. Получилось, что «Барселона» справилась с 88% ударов в створ – это лучший показатель сезона. Например, «Реал» справился с 75% аналогичных ударов.

Кто же лидеры новой «Барселоны»?

Про тер Штегена и его 88% отражённых ударов мы уже сказали. А теперь о тех, кто выделяется в других линиях.

Летом «Барселона» взяла не только нападающих, но и защитников (Кристенсен, Алонсо, Бельерин и Кунде), но лидер обороны – Араухо. Он хорошо действует корпусом и лидирует среди защитников «Барсы» по проценту выигранных верховых единоборств (64%). А ещё лидирует по количеству касаний мяча в своей штрафной (104). Центрального защитника в матче с «Реалом» даже поставили на фланг обороны, чтобы нейтрализовать Винисиуса. Получилось неоднозначно (учитывая автогол Араухо), но в целом по сезону он действительно выделялся.

Разбор статистики «Барселоны» Фото: Joan Valls/Getty Images

В полузащите уже много лет ключевая роль сохранялась за Бускетсом, который важен и при владении «Барсы», и при владении соперника. В этом сезоне хавбек – лидер команды по перехватам и заблокированным обводкам. А ещё он – первый в команде по продвигающим передачам (219). В топ-3 ещё де Йонг (208) и Педри (171).

Гави (18 лет) и Педри (20 лет) – ещё два футболиста, от которых зависит «Барселона». Для обоих это не дебютный сезон, но сейчас стал окончательно понятен масштаб их влияния на команду. Если Педри обладает видением поля и задаёт вектор атак, то Гави фактически телепортируется в нужный участок поля и изводит соперника. Несмотря на свои скромные габариты, он нацелен на борьбу больше других. Это заметно и визуально, и по статистике: Гави с отрывом лидер команды по совершённым фолам. Он 71 раз нарушал правила. На втором месте – Левандовски, у которого почти вдвое меньше – 37 нарушений, хотя поляк сыграл на 722 минуты больше.

Что касается линии нападения, то, как и ожидалось, лучшим бомбардиром стал Левандовски. У поляка 19 мячей – больше всех в этом сезоне Ла Лиги. Хотя по ожидаемым голам он должен был забить ещё чуть больше (20,1 гола). Роберт остаётся лидером турнира и по xG, и по ударам (113), и по ударам в створ (50). Что касается вингеров, то их у «Барселоны» в этом сезоне с избытком. Самый стабильный из них, пожалуй, Рафинья, который является и вторым бомбардиром команды (7), и лучшим ассистентом «Барсы» (6, как и у Левандовского), и лучшим во всём чемпионате по пасам в штрафную площадь соперника (67).

Матч 34-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» — «Барселона» в прямом эфире покажет Okko . Начало игры — 14 мая в 22.00 мск.

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