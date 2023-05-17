Футболисты «Реала» и «Сити» ездят на невероятных машинах. Но у многих есть любимая марка

«Манчестер Сити» и «Реал» – одни из самых богатых клубов мира. Логично, что за них играют обеспеченные футболисты. Каждый приезд игроков на тренировочную базу сопровождается встречей с болельщиками и журналистами, внимательно следящими, на каких машинах передвигаются спортсмены. Мы собрали в один материал информацию о личных автомобилях игроков «Реала» и «Сити».

«Манчестер Сити»

Эдерсон (Lambroghini Aventador S)

Lambroghini Aventador S Эдерсона Фото: Из личного архива Эдерсона

Голкипер «горожан» играет в Англии уже шесть лет. За это время он может позволить себе приобрести крутой автомобиль. Выбор бразильца пал на итальянскую марку Lambroghini. Цена модели Aventador S на данный момент – примерно 35 млн рублей. Солидный выбор.

Эмерик Лапорт (Range Rover Autobiography)

Range Rover Autobiography Фото: landroveryasenevo.ru

Защитник «Сити» и сборной Испании в текущем сезоне выпал из обоймы и является скорее игроком ротации. Однако это не отменяет высокий уровень Лапорта. Футболист держит планку и в контексте личного авто. Эмерик ездит на Range Rover Autobiography стоимостью более 28 млн рублей.

Бернарду Силва (Mercedes AMG GLE 63)

Mercedes AMG GLE 63 Фото: auto.ru

Португальский полузащитник выбрал для себя классическую марку – Mercedes. Силва ездит на AMG GLE 63 2020 года выпуска. Примерная стоимость автомобиля оценивается в 20 млн рублей.

Кевин Де Брёйне (Audi Q5, Mercedes AMG G63)

Кевин Де Брёйне Фото: Из личного архива Де Брёйне

Автомобиль Кевина Де Брёйне Фото: Didier Messens/Getty Images

Удивительно, но один из самых высокооплачиваемых игроков «Сити» и АПЛ ездит на достаточно простом автомобиле. Бельгийца замечали за рулём Audi Q5. Стоимость нового авто начинается от 6,5 млн рублей. Но на этом парк Де Брёйне не заканчивается. Полузащитник также владеет Mercedes AMG G63, его цена может достигать 55 млн рублей.

Джон Стоунз (Rolls Royce Cullinan, Mercedes Benz SLS AMG)

Автомобиль Джона Стоунза Фото: Martyn Lucy/Getty Images

Защитника «Сити» и сборной Англии замечали за рулём люксового автомобиля – Rolls Royce Cullinan. Стоимость новой машины может доходить до 75 млн рублей. Также в коллекции Стоунза есть Mercedes Benz SLS AMG (примерная стоимость – 25 млн). Джон, очевидно, фанатеет от крутых авто.

Илкай Гюндоган (Mercedes AMG GLE, Porsche Panamera)

Автомобиль Илкая Гюндогана Фото: Manfred Schmid/Getty Images

Контракт 32-летнего полузащитника с «Сити» истекает предстоящим летом. Даже если Гюндоган не заключит новое соглашение, жалеть о времени в Манчестере он точно не будет. В Англии футболист успел обзавестись Mercedes AMG GLE (от 11 млн рублей) и Porsche Panamera (от 8 млн).

Эрлинг Холанд (Bugatti Chiron, Audi RS6)

Любимая марка Эрлинга Холанда Фото: Из соцсетей

Норвежского форварда заметили разъезжающим в отпуске на Bugatti Chiron. Вероятно, всё же Холанду не принадлежит автомобиль стоимостью более 200 млн рублей, а он взял его в аренду. Однако Эрлинга видели непосредственно за рулём Audi RS6, стоимость которого начинается от 10 млн рублей.

Рияд Марез (Audi RS6, Bentley Bentayga)

Марез разъезжает по Манчестеру на Audi и Bentley Фото: Heritage Images via Getty Images

Вингера сборной Алжира и «Сити» замечали на нескольких автомобилях. Марез разъезжает по Манчестеру на Audi и Bentley. Отметим, что Рияд дружит с Холандом и у обоих футболистов есть схожие автомобили.

Кайл Уолкер (Lamborghini Huracan, Mercedes AMG GTR, Mercedes Benz S Class)

Одна из любимых марок Кайла Уолкера Фото: Martyn Lucy/Getty Images

Защитник «Манчестер Сити», пытающийся остановить в полуфинале Лиги чемпионов Винисиуса, располагает быстрыми автомобилями в своём парке. Так, Уолкера замечали за рулём Lamborghini Huracan стоимостью более 12 млн, а также в его коллекции имеются различные модели Mercedes.

«Реал»

Дани Себальос (BMW X5)

BMW X5 Дани Себальоса Фото: YouTube.com

В интернете гуляет видео, снятое перед въездом на базу «Реала» в Вальдебабасе. На нём запечатлены футболисты, прибывающие на тренировку. Полузащитник «Реала» Дани Себальос приехал на занятие на легендарной модели BMW – X5.

Антонио Рюдигер (Rolls Royce Cullinan)

Rolls Royce Cullinan Фото: YouTube.com

Немецкий защитник «Реала» ездит на том же автомобиле, что и его коллега в «Сити» – Джон Стоунз. Вероятно, на Рюдигера влияет его прошлое, а именно игра за «Челси». Rolls Royce – английский бренд, возможно, игрок перевёз автомобиль с собой из Лондона.

Давид Алаба (Audi RS6)

Audi RS6 Давида Алабы Фото: YouTube.com

Третий футболист в нашем списке, выбравший для передвижения именно эту модель Audi. Здесь также можно отметить, что Алаба выступал в Германии и поэтому выбирает немецкий бренд.

Тибо Куртуа (Lamborghini 2022)

Lamborghini 2022 Тибо Куртуа Фото: YouTube.com

Бельгийский голкипер «Реала» ездит на новой модели от Lamborghini, выпущенной в 2022 году. Также на этом автомобиле замечали полузащитника Орельена Тчуамени.

Эдуарду Камавинга (BMW iX)

На BMW iX ездит Эдуарду Камавинга Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Французский футболист прибыл на тренировку на электрокаре BMW iX. Серийный выпуск автомобиля начался лишь в 2021 году. При этом за рулём находился не сам Камавинга, а его личный водитель. Приезд Эдуарду вызвал ажиотаж у фанатов: автомобиль остановился рядом с ними, а игрок раздал автографы всем желающим.

Винисиус (BMW iX)

Винисиус тоже остановил свой выбор на BMW iX Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Бразильский вингер «Реала» также остановил свой выбор на электрическом автомобиле от BMW. Цена на машину от немецкого бренда стартует с отметки в 10 млн рублей.

Карим Бензема (Bugatti Chiron, Mercedes Benz-SLR)

Bugatti Chiron Карима Бензема Фото: Из личного архива Бензема

В коллекции обладателя «Золотого мяча» находится несколько роскошных авто. Самый дорогой – Bugatti Chiron, стоимость которого достигает более € 2,8 млн. Один из лучших футболистов мира, выступающий почти 14 лет за «Реал», может позволить себе люксовые машины.

Тони Кроос (Audi Q8, Audi S7, Audi SQ5)

Фото: audi-mediacenter.com

Audi – официальный партнёр «Реала». Но, даже несмотря на это, выбор Крооса неудивителен. Во-первых, он поддерживает бренд своей страны – Германии. Во-вторых, автомобили выдержаны в строгом стиле. Кроос – любитель классики, это касается и стиля одежды.