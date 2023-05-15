В «Краснодаре» зажигают нигерийцы, а в «Ахмате» растёт звезда. Молодые в 27-м туре РПЛ

27-й тур РПЛ получился богатым на яркие выступления молодых футболистов. 42 игрока в возрасте 21 года и младше вышли на поле в минувшие выходные и проявили себя по-разному. Рассказываем обо всех подробностях.

Нене Гбамбле, «Ахмат», 21 год

Ивуарийский футболист становится одним из открытий второй части сезона РПЛ. Гбамбле получил шанс в основе на фоне травм более опытных и статусных конкурентов и вцепился в него обеими руками. Нене приучил болельщиков к яркой игре и смелым обводкам, а в матче с «Динамо» добавил ещё и дебютный гол. Итог: заслуженная лучшая оценка в туре от портала WhoScored — 8,1.

Егор Погостнов, «Локомотив», 19 лет

Юный защитник «Локо» тоже не собирается отдавать место в основе, которое получил из-за кадровой ситуации в составе. В Самаре, несмотря на в целом неоднозначное выступление команды, Егор был одним из лучших на поле и теперь имеет за спиной восемь матчей в РПЛ. А конкретно за игру с «Крыльями Советов» Погостнов получил оценку 7,4.

Егор Погостнов Фото: vk.com/fckssamara

Олакунле Олусегун, «Краснодар», 21 год

Юркий нигериец после яркой осени на какое-то время выпал из основного состава «Краснодара», но сейчас вернулся и снова показывает хорошую игру. В Санкт-Петербурге Олусегун голевыми действиями не отметился, но всё равно сделал всё, чтобы подпортить чемпионский праздник «Зениту». Оценка — 7,2.

Олакунле Олусегун Фото: vk.com/fckrasnodar

Мозес Кобнан, «Краснодар», 20 лет

Снова «Краснодар» и ещё один перспективный уроженец Нигерии. Мозес ворвался в состав команды во второй части сезона и пока не отмечался результативными действиями, но активно участвует в созидании. Он тоже помог «Краснодару» не проиграть «Зениту» на его поле, собрав три обора и дважды пробив по воротам. За что получил оценку 7,2.

Мозес Кобнан Фото: vk.com/fckrasnodar

Андрей Лангович, «Ростов», 19 лет

Единственный футболист из топа списка, чья команда проиграла. «Ростов» в последних матчах сильно сдал по результатам, но это не мешает отдельным игрокам проявлять себя с лучшей стороны. Лангович, например, успел сделать три обора в матче с «Сочи», за что был награждён оценкой 7.

Андрей Лангович (в подкате) Фото: vk.com/pfcsochi

Тимофей Шипунов, «Сочи», 19 лет

Было бы странно, если бы в этот список попал футболист «Ростова» и не попал никто из «Сочи», которому команда Валерия Карпина проиграла. У сочинцев свой герой тоже нашёлся: нападающий Шипунов вышел на поле на замену на 80-й минуте и забил единственный гол в матче за минуту до окончания основного времени. Учитывая это достижение, оценка 7 даже смотрится чересчур скромно.

Что ещё интересного случилось в туре

Гбамбле и Шипунов — единственные футболисты категории U21, забившие в 27-м туре РПЛ. Ассистом отметился только Владислав Шитов из «Крыльев Советов»;

худшую оценку (5,1) получил защитник «Спартака» Даниил Денисов. Он единственный из списка был удалён с поля;

только ЦСКА и «Факел» не выпустили ни одного молодого футболиста в минувшем туре.

Молодые игроки в 27-м туре РПЛ

Игрок Клуб Возр. Мин. Голы Асс. Уд. Отб. Карт. WS Гбамбле Ахмат 21 88 1 3 3 8,1 Погостнов Локомотив 19 90 2 7,4 Олусегун Краснодар 21 90 1 7,2 Кобнан Краснодар 20 81 2 3 жк 7,2 Лангович Ростов 19 90 3 7 Шипунов Сочи 19 11 1 1 7 Шитов Крылья 20 89 1 4 1 6,9 Кравцов Сочи 20 90 1 2 6,8 Мелёхин Ростов 19 90 2 жк 6,7 Мелентьевич Химки 19 90 1 жк 6,7 Бабкин Крылья 20 90 1 жк 6,7 Волков Краснодар 20 90 6,7 Сазонов Динамо 21 29 1 жк 6,6 Севикян Пари НН 21 19 6,6 Комаров Ростов 20 52 1 6,5 Литвинов Спартак 21 90 1 1 6,5 Орехов Торпедо 20 90 2 3 6,5 Батырев Сочи 21 26 6,5 Майсторович Динамо 18 45 1 6,4 Щетинин Ростов 21 77 1 6,4 Александров Пари НН 21 90 6,4 Тюкавин Динамо 20 32 3 6,4 Сунгатулин Урал 21 4 6,3 Железнов Урал 20 31 6,2 Оганесян Оренбург 21 68 2 1 6,2 Мантуан Зенит 21 17 6,2 Раков Локомотив 18 26 1 6,2 Прохин Ростов 21 90 6,2 Ндука Краснодар 19 24 6,1 Михайлов Пари НН 20 80 6,1 Яковлев Пари НН 21 45 1 жк 6 Захарян Динамо 19 58 2 1 6 Митай Локомотив 19 7 6 Чиркович Крылья 21 1 6 Карпукас Локомотив 20 68 жк 6 Турищев Торпедо 21 67 1 1 5,9 Гладышев Динамо 20 81 1 1 5,9 Капустянский Оренбург 18 15 5,9 Кокшаров Краснодар 18 9 5,9 Эркинов Торпедо 21 21 5,9 Гагнидзе Динамо 20 58 5,7 Денисов Спартак 20 44 2 2жк 5,1

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.

Использованы данные WhoScored и FBRef.