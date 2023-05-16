Неожиданное золото «Фейноорда» и крах «Аякса». В Нидерландах всё перевернулось

Чемпионом стал и экс-лидер «Динамо». А ещё приятно удивила команда ван Нистелроя!

«Фейеноорд» стал чемпионом Нидерландов! Роттердамцы взяли титул в 16-й раз за свою историю. До этого команда выигрывала золото в 2017 году. За два тура до конца Эредивизии «Фейеноорд» опережает ПСВ на восемь очков. В чём причина успеха команды? И почему в гонке не участвовал «Аякс»?

«Фейеноорд» в сезоне-2022/2023 набрал мощный ход: за 32 тура чемпионата Нидерландов команда уступила всего один раз (в 7-м туре в гостях ПСВ – 3:4). В составе роттердамцев собрался костяк из футболистов в расцвете сил и молодых талантов. Главные имена: голкипер Юстин Бейло, защитники Лютсхарел Гертрейда, Давид Ганцко, Маркус Педерсен и Квилиндсхи Хартман, полузащитники Оркун Кёкчю, Матс Виффер и экс-лидер «Динамо» Себастьян Шиманьски (9+4 в 27 матчах), а также группа атаки в лице Сантьяго Хименеса, Данило, Алирезы Джаханбакша и Явайро Дилросуна.

«Фейеноорд» в сезоне-2022/2023 набрал мощный ход: за 32 тура чемпионата Нидерландов команда уступила всего один раз Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Но главная звезда «Фейеноорда» – тренер Арне Слот. Голландский специалист работает в клубе с 2021 года. Ранее он сколотил приличную команду в Алкмаре. Под руководством Слота АЗ взял бронзу Эредивизии в сезоне-2020/2021, после чего тренер ушёл на повышение в «Фейеноорд». В первый год в Роттердаме Арне довёл команду до финала Лиги конференций, где она уступила «Роме» (0:1).

Но успех пришёл в этом сезоне. Базовая схема «Фейеноорда» – 4-2-3-1. Команда старается действовать агрессивно, высоко прессингуя и не сильно желая отдавать мяч (среднее владение – 58,2%). Тренерскую работу Слота заметили в топ-лигах: по сообщениям ESPN, в приглашении голландца заинтересован «Тоттенхэм». Так что «Фейеноорд», который в следующем сезоне примет участие в Лиге чемпионов, может стартовать в турнире с другим специалистом.

В чемпионате ПСВ старался навязать борьбу «Фейеноорду», но в итоге сошёл с дистанции Фото: Photo Prestige/Getty Images

Главным соперником «Фейеноорда» в борьбе за золото стал ПСВ. Перед стартом сезона-2022/2023 команду возглавил легендарный форвард Руд ван Нистелрой. Под его руководством клуб взял Кубок Нидерландов: в финале эйндховенцы в серии пенальти обыграли «Аякс». В чемпионате ПСВ старался навязать борьбу «Фейеноорду», но в итоге сошёл с дистанции. Однако у ван Нистелроя собралась симпатичная команда. Главные звёзды – Ксави Симонс, Йоей Верман, Люк де Йонг, Ибраим Сангаре и экс-спартаковец Гус Тиль. А по ходу чемпионата ПСВ покинули два лидера – Коди Гакпо («Ливерпуль») и Нони Мадуэке («Челси»). Не исключено, что с ними в составе команда выступила бы лучше.

Главное разочарование сезона — «Аякс» Фото: ANP/Getty Images

Главное разочарование сезона – «Аякс». Амстердамцы начинали год под руководством Альфреда Шрёдера. Но он не справился: команда неудачно выступила в группе ЛЧ (третье место), а в Эредивизии быстро выключилась из гонки за золото. Игроки не совсем понимали требования Шрёдера после работы с тен Хагом. Плюс ко всему «Аякс» летом 2022 года сильно обновил состав. Команду покинула группа лидеров: Антони, Себастьен Аллер, Андре Онана, Николас Тальяфико, Нуссайр Мазрауи, Лисандро Мартинес, Перр Схюрс, Райан Гравенберх.

Им на замену приобрели несколько интересных футболистов (Стивен Бергвейн, Лукас Окампос, Оуэн Вейндал, Кэлвин Бейсси, Брайан Бробби, Хорхе Санчес), но такая масштабная перестройка не прошла бесследно. В итоге Шрёдера уволили в феврале, а сезон «Аякс» заканчивает с и. о. Джоном Хейтингой. Амстердамцы борются за третье место с АЗ, которое даст право сыграть в Лиге Европы.