В Европе правят ученики Пепа. Каких тренеров создал Гвардиола

Артета, Хави, Компани и даже тен Хаг! Испанец ещё при делах, но наследие уже его нагоняет.

Приятная сцена: мамы и папы, парни и девчонки стоят вдоль покрытой выбоинами дорожки на подъезде к тренировочной базе футбольного клуба. Время от времени подъезжает дорогой автомобиль, водитель опускает стекло, и дети заглядывают внутрь, чтобы вблизи увидеть кумира и попросить у него автограф. Так выглядят будни болельщиков «Бёрнли», обеспечившего выход в Премьер-лигу.

Судя по опыту Шона Дайча, скоро в городе появится паб под именем нового коуча «кларетовых» – Венсана Компани. Параллельно в АПЛ Микель Артета и «Арсенал» рубились за чемпионство с «Манчестер Сити», хотя представить подобное даже осенью было бы слишком смело. В Испании Хави в первом полноценном сезоне у руля «Барсы» выиграл Ла Лигу с огромным отрывом от мадридских грандов.

Пеп — гуру

Не нужно больше одной попытки, чтобы вспомнить, что объединяет эту троицу. Все они в той или иной мере обязаны своим тренерским скиллам Хосепу Гвардиоле, все они в подходе к профессии проповедуют «философию Пепа». Было бы оскорбительно считать, что работавшие с ним коучи пытаются просто копировать стиль испанца в мельчайших деталях, ведь у каждого из них есть индивидуальный рабочий почерк. Но и недооценивать влияние экс-тренера «Барселоны» и «Баварии» не стоит.

Венсан Компани главный тренер «Бёрнли» «Мне повезло поработать со многими хорошими тренерами, я что-то перенял от всех коучей, у которых играл, и всех клубов, где побывал. У Микеля в карьере тоже было много хороших спецов, как и у Хави. Но нет ничего удивительного в том, что мы учились у Пепа: среди всех тренеров его можно выделить в отдельную категорию».

В том же ключе на вопрос The Athletic ответил Хави. Это неудивительно: под руководством Пепа испанец стал частью одной из величайших команд в истории и выиграл всё, что только возможно. «Я считал его лучшим тренером в мире ещё до первого трофея, и для меня он по-прежнему номер один. Не хочу нас сравнивать: у него была невероятная карьера, а я только начинаю», – скромничает коуч «Барселоны».

Хосеп Гвардиола и Хави Фото: Alex Caparros/Getty Images

Тренерский путь Хави начался в катарском «Аль-Садде», где он с ходу продемонстрировал игрокам свою главную одержимость. «Он всегда показывает нам статистику по владению мячом, и этот показатель неизменно кажется ему слишком низким. Его идеи были предельно ясны с первого дня: он хочет, чтобы мяч был у нас, а соперник к нему не прикасался», – так описывал философию Хави Санти Касорла, бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Испании.

Соперник по Манчестеру — тоже фанат Пепа

Немного иначе на время, проведённое с Гвардиолой, смотрит Артета: он работал с Пепом уже в роли тренера, а не игрока. У коуча «Сити» есть поклонники самого высокого уровня даже внутри Манчестера – тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг в течение двух лет наблюдал за работой Пепа в «Баварии», руля резервной командой мюнхенцев.

«Я смог близко познакомиться с его подходом и многому научился. Футбол в Германии изменился благодаря Пепу, вся лига стала другой под влиянием его идей. Я наблюдал почти за каждой тренировкой и следил за тем, как он переносил свою философию на поле», – рассказал тренер «красных дьяволов».

Дело было не только в тактике. Тен Хаг подчеркнул заразительный энтузиазм Гвардиолы, из-за которого игроки даже на тренировках выкладывались по полной. А ещё нидерландец отметил у Пепа тотальную неприязнь к условностям и открытость к экспериментам: например, испанец впервые использовал Давида Алабу и Филиппа Лама в роли инверсивных фулбэков. Кстати, то же Артета делал в «Арсенале» с Александром Зинченко и Эйнсли Мэйтленд-Найлсом, Компани с «Бёрнли» использует ту же фишку в атакующей фазе.

Гвардиола учит бескомпромиссной смелости

Ещё одна яркая черта Гвардиолы – полная бескомпромиссность. В «Сити» он первым делом вышвырнул воспитанника клуба и основного вратаря сборной Англии Джо Харта – кипер не соответствовал стандартам Пепа по игре ногами. Ещё коуч задвинул на второй план одного из лидеров раздевалки Яя Туре, а Серхио Агуэро доставалось от коуча на пресс-конференциях: аргентинец никак не мог вникнуть в философию тренера.

Серхио Агуэро и Хосеп Гвардиола Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В «Барселоне» Гвардиола только начинал, но размах и смелость были при нём уже тогда: в первый же день работы с основной командой сине-гранатовых он заявил боссам, что хочет избавиться от Роналдиньо, Деку и Самуэля Это'О. «Мы будем двигаться дальше без них. Пришло время для перезагрузки», – сказал дерзкий испанец. Это'О в итоге помог Гвардиоле выиграть Лигу чемпионов, но ушёл следующим летом.

У Гвардиолы всегда хватало мужества – то же можно сказать о тренерах, соперничающих с ним за трофеи Премьер-лиги и Кубка Англии. Артета ясно дал понять, кто в «Арсенале» главный, когда решил расстаться с Пьер-Эмериком Обамеянгом. Тен Хаг уже на этапе знакомства с «Олд Траффорд» максимально спокойно решал вопросы с заскоками Криштиану Роналду, не обращая внимания на огромное эго португальца и количество «Золотых мячей».

Эрик тен Хаг и Хосеп Гвардиола Фото: Michael Regan/Getty Images

Гвардиола воспитал секту трудоголиков имени Круиффа

Компани учился у штаба Гвардиолы и Артеты в последние сезоны в «Сити», подолгу отсутствуя на поле из-за травм, и говорил с ними о том, почему они применяют те или иные тактические фишки. А ещё всех троих объединяет маниакальный трудоголизм. Компани регулярно вкалывает по 14 часов в сутки, и один из его коллег в лучшем смысле назвал бельгийца «самым напряжённым человеком, которого только встречал». Забавно: теми же словами Пепа описывают его ассистенты.

Компани отметил, что его успехи – не только магия Гвардиолы, Венсан вдохновляется всеми, от Манчини и Пеллегрини до Клоппа и Симеоне. А Артета говорит, что обязан своим видением футбола в первую очередь Йохану Круиффу. Компани тоже фанатеет по легенде сборной Нидерландов и даже подсадил своего ассистента Крэйга Беллами. О поклонении Пепа идеям Круиффа слышал, кажется, каждый.

У Артеты в бэкграунде есть пять лет работы под руководством Арсена Венгера, но, как ни странно, среди бывших игроков француза почти нет тренеров топ-уровня. То же можно сказать об экс-футболистах сэра Алекса Фергюсона, если брать в расчёт коучей с опытом борьбы за важнейшие английские и европейские трофеи.

Во времена работы Пепа с «Барселоной» его главным антагонистом был Жозе Моуринью. Одна строчка в биографии тен Хага отлично описывает, почему наследие Гвардиолы для футбольной истории в разы превосходит вклад португальца. Эрик использовал шахматную терминологию: «Когда речь идёт о тактике, мы не говорим о Жозе Моуринью – ведь он всегда играет чёрными фигурами».