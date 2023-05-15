Кто поднимется в РПЛ из Первой лиги? Неожиданные расклады на финиш сезона

C первыми путёвками почти всё понятно, а вот в стыках могут быть сюрпризы.

До конца сезона в Первой лиге осталось всего три тура. В итоге мы узнаем два клуба, которые поднимутся в РПЛ. Ещё два проведут стыковые матчи с 13-й и 14-й командами элитного дивизиона. Самое время изучить календарь претендентов на повышение в классе и оценить их шансы на успех. Исходим из того, что ни у кого из них не возникнет проблем при лицензировании.

«Балтика»: первое место, 64 очка

Команде Сергея Игнашевича нужно сильно постараться, чтобы упустить прямую путёвку в элитный дивизион. Третья команда Первой лиги («Алания») отстаёт на девять очков, поэтому «Балтике» достаточно набрать один балл. Впереди у самой западной команды дивизиона два непростых матча с «Рубином» (20 мая) и «Аланией» (26). Обе команды претендуют на РПЛ, так что теоретически можно предположить, что «Балтика» дважды проиграет.

Сергей Игнашевич Фото: ФК «Балтика»

3 июня клуб из Калининграда примет на своём стадионе «Велес» (14-е место). Вряд ли что-то помешает «Балтике» набрать хотя бы одно очко в трёх оставшихся встречах. К слову, калининградцы не играли в высшей лиге 25 лет. «Балтика» покинула элитный дивизион по окончании сезона-1997/1998 и с тех пор ни разу туда не возвращалась. На всякий случай скажем, что, если «Алания» и «Балтика» наберут одинаковое количество очков, придётся обратить внимание на личные встречи. Калининградцы обыграли соперника в первом круге (2:1), а во втором команды ещё не встречались.

«Рубин»: второе место, 62 очка

Всё идёт к тому, что казанский клуб вернётся в РПЛ спустя сезон после вылета. С того момента «Рубин» попрощался с Леонидом Слуцким и Юрием Уткульбаевым. Теперь команда уверенно движется в направлении элитного дивизиона под руководством Рашида Рахимова. «Рубину» достаточно набрать три очка, чтобы обеспечить себе повышение. Правда, у казанского клуба не самый простой календарь.

Рашид Рахимов Фото: ФК «Рубин»

20 мая «Рубин» сыграет в Калининграде с «Балтикой», через неделю примет махачкалинское «Динамо», а в первых числах июня встретится на выезде с «Родиной». Каждая из этих команд входит в топ-6. Казанскому клубу обязательно нужно набрать больше очков, чем «Алания». У владикавказской команды есть преимущество по личным встречам. Обе завершились вничью (2:2, 0:0), но у «Алании» больше голов на чужом поле.

«Алания»: третье место, 55 очков

Кавказской команде, которую сейчас тренирует Олег Василенко, будет крайне сложно вернуться в РПЛ напрямую. Для этого необходимо выиграть все оставшиеся матчи и рассчитывать, что лидеры всё проиграют. Согласитесь, такой расклад выглядит маловероятным. С другой стороны, если «Алания» наберёт хотя бы одно очко, то обеспечит себе участие в стыках.

Олег Василенко Фото: ФК «Алания»

Впереди у команды Василенко гостевые матчи с «Акроном» и махачкалинским «Динамо», а также домашняя игра с «Балтикой». Калининградский клуб лидирует, дагестанский — входит в топ-6, а вот пошумевший в Кубке «Акрон» пока лишь 12-й. По всей видимости, «Алания» не поднимется выше третьего места и сыграет в стыковых матчах. Если, конечно, со стадионом всё будет в порядке (а то могут ведь и не допустить). Владикавказский клуб не выступал в РПЛ с 2013 года, когда занял последнее место в элитном дивизионе.

«Енисей»: четвёртое место, 49 очков

Красноярская команда уже точно не окажется в топ-2 и не вернётся в РПЛ напрямую. На финише сезона «Енисей» сыграет с «Нефтехимиком», «Кубанью» и «Волгой». Пожалуй, из четвёрки лидеров именно у команды Вадима Гаранина самый простой календарь. Ни один из соперников «Енисея» не входит даже в десятку. «Нефтехимик» на 11-й строчке в таблице, а «Кубань» и «Волга» располагаются в зоне вылета.

Вадим Гаранин Фото: ФК «Енисей»

Если красноярцы наберут семь очков, то гарантируют себе стыки. Махачкалинское «Динамо» отстаёт на три балла, но у дагестанского клуба преимущество по личным встречам (0:2, 3:0). Таким образом, в случае равенства очков «Динамо» опередит соперника по дополнительным показателям. Красноярский клуб не играл в РПЛ с 2019 года.

«Динамо» Махачкала: пятое место, 46 очков

В заключительном матче 31-го тура «Динамо» обыграло на выезде «Кубань» (1:0) и приблизилось к топ-4. У махачкалинского клуба могло быть не 46, а 47 очков. Но в матче с «Уфой» (0:0) «Динамо» нарушило пункт регламента об обязательном присутствии на поле молодого футболиста. Как итог — техническое поражение.

Футболисты махачкалинского «Динамо» Фото: ФК «Динамо» (Махачкала)

Ближайший матч «Динамо» проведёт с «Волгой», которая болтается внизу таблицы. А вот на финише сезона команду сербского тренера Горана Алексича ждут тяжёлые встречи с «Рубином» и «Аланией». При таком расписании тяжело рассчитывать на попадание в первую четвёрку.

«Родина»: шестое место, 45 очков

В 11 матчах весенней части сезона «Родина» одержала семь побед и потерпела всего два поражения. Благодаря такому выступлению команда Дмитрия Парфёнова сохраняет шансы на попадание в стыки. Догнать «Аланию» уже не получится — слишком большой отрыв (10 очков). А вот сместить «Енисей» с четвёртой строчки можно при определённом раскладе.

Дмитрий Парфёнов Фото: ФК «Родина»

На финише сезона «Родину» ждут матчи с «Кубанью», «Волгой» и «Рубином». Первые две команды находятся в зоне вылета, а казанский клуб к последнему туру, скорее всего, решит все вопросы по возвращению в РПЛ. У «Родины» нет преимущества по личным встречам с «Енисеем» (0:2, 1:0), поэтому нужно набирать больше очков, чем красноярцы.

«Волгарь»: седьмое место, 44 очка

Астраханский клуб ещё сохраняет математические шансы на попадание в топ-4. Впрочем, ему будет крайне тяжело опередить и «Енисей», и «Динамо», и «Родину». Нужно побеждать в каждом матче и рассчитывать на регулярные осечки конкурентов. На финише сезона «Волгарь» ждёт изнурительный перелёт в Хабаровск, а также встречи с «Краснодаром-2» и «Акроном». Ни одного из этих клубов нет даже в первой десятке. Если в 32-м туре «Енисей» обыграет «Нефтехимик», то шансы «Волгаря» на попадание в стыки станут минимальными.