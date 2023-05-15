В «Краснодаре» зажигают нигерийцы, а в «Ахмате» растёт звезда. Молодые в 27-м туре РПЛ

27-й тур РПЛ получился богатым на яркие выступления молодых футболистов. 42 игрока в возрасте 21 года и младше вышли на поле в минувшие выходные и проявили себя по-разному. Рассказываем обо всех подробностях.
Нене Гбамбле, «Ахмат», 21 год
Ивуарийский футболист становится одним из открытий второй части сезона РПЛ. Гбамбле получил шанс в основе на фоне травм более опытных и статусных конкурентов и вцепился в него обеими руками. Нене приучил болельщиков к яркой игре и смелым обводкам, а в матче с «Динамо» добавил ещё и дебютный гол. Итог: заслуженная лучшая оценка в туре от портала WhoScored — 8,1.
Егор Погостнов, «Локомотив», 19 лет
Юный защитник «Локо» тоже не собирается отдавать место в основе, которое получил из-за кадровой ситуации в составе. В Самаре, несмотря на в целом неоднозначное выступление команды, Егор был одним из лучших на поле и теперь имеет за спиной восемь матчей в РПЛ. А конкретно за игру с «Крыльями Советов» Погостнов получил оценку 7,4.
Егор Погостнов
Фото: vk.com/fckssamara
Олакунле Олусегун, «Краснодар», 21 год
Юркий нигериец после яркой осени на какое-то время выпал из основного состава «Краснодара», но сейчас вернулся и снова показывает хорошую игру. В Санкт-Петербурге Олусегун голевыми действиями не отметился, но всё равно сделал всё, чтобы подпортить чемпионский праздник «Зениту». Оценка — 7,2.
Олакунле Олусегун
Фото: vk.com/fckrasnodar
Мозес Кобнан, «Краснодар», 20 лет
Снова «Краснодар» и ещё один перспективный уроженец Нигерии. Мозес ворвался в состав команды во второй части сезона и пока не отмечался результативными действиями, но активно участвует в созидании. Он тоже помог «Краснодару» не проиграть «Зениту» на его поле, собрав три обора и дважды пробив по воротам. За что получил оценку 7,2.
Мозес Кобнан
Фото: vk.com/fckrasnodar
Андрей Лангович, «Ростов», 19 лет
Единственный футболист из топа списка, чья команда проиграла. «Ростов» в последних матчах сильно сдал по результатам, но это не мешает отдельным игрокам проявлять себя с лучшей стороны. Лангович, например, успел сделать три обора в матче с «Сочи», за что был награждён оценкой 7.
Андрей Лангович (в подкате)
Фото: vk.com/pfcsochi
Тимофей Шипунов, «Сочи», 19 лет
Было бы странно, если бы в этот список попал футболист «Ростова» и не попал никто из «Сочи», которому команда Валерия Карпина проиграла. У сочинцев свой герой тоже нашёлся: нападающий Шипунов вышел на поле на замену на 80-й минуте и забил единственный гол в матче за минуту до окончания основного времени. Учитывая это достижение, оценка 7 даже смотрится чересчур скромно.
Что ещё интересного случилось в туре
- Гбамбле и Шипунов — единственные футболисты категории U21, забившие в 27-м туре РПЛ. Ассистом отметился только Владислав Шитов из «Крыльев Советов»;
- худшую оценку (5,1) получил защитник «Спартака» Даниил Денисов. Он единственный из списка был удалён с поля;
- только ЦСКА и «Факел» не выпустили ни одного молодого футболиста в минувшем туре.
Молодые игроки в 27-м туре РПЛ
|Игрок
|Клуб
|Возр.
|Мин.
|Голы
|Асс.
|Уд.
|Отб.
|Карт.
|WS
|Гбамбле
|Ахмат
|21
|88
|1
|3
|3
|8,1
|Погостнов
|Локомотив
|19
|90
|2
|7,4
|Олусегун
|Краснодар
|21
|90
|1
|7,2
|Кобнан
|Краснодар
|20
|81
|2
|3
|жк
|7,2
|Лангович
|Ростов
|19
|90
|3
|7
|Шипунов
|Сочи
|19
|11
|1
|1
|7
|Шитов
|Крылья
|20
|89
|1
|4
|1
|6,9
|Кравцов
|Сочи
|20
|90
|1
|2
|6,8
|Мелёхин
|Ростов
|19
|90
|2
|жк
|6,7
|Мелентьевич
|Химки
|19
|90
|1
|жк
|6,7
|Бабкин
|Крылья
|20
|90
|1
|жк
|6,7
|Волков
|Краснодар
|20
|90
|6,7
|Сазонов
|Динамо
|21
|29
|1
|жк
|6,6
|Севикян
|Пари НН
|21
|19
|6,6
|Комаров
|Ростов
|20
|52
|1
|6,5
|Литвинов
|Спартак
|21
|90
|1
|1
|6,5
|Орехов
|Торпедо
|20
|90
|2
|3
|6,5
|Батырев
|Сочи
|21
|26
|6,5
|Майсторович
|Динамо
|18
|45
|1
|6,4
|Щетинин
|Ростов
|21
|77
|1
|6,4
|Александров
|Пари НН
|21
|90
|6,4
|Тюкавин
|Динамо
|20
|32
|3
|6,4
|Сунгатулин
|Урал
|21
|4
|6,3
|Железнов
|Урал
|20
|31
|6,2
|Оганесян
|Оренбург
|21
|68
|2
|1
|6,2
|Мантуан
|Зенит
|21
|17
|6,2
|Раков
|Локомотив
|18
|26
|1
|6,2
|Прохин
|Ростов
|21
|90
|6,2
|Ндука
|Краснодар
|19
|24
|6,1
|Михайлов
|Пари НН
|20
|80
|6,1
|Яковлев
|Пари НН
|21
|45
|1
|жк
|6
|Захарян
|Динамо
|19
|58
|2
|1
|6
|Митай
|Локомотив
|19
|7
|6
|Чиркович
|Крылья
|21
|1
|6
|Карпукас
|Локомотив
|20
|68
|жк
|6
|Турищев
|Торпедо
|21
|67
|1
|1
|5,9
|Гладышев
|Динамо
|20
|81
|1
|1
|5,9
|Капустянский
|Оренбург
|18
|15
|5,9
|Кокшаров
|Краснодар
|18
|9
|5,9
|Эркинов
|Торпедо
|21
|21
|5,9
|Гагнидзе
|Динамо
|20
|58
|5,7
|Денисов
|Спартак
|20
|44
|2
|2жк
|5,1
Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.
Использованы данные WhoScored и FBRef.
- 15 мая 2023
-
21:05
-
21:00
-
20:55
-
20:54
-
20:45
-
20:44
-
20:40
-
20:31
-
20:25
-
20:23
-
20:18
-
20:05
-
20:04
-
20:00
-
19:54
-
19:44
-
19:42
-
19:39
-
19:36
-
19:17
-
19:12
-
19:05
-
19:00
-
19:00
-
18:58
-
18:50
-
18:47
-
18:40
-
18:34
-
18:27
-
18:23
-
18:21
-
18:20
-
18:11
-
18:00