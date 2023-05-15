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Лучшие молодые игроки 27-го тура РПЛ: Гбамбле, Погостнов, Олусегун, Кобнан, Лангович, Шипунов, статистика и видео

В «Краснодаре» зажигают нигерийцы, а в «Ахмате» растёт звезда. Молодые в 27-м туре РПЛ
Михаил Рождественский
Молодые в 27-м туре РПЛ
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Худшую оценку получил футболист «Спартака».

27-й тур РПЛ получился богатым на яркие выступления молодых футболистов. 42 игрока в возрасте 21 года и младше вышли на поле в минувшие выходные и проявили себя по-разному. Рассказываем обо всех подробностях.

Как молодые футболисты сыграли в предыдущем, 26-м туре РПЛ:
Суперзапасные «Зенита» сделали решающий гол. В «Краснодаре» и «Локо» блеснули воспитанники
Суперзапасные «Зенита» сделали решающий гол. В «Краснодаре» и «Локо» блеснули воспитанники

Нене Гбамбле, «Ахмат», 21 год

Ивуарийский футболист становится одним из открытий второй части сезона РПЛ. Гбамбле получил шанс в основе на фоне травм более опытных и статусных конкурентов и вцепился в него обеими руками. Нене приучил болельщиков к яркой игре и смелым обводкам, а в матче с «Динамо» добавил ещё и дебютный гол. Итог: заслуженная лучшая оценка в туре от портала WhoScored — 8,1.

Егор Погостнов, «Локомотив», 19 лет

Юный защитник «Локо» тоже не собирается отдавать место в основе, которое получил из-за кадровой ситуации в составе. В Самаре, несмотря на в целом неоднозначное выступление команды, Егор был одним из лучших на поле и теперь имеет за спиной восемь матчей в РПЛ. А конкретно за игру с «Крыльями Советов» Погостнов получил оценку 7,4.

Егор Погостнов

Егор Погостнов

Фото: vk.com/fckssamara

Олакунле Олусегун, «Краснодар», 21 год

Юркий нигериец после яркой осени на какое-то время выпал из основного состава «Краснодара», но сейчас вернулся и снова показывает хорошую игру. В Санкт-Петербурге Олусегун голевыми действиями не отметился, но всё равно сделал всё, чтобы подпортить чемпионский праздник «Зениту». Оценка — 7,2.

Олакунле Олусегун

Олакунле Олусегун

Фото: vk.com/fckrasnodar

Мозес Кобнан, «Краснодар», 20 лет

Снова «Краснодар» и ещё один перспективный уроженец Нигерии. Мозес ворвался в состав команды во второй части сезона и пока не отмечался результативными действиями, но активно участвует в созидании. Он тоже помог «Краснодару» не проиграть «Зениту» на его поле, собрав три обора и дважды пробив по воротам. За что получил оценку 7,2.

Мозес Кобнан

Мозес Кобнан

Фото: vk.com/fckrasnodar

Андрей Лангович, «Ростов», 19 лет

Единственный футболист из топа списка, чья команда проиграла. «Ростов» в последних матчах сильно сдал по результатам, но это не мешает отдельным игрокам проявлять себя с лучшей стороны. Лангович, например, успел сделать три обора в матче с «Сочи», за что был награждён оценкой 7.

Андрей Лангович (в подкате)

Андрей Лангович (в подкате)

Фото: vk.com/pfcsochi

Тимофей Шипунов, «Сочи», 19 лет

Было бы странно, если бы в этот список попал футболист «Ростова» и не попал никто из «Сочи», которому команда Валерия Карпина проиграла. У сочинцев свой герой тоже нашёлся: нападающий Шипунов вышел на поле на замену на 80-й минуте и забил единственный гол в матче за минуту до окончания основного времени. Учитывая это достижение, оценка 7 даже смотрится чересчур скромно.

Что ещё интересного случилось в туре

  • Гбамбле и Шипунов — единственные футболисты категории U21, забившие в 27-м туре РПЛ. Ассистом отметился только Владислав Шитов из «Крыльев Советов»;
  • худшую оценку (5,1) получил защитник «Спартака» Даниил Денисов. Он единственный из списка был удалён с поля;
  • только ЦСКА и «Факел» не выпустили ни одного молодого футболиста в минувшем туре.
Как «Спартак» и ЦСКА провели свои матчи в завершившемся туре:
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Видео
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Молодые игроки в 27-м туре РПЛ

ИгрокКлубВозр.Мин.ГолыАсс.Уд.Отб.Карт.WS
ГбамблеАхмат21881338,1
ПогостновЛокомотив199027,4
ОлусегунКраснодар219017,2
КобнанКраснодар208123жк7,2
ЛанговичРостов199037
ШипуновСочи1911117
ШитовКрылья20891416,9
КравцовСочи2090126,8
МелёхинРостов19902жк6,7
МелентьевичХимки19901жк6,7
БабкинКрылья20901жк6,7
ВолковКраснодар20906,7
СазоновДинамо21291жк6,6
СевикянПари НН21196,6
КомаровРостов205216,5
ЛитвиновСпартак2190116,5
ОреховТорпедо2090236,5
БатыревСочи21266,5
МайсторовичДинамо184516,4
ЩетининРостов217716,4
АлександровПари НН21906,4
ТюкавинДинамо203236,4
СунгатулинУрал2146,3
ЖелезновУрал20316,2
ОганесянОренбург2168216,2
МантуанЗенит21176,2
РаковЛокомотив182616,2
ПрохинРостов21906,2
НдукаКраснодар19246,1
МихайловПари НН20806,1
ЯковлевПари НН21451жк6
ЗахарянДинамо1958216
МитайЛокомотив1976
ЧирковичКрылья2116
КарпукасЛокомотив2068жк6
ТурищевТорпедо2167115,9
ГладышевДинамо2081115,9
КапустянскийОренбург18155,9
КокшаровКраснодар1895,9
ЭркиновТорпедо21215,9
ГагнидзеДинамо20585,7
ДенисовСпартак204422жк5,1

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.

Использованы данные WhoScored и FBRef.

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