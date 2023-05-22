Деклассировано. «Майами» близок ко второму финалу за последние три года

Утро 22 мая. Начало недели. В Нью-Йорке в это время планируется малооблачная погода до +20 градусов по Цельсию. В головном офисе Национальной баскетбольной ассоциации дикая паника. «Как так вышло?!» — яростно прокричал комиссионер Адам Сильвер на еженедельной планёрке с ведущими сотрудниками Ассоциации.
Ситуация с коммерческой точки зрения удручала управленцев: и «Лос-Анджелес Лейкерс», и «Бостон Селтикс» проигрывают в своих сериях со счётом 0-3. Лига в шаге от финала «Денвер Наггетс» — «Майами Хит». «И что нам делать?» — вновь обратился Сильвер к присутствующим. «Ничего, насладимся качественным баскетболом», — последовало в ответ.
Непосредственно первая половина
Джейлен Браун начал за здравие — появилась некая надежда (восемь очков за первую четверть как никак). Всё-таки атакующий защитник проводил неудачную серию с «Майами». Перед третьей встречей у него было в среднем 19 очков — это меньше, чем у форварда «Хит» Калеба Мартина (20).
В этот же момент опытный ветеран флоридской команды Кевин Лав получил повреждение спустя пять минут, проведённых на площадке. Баскетболист травмировал голеностоп, но в игру он не смог вернуться. Обидно, так как его игра в нынешнем плей-офф многим приходилось по вкусу, симпатизировала.
И началось: хозяева начали душить оппонента, не позволяя ему совершать простые броски. Все попытки «кельтов» с игры — крайне сложные и в некоторых случаях неудачные с точки зрения выборки. Было заметно: у «Бостона» точно будут проблемы.
Первая половина. Она же — конец
Первая четверть закончилась со счётом 30:22 в пользу «Майами», где максимальную эффективность показал уже упомянутый Калеб Мартин — восемь очков. Дальше «Хит» продолжили создавать душную опеку, давление на мяч (что подопечные Эрика Споэльстра и делали на протяжении всей серии).
Заметно: флоридцы играли с уверенностью, легко и непринуждённо. Тем временем «Селтикс будто и понятия не имели, что они делают не так, какие ошибки они совершают. Болельщики «Бостона» мысленно про себя говорили (не все, но большая часть): «Поскорее бы уже избавиться от Джо Маззуллы!» Но в нём ли была проблема?
Почему Джейлен Браун продолжал бросать трёхочковые после очередного промаха? Почему его снова пытались вывести на открытый бросок из-за дуги? Не особо понятно. С таким подходом и завершилась первая половина сегодняшней встречи — 61:46. Но виноват не только Браун.
В третьей четверти хозяев прошлись по сопернику окончательно, выиграв 12-минутный отрезок со счётом 32:17. Дальше — чистая формальность. Многие на арене ожидали появления многолетнего ветерана «Майами» Юдониса Хаслема, но Эрик Споэльстра оказался вредненьким.
Юдонис Хаслем ждёт своего шанса
Фото: Кадр из трансляции
Джимми Батлер напоминал
Лёгкий форвард был безжалостен к своему оппоненту и каждый раз старался припомнить ему старые выходки. Например, Гранту Уильямсу, с которым Батлер немного поконфликтовал во время второго матча, тоже досталось. Джимми напомнил Уильямсу про трэш-ток после эффектного попадания с нарушением правил.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Затем жертвой выступил центровой Эл Хорфорд «кельтов», который во время первой игры показал жест, намекающий взять оппоненту тайм-аут. Батлер, конечно же, сегодня воспользовался случаем и подколол баскетболиста.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Общее
А вы знали, что Калеб Мартин, Макс Страс и Гейб Винсент не были выбраны когда-то на своих драфтах НБА? Фронт-офис «Майами Хит» в очередной раз доказывает, что, будучи молодым игроком, необязательно котироваться под высокими позициями.
Возможно, секрет успеха флоридцев как раз и заключается в том, что их ролевые игроки во многом превосходят бостонских. Очевидна и разница в мастерстве и тактическом опыте главных тренеров обеих команд — Эрика Споэльстры и Джо Маззуллы. Второй и вовсе новичок, напомним вам, пришедший на замену Име Удоки.
И наконец можно порадоваться за Данкана Робинсона, который, казалось бы, после получения пятилетнего контракта на $ 90 млн в 2021 году, окончательно стал игроком глубокого запаса, снова приносит пользу. А ещё Тайлер Хирроу, скорее всего, сыграет в финальной серии. Это усиление?
В то же время Брэду Стивенсу после серии предстоит подумать о многом. Предпринять определённые действия. В финале обеих конференций везде счёт 0-3: в истории успешных камбэков и побед в таких условиях ещё не было — 0-149. Возможно, кто-то станет первым?
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