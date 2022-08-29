«Из России писали: «Может, домой? Война же сейчас начнётся». Русский игрок зажигает в Азии

Карьера Алима Зумакулова – просто вау. Когда-нибудь он точно напишет книгу о трудном футбольном пути в России, внезапном шансе в Монголии и чемпионских титулах на Тайване. «Чемпионат» поговорил с полузащитником «Тайнаня» о юности в Нальчике, КФК в Краснодарском крае, трёх сутках пути до мечты и о многом другом

«Впервые искусственный газон увидел только в 14 лет»

– Судя по Transfermarkt, твой первый клуб – университетская команда КубГУ. Информации о футбольном детстве в Нальчике почти нет. Ты стал футболистом в студенчестве?

– Совсем нет! С малых лет занимался в СШОР им. Александра Апшева. Отношения к местному «Спартаку» школа не имеет – и это даже немного парадоксально: клуб тогда играл в Премьер-Лиге, и, казалось бы, у него должна быть мощная академия, но наша команда 1992 года рождения была сильнейшей в республике.

До 17 лет я играл за СШОР, а в 11-м классе уже перешёл в «Спартак-Юность», это зона КФК. Параллельно с семьёй решали, как быть дальше: учёба или футбол. Родители всегда хотели, чтобы я получил образование – и я поступил на юрфак КубГУ. Хотя была возможность остаться в Нальчике, играть за дубль и цепляться за команды третьей лиги. Но меня эта перспектива, мягко говоря, не особо манила.

– А как же пробиваться наверх с самых низов?

– Пока учился в старших классах, постоянно ходили разговоры, что меня вот-вот возьмут в дубль «Спартака». Были разовые тренировки, но как таковой заинтересованности не прослеживалось. Родители – особенно мама – настаивали на высшем образовании. КубГУ и Краснодар в этом смысле – отличный вариант: и университет хороший, и уровень краевого футбола приличный, масса команд играет на КФК.

Кстати, на турнире первокурсников наш юрфак обыграл географический факультет, за команду которого играли ребята из дубля «Кубани». Так на меня обратили внимание. Ну и для понимания: команда КубГУ – многократный чемпион России среди вузов, в дальнейшем даже трёхкратный чемпион Европы. Это наивысший уровень студенческого футбола в России.

– Не грустно, что в твоём детстве не было Сергея Галицкого и его широчайшей сети детских филиалов «Краснодара»? Вдруг карьера сложилась бы иначе.

– Когда смотрю, в каких условиях тренируются пацаны, меня в хорошем смысле переполняют эмоции. Хоть и немного завидую! Я впервые увидел вообще какой-либо газон только в 14 лет, когда мы играли во Владикавказе с командой «Юность». Это была синтетика первого поколения – то есть низкого качества, её ещё как-то зашивали, а покрытие всё равно оставалось дырявым. Но в тот момент это был восторг.

Магомед Митришев на тренировке сборной России Фото: РИА Новости

– А кто-то из вашей мощной СШОРовской команды-1992 добрался до Премьер-Лиги?

– Несколько человек засветились в ФНЛ, многие покатались по второй лиге. Самым заметным стал Митришев: 10 лет в РПЛ, матчи за юношескую и молодежную сборные России – это вполне себе уровень. С Магомедом дружим до сих пор.

– Его, кстати, даже Черчесов вызывал – и выпустил против «Динамо» в товарищеском матче.

– Точно!

– Твои клубы дальше: «Кенже», «Локомотив» Кропоткин, «ГорИс-179». Ты ездил по Югу России с целью заработка или хотел зацепиться за профессиональный футбол через КФК?

– Всего понемногу. В университете за футбол не платили, могли премировать в размере 5-10 тысяч за победу в турнире, на 2010 год деньги небольшие. Система была иная: вы прославляете КубГУ через спорт, а мы помогаем вам с учебой. Но я учился на юрфаке, у меня не те предметы, чтобы регулярно просто так проставлять зачеты и экзамены. Всё равно приходилось сдавать.

При этом я всегда знал: хочу быть футболистом, надо следовать мечте. А пока искал варианты во второй лиге, играл на КФК в краевых и городских турнирах. Там и зарплаты были, и премиальные.

– Сколько платил региональный клуб КФК около 10 лет назад?

– В Кропоткине дали неплохие условия: бесплатные питание и проживание в гостиничном комплексе и зарплата 15 тысяч в месяц. А с премиальными набегало около 25 тысяч.

Плюс в Краснодарском крае есть такой бонус: из-за большого количества поселков и районов там постоянно проводятся локальные турниры. По будням получалось ещё и там подзаработать. Или, как говорили у нас, «за денежку постоять».

«Даже чтобы играть в ПФЛ, нужны связи, агенты или богатые родители»

– Почему не удалось попасть в профессиональный российский футбол?

– Не хочу обобщать, поэтому скажу только за ПФЛ-Юг. Если хочешь там играть, нужно иметь связи, знакомства, агентов или богатых родителей, которые могут кому-то занести. У меня ничего этого не было. Я из обычной семьи, замолвить слово некому. А даже на таком уровне нельзя, условно, прийти с улицы – за тебя должен кто-то поручиться.

В 2011-2012 годах было несколько обещаний в стиле «немного подожди, скоро поедешь», но в итоге мне почему-то отказывали. И я не просил контракт, а просто хотел на просмотр. В какие команды? «Энергия» Волжский и ростовский СКА, они барахтались где-то в конце. Денег особо не обещали, но я за ними и не гнался: хотелось просто где-то начать, а дальше будет легче. До просмотров так и не дошло.

А в 2014-м мне всё стало окончательно ясно про наш футбол. Нальчикский «Спартак» провалился во вторую лигу, клуб сменил вектор и стал собирать местных. Конечно же я хотел поиграть за клуб из родного города. Мне позвонили, предложили просмотр – я только за, вообще с кайфом! Ежедневно подъезжали по 50 футболистов – представляете, какая текучка? Людей отсеивали десятками, но мной были довольны – и я остался в итоговом списке игроков на 25. Понимал: должны взять, старт сезона – через две недели.

Но после одной из тренировок мне сказали: сейчас привезут двух ребят на твою позицию, но ты не дергайся. Мол, если оба будут лучше тебя, то извини, а если только один – ты в команде. Я понял, что со мной тактично попрощались. Так оно и было – после той беседы никто не перезвонил. Позднее как-то звали в «Биолог», но спасибо, не надо, уже наелся.

Алим Зумакулов (справа) в матче за «ГорИс-179» Фото: Соцсети игрока

– Может, стоило подписаться с каким-то агентом?

– Да, неплохо его иметь в тот момент, но где найти такого человека? Мне тогда был 21 год. Пару раз через знакомых закидывал удочки, но, когда тебя начинают пробивать, видят следующее: ага, закончил школу в Нальчике, играл по КФК, однако в профессиональном клубе не числился. И кому мы тебя предложим, парень? Чей ты, откуда вообще? Возможно, так получилось конкретно у меня – значит, таков мой путь.

«Всегда восторгался Нестой и брал пример с Игнашевича»

– Помоги разобраться с твоим амплуа: сейчас значишься как опорник, но долгие годы играл в обороне. Легко перестроился?

– Я центральный защитник со стажем. В России действовал на этой позиции, в Монголии — тоже. И на Тайвань переезжал в этом статусе. Но после первого круга в дебютном сезоне за «Тайнань» тренер из-за дефицита опорников и необходимости как-то встряхнуть команду из-за невыразительной игры попросил меня подняться в эту зону. Я согласился, потому что некоторый опыт у меня был ещё в КФК. И получилось неплохо, всем понравилось. И вот уже третий год я классический такой опорный: отнять, отдать ближнему, помочь в подыгрыше, развернуть атаку, закрыть зону. Море черновой работы.

– На кого из топ-игроков ты стилистически похож?

– С поправкой на класс, я назову Маскерано. Да, у него ситуация зеркальная: сначала играл в средней линии, а уже в «Барселоне» стал защитником. Понимаю, что там футбол другой и психология особенная, но всё же.

А вообще безумно уважаю Пуйоля, может, и от него что-то есть. Просто если в YouTube вбить zumakulov highlights, там будут верховая борьба, подкаты, перехваты. Я точно не тот тип опорника, который пасы идеальные выдает — как Пирло. Мне ближе разрушение, креатива как такового у меня нет.

– А в детстве кем восторгался?

– Особенное место всегда занимал Неста. Его культура подкатов – это нечто! Многие уверены, что искусство футбола в созидании и голах, но, что творил Алессандро, это совсем не хуже!

– В чëм уникальность Несты?

– Мощный защитник без особой скорости, но с даром предвидения. Мне кажется, он как-то замедлял для себя время и выбирал идеальный момент для отбора. Советую всем посмотреть, как он подкатывался под того же Месси и чистейше выгребал мячи. Ещё он качественно мешал нападающим осуществлять приём, постоянно висел у них за спиной — как липучка.

Сергей Игнашевич в ЦСКА Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

– Брал пример с великого итальянца?

– Старался! А ещё многие смеются и подкалывают по поводу Игнашевича. Потому что я внимательно следил за Сергеем в ЦСКА: просматривал его моменты, анализировал действия, старался копировать. Оценка эпизодов, опережение, глубокое понимание тактики. А как он начинал атаки одним пасом на 30-40 метров, разрезая опорную зону соперника, – это топ! Понятно, что у нас совсем разный уровень, многое повторить сложно, но с тем же первым пасом я сильно прокачался благодаря насмотренности за Сергеем.

«Агент обещал отправить в Азию, если я переведу ему 25 тысяч»

– Вот играешь ты за «Локомотив» Кропоткин на КФК и решаешь двинуть в чемпионат Монголии. Это даже звучит сюрреалистично.

– Согласен. Многие советуют написать книгу после окончания карьеры, чтобы все эти метаморфозы судьбы задокументировать. А если серьёзно, то Монголия появлялась в моей жизни несколько раз – и всегда при странных обстоятельствах.

В 2012-2013 годах я списался в интернете с неким агентом – мне сказали, что он отправляет ребят в Азию – и выслал ему нарезки со своей игрой. Человек согласился сотрудничать и даже предложил варианты в Киргизии, Таджикистане и как раз Монголии. И если про первые две страны в футбольном плане ещё можно что-то было узнать, то про последнюю – просто ничего, ноль информации. А ехать за 10 тысяч километров в невозможную для изучения футбольную среду – странно.

Агент пообещал золотые горы, большие перспективы и чуть ли не готовый контракт, который можно подписать хоть сразу после приезда. Но с одним условием – перед выездом в Монголию я должен заплатить этому мужчине 25 тысяч рублей.

– Странно. Обычно агенты берут подписной бонус или претендуют на процент от зарплаты.

– В том то и дело. Если меня берут на контракт – никаких вопросов, буду отдавать часть месячной зарплаты. А тут я человека даже в глаза не видел, а деньги перевести должен. У него фото на аватарке стоит – а я даже не знаю, он это или не он. Имени его не помню. Может, он был и не агентом, а типичным аферистом. Склоняюсь ко второму.

– То есть в Монголию ты попал позже, но сам?

– Да. Ещё два года я играл в «Локомотиве», но однажды понял: надо что-то менять. Начались проблемы с финансированием, предложили просто приезжать на матчи – оплачивают проезд и за саму игру + премиальные. Не считая компенсации за поезд или автобус, в случае победы это три-четыре тысячи, а без неё – всего полторы-две.

Если что, от Нальчика до Кропоткина 350 километров. Вариантов не было, в команде играл долго, был капитаном – и поэтому согласился. Два месяца жил в адском режиме:

· неделю тренируешься один без команды;

· по субботам играешь в чемпионате республики;

· потом садишься на ночной поезд до Кропоткина;

· следом отсыпаешься на базе;

· вечером в воскресенье игра;

· затем домой в Нальчик.

И это если домашние матчи. В случае выезда сразу с поезда в Кропоткине едешь ещё куда-то километров 300 и играешь там. И, соответственно, в обратном порядке уже домой.

Алим Зумакулов Фото: Соцсети игрока

– Как ты выжил вообще?

– Сам не знаю! После нескольких месяцев задумался: а зачем мне всё это надо? Денег нет, удовольствия от футбола не получаю. Может, плюнуть на всё. Параллельно близкий друг звал в Питер – там и возможностей больше, и работу хорошую реально найти. И, если что, команду для городских или областных соревнований подобрать можно. Мне тогда было 24 года.

В Санкт-Петербурге в футбол не играл несколько месяцев, было трудно, стал уставать от жизни. Зимой 2016-го начал поиск вариантов по Азии – и случайно наткнулся на интервью какого-то пацана из Калмыкии, который сезон отыграл в Монголии за «Сэлэнгэ Пресс». Мне вновь стало интересно, что же всё-таки такое этот монгольский футбол.

В соцсетях нашел героя интервью, даже обнаружились общие знакомые. На этой почве написал с просьбой рассказать о местном футболе и можно ли с кем-то русскоговорящим переговорить о возможном трудоустройстве в команду. Дали контакт, написал чисто на удачу, приложил видео с нарезкой – и забыл.

– Ответили?

– Через полтора месяца этот мужчина сообщил, что спросит у босса клуба, владельца крупной типографии, нужны ли им футболисты. Ещё через две недели пришло сообщение, что тренеру и владельцу клуба всё понравилось. Долго пытались договориться – и в итоге пригласили на просмотр. А я понял, что, если не попробую, буду жалеть всю жизнь.

«Про Монголию говорили: ты куда собрался? Там же все ещё на лошадях ездят»

– Реакция родных и друзей, когда ты сказал, что уезжаешь в Монголию?

– Начну с того, что я долго готовился: надо было понять, что это за страна. Смотрел много видео про Улан-Батор, местную культуру, какие-то особенности. Мне почти все говорили: «Ты куда собрался? Там все ещё на лошадях ездят». А это, мягко говоря, не совсем так.

Столица так вообще – удобный современный город. Если сравнивать с Россией, Улан-Батор уступает только городам-миллионникам. Такой инфраструктуры, как там, нет в 90% российских городов.

– Что сказали родители?

– В моменте мама обрадовалась, что я с футболом заканчиваю. А когда узнала про Монголию, была в шоке. Типа, куда я без языка, в чужую культуру. А у меня аргумент простой: вернуться-то я всегда успею. Это же не другая планета.

Алим Зумакулов (в центре) в матче чемпионата Монголии Фото: Соцсети игрока

– Самое необычное, с чем столкнулся в Монголии?

– Хорошо помню эмоции, когда вышел из самолета: ледяное утро, где-то минус 25, солнце слепит глаза, но почему-то не греет. Раньше знакомые постоянно просили описать Монголию, но это трудно. Ничего сверхнеобычного в ней нет – у наших людей просто масса стереотипов.

– Монголы – они какие?

– Может показаться, что они специфичные и даже забавные, однако это наш взгляд из российской среды. Они многое делают не как мы, но нельзя видеть в этом странность или что-то плохое. Просто они так привыкли. Например, они постоянно переносят все важные дела на завтра. Но это «завтра» – не конкретный день, который наступает после сегодняшнего. Это скорее абстрактная дата, которая лучше бы никогда не наступала.

– Ну так везде люди откладывают дела на потом.

– О нет, это другое! На следующий день по прилёте был тренировочный матч, меня просмотрели и остались довольны. Босс говорит: «Всё, молодец, завтра подписываем контракт». Наступает завтра – на монгольском «маргаш» – и мне снова говорят: «Не переживай, завтра всё сделаем». Монголы даже сами шутят, что завтра, во-первых, это валюта, которой тебя заваливают, а во-вторых, завтра никогда не наступает. И вот это завтра у них во всём.

«Призовые за бронзу в чемпионате Монголии – почти 600 тысяч рублей на команду»

– Чемпионат Монголии – это что?

– 10 клубов, лучшие три-четыре – с инфраструктурой, игроками своей сборной и легионерами. Если сравнивать с российским футболом, то вот эта четвёрка – уровень КФК. Есть российские футболисты, но больше всего японцев, они приезжают пачками. Порой даже денег не хотят и доплачивают агентам, чтобы приехать, засветиться и начать профессиональную карьеру в Азии.

Болельщиков ходит немного. В 2017-м на матч-открытие – мы играли с «Эрчимом», самым титулованным клубом страны – пришли человек 500 или даже больше. В первый мой год там казалось, что людей на трибунах достаточно, но потом в течение двух лет их стало сильно меньше. На принципиальные матчи собираются по полтысячи, но в основном – 200-300 болельщиков.

– Футбол настольно не интересен?

– В Монголии баскетбол и волейбол в разы популярнее. Про баскетбол вообще был шокирован: чуть ли не в каждом маленьком городке у них есть команда с легионерами из США! Смотрел как-то хайлайты: в типичном советском спортивном зале болельщики занимают любое свободное место, сидят друг у друга на головах, шумят, болеют. Зарубы страшные.

Монголы ориентируются на Запад, а футбол всë-таки из Европы. Местным нравятся американская культура и американский спорт – поэтому тот же баскетбол там безумно востребован. Ещё они очень любят национальные виды, а также борьбу, стрельбу из лука и бокс.

– А зарплаты? Очевидно, что тебе там платили больше, чем на КФК. Ну раз ты уехал за 10 тысяч километров в другую страну с совсем иной культурой.

– Выходило чуть больше, чем в КФК. Поехал посмотреть на футбол в Азии. Не всё измеряется деньгами. Там трансляции матчей, какая-то движуха постоянно происходит, есть футбольная жизнь. Лучшие игроки – легионеры, естественно, – получают по тысяче-полторы долларов, это хорошие деньги. Я знаю кучу пацанов, которые в ПФЛ играют по 10 лет и даже по 50 тысяч не зарабатывают.

Алим Зумакулов (справа) с призовым чеком за бронзу в чемпионате Монголии Фото: Соцсети игрока

– У тебя в соцсетях есть фото с бронзовой медалью чемпионата Монголии и чеком на 30 миллионов тугриков – по нынешнему курсу это почти 600 тысяч рублей. Призовые на команду или каждому?

– На всех, конечно! Много это или мало – не знаю. Есть страны, где и этого никому не дадут. А есть Ближний Восток, где это сущие копейки. Монголия – недорогое место, на жизнь много не нужно. Если тебе как футболисту предоставляют апартаменты и нет проблем с визой, остаётся только питаться. 150 долларов в месяц на продукты и кафе хватит с головой. То есть с условной зарплатой в 500 баксов ты в Монголии будешь чувствовать себя комфортно. В России на эти деньги не в каждом городе выживешь.

– Ты провёл три сезона в Монголии, играл за разные клубы. Разве не стало скучно ещё после первого года? Уровень футбола-то невысокий.

– Когда отыграл сезон, вернулся в Россию и занялся поисками вариантов. Таиланд, Бангладеш, Камбоджа, другие страны Юго-Восточной Азии – потому что там и футбол поинтереснее, и денег побольше. Полунамëки были, но до конкретики не дошло. При этом было какое-то чувство незавершённости – и я поехал в Монголию снова.

Всё оказалось не зря: взял третье место с «Андууд Сити» – командой, которая за год до этого только появилась в вышке. Мы весь сезон бились за чемпионство, нас даже сравнивали с «Лестером». Жаль только, что в последних двух турах сыграли вничью – и стали третьими. Сезон был эмоциональный, так что я вообще не пожалел, что остался в Монголии ещё на год. И потом ещё на один.

«Из Нальчика до Тайбэя добирался три дня. На пересадку в Сеуле успел чудом»

– Как появился вариант с Тайванем?

– Мы несколько лет шли друг к другу. Искал команду в других странах и после второго сезона в Монголии, но опять же – тяжело. Агента у меня нет и по сей день, всё делаю сам. Да и не нужен он в Азии. Там такие посредники, что аж смешно. Говорят, у них знакомые и в таком клубе, и в сяком, обещают поговорить за тебя. А по факту просто берут твои данные с Transfermarkt, видео с YouTube и рассылают по клубам. Из миллиона заявок такого агента один клуб, может, ответит. Но дойдёт ли до конкретики?

Так что сотрудничать с кем-то смысла не видел. Да ещё и за такую помощь платить – спасибо, я сам. Искал странички клубов в соцсетях, писал им письма, прикреплял резюме, просил ответить в случае заинтересованности. Ещё в 2018-м один из тайваньских клубов ответил – но отказом: они играли только местными, без легионеров. Затем уже в 2019-м, после третьего сезона в Монголии, я снова написал многим клубам – и снова меня не взяли: на этот раз по причине того, что составы уже были укомплектованы.

Алим Зумакулов в чемпионате Тайваня Фото: Соцсети игрока

– Грустно слышать «нет» второй год подряд?

– Отношусь к этому проще, я быстро забыл эту историю и сконцентрировался на финале сезона в Монголии. Затем уехал в отпуск в Россию – и мне написали! Тот самый клуб «Тайнань», который мне ранее дважды отказывал. Предложили приехать на просмотр, но обсуждение деталей затянулось – клуб взял паузу подумать. Я уже ни на что не рассчитывал, однако через пару недель они вернулись и мы договорились, чтобы я прилетел на Тайвань в конце декабря-2019, когда команда выходит из отпуска.

– Как-то гладко!

– Не совсем. Я просил оплатить мне дорогу до Тайваня, но их смутил маршрут: из Нальчика в Минеральные воды, оттуда в Москву, а уже потом – в Тайбэй. Попросили оплатить проезд самому: было страшно, что в случае неудачи придётся ещё и возвращаться за свои. Но я всё-таки согласился, потому что такими шансами не разбрасываются. А если не получится – хоть попытался.

– Билеты стоили, наверное, как ведро с ураном.

– Дело было под Новый год, цена постоянно росла. Пока бронировал билеты Москва – Дубай – Тайбэй, они выросли с 50 тысяч до 130. Или заходишь докупить билет из транзитной зоны, минуту назад они ещё были, а сейчас уже нет. В итоге всё получилось, но потратил около 60 тысяч рублей.

– Сколько заняла дорога?

– Это было феерическое тревел-шоу! В Нальчике сел на 3-часовую электричку до Минвод, там несколько часов ждал самолёт до Москвы. Полёт в столицу занял два часа, приземлился в Домодедове. Потом часов шесть ожидания рейса в Абу-Даби. В Эмиратах был 16-часовой транзит – удалось выйти погулять, но всё равно время текло медленно. После этого меня ждал перелёт в Сеул длительностью 9-10 часов. Голова, как ты понимаешь, после такого уже не варит. А мне ещё за полтора часа надо как-то успеть получить багаж, зарегистрироваться на самолет до Тайбэя и снова сдать багаж. Впритык успел благодаря шустрым работникам аэропорта – довезли до моего гейта на машине, сам бы топал целую вечность: аэропорт в Сеуле каких-то невероятных размеров.

«Играем в футбол в +37°, а ощущается как +50°. Раньше не знал, что так бывает»

– Высокотехнологичный Тайвань после кочевой Монголии – наверное, остров третьего тысячелетия.

– Это вообще другой уровень, контраст бешеный. Все куда-то всегда спешат, вокруг бесконечное движение, ритм мегаполиса не отпускает. В Монголии – тихо и спокойно, поэтому на новом месте первое время было непривычно.

Алим Зумакулов (справа) в чемпионате Тайваня Фото: Соцсети игрока

– Что на Тайване больше всего поразило?

– Невыносимая жара. До того думал, что я и тренировался, и играл в жару, но нет. И если в Тайбэе ещё терпимо — а он на севере острова — то на 350 километров южнее, в Тайнане, откуда моя команда, находиться просто невозможно. В декабре там 20-25 градусов – комфортно. А уже в апреле воздух разогревается конкретно. Ужаса добавляет влажность: моментально становишься мокрым, как будто только из душа.

– Как же в такую погоду играть в футбол?

– Все матчи почему-то проходят в четыре часа дня – то есть в не совсем подходящее время. Если телефон показывает погоду, условно, в +37°, то в реальности она ощущается как +48-50°. И тебе в эту жару ещё надо играть. До приезда сюда я не знал, что так бывает.

Естественно, в таких условиях невозможно прессинговать 90 минут, закрывать все зоны и показывать бешеные скорости. Интенсивность быстро падает. На тренировках пьём воду каждые 15 минут, одежду в конце натурально выжимаем. В туалет, кстати, совсем не хочется – вся вода же моментом выходит из тебя через кожу. Поэтому с допинг-контролем бывают проблемы. Я в прошлом году после игры на Кубке АФК в баночку не смог сходить – даже после того, как выпил четыре литра воды! Так что в азиатском футболе у тебя постоянно дикое обезвоживание.

– Прости, а никто пока не умер? Играть в такую жару – это же прямое заигрывание со смертью.

– Из-за этого, кажется, матчи и ставят на такое время. Видимо, до первого случая…

Не хочу никого учить, но футбол для кого вообще? Какой болельщик захочет прийти на стадион в +37-38° в четыре часа дня и сидеть как в сауне — обтекать? А что покажет футболист в такую погоду? Возможно, играют в такое время, потому что на многих стадионах нет освещения. Но даже на тех, где оно есть, всё равно играют в самое пекло!

– На Тайване безумно развитая экономика, дорогая жизнь. А какие там зарплаты у футболистов?

– Здесь официальная минимальная зарплата – 800 долларов. Но я не знаю, кто тут на эти деньги проживет, это нереально. Если в Монголии ты мог зайти в кафе или ресторанчик и съесть пасту за 120-150 рублей, то на Тайване это же блюдо обойдётся уже в 10 долларов. Московский ценник.

С жильём та же история. Причем если в Монголии клуб снимал легионерам какую-то большую квартиру, где у каждого было по комнате, то на Тайване далеко не все клубы даже думают об этом. Когда приехал, предложили поселить в студенческом общежитии, но мне не 17 лет. Нужно восстанавливаться, спокойно спать и отдыхать, а не в хаосе жить с молодыми студентами. В итоге мне чуть добавили к зарплате, чтобы я снимал жильё. Цены тут во всех городах плюс-минус одинаковые, поэтому, например, месячная аренда маленькой квартиры-студии обойдется в 350-400 долларов. А, скажем, двушка в центре Тайбэя – это уже долларов 800.

Первые два года мой клуб базировался в Тайбэе, хотя изначально он из Тайнаня. Часто играли матчи у себя в городе, с командой за день заезжали в отель, затем тренировка и уже на следующий день матч. Приходилось много ездить, но транспорт тут тоже неплохо развит. В столице даже есть метро, автобусы ходят часто. Однако сейчас мы уже и живём, и играем в Тайнане – а это такая большая деревня с населением в два миллиона человек. Если у тебя нет автомобиля или скутера, будет тяжело.

Алим Зумакулов в чемпионате Тайваня Фото: Соцсети игрока

– У тебя есть машина или байк?

– Боюсь тут садиться за руль. В первый день, как приехал и увидел местный трафик, сразу понял: к такому не готов. Пару лет назад одноклубник упал с байка и пришёл на тренировку в жутком состоянии: полноги разодрано до мяса, любое дуновение ветра приносит адскую боль. Ну я и прикинул: я сюда в футбол играть приехал, а вот так, если вдруг упадешь, вылетишь потом на долгий срок.

«На Тайване привыкли к напрягу с Китаем. Но дальше угроз дело не идёт»

– А что с тайваньским футболом? Ты – двукратный чемпион острова. Сложная лига?

– Раньше в чемпионате играло восемь команд, но в этом сезоне – семь, один клуб снялся ещё до старта. Местная федерация не стала добавлять нового участника из низшей лиги или возвращать вылетевшего, играем в таком режиме. Тайваньский чемпионат будет посильнее монгольского – в сравнении с российскими реалиями это уже не КФК, а крепкий клуб ПФЛ-Юг. Тут и легионеры с местными посильнее, и больше тактики, и футболисты более техничные, «автобусы» у ворот почти никто не паркует. Лига плотная, из семи команд — пять примерно одного уровня.

Играем в три круга, но с большими и, я бы даже сказал, неадекватными перерывами. Если в Европе все привыкли, что пауза на матчи сборных – 7-10 дней, то здесь каждое такое окно растягивают на месяц или даже два. Сборная Тайваня собирается и проводит полноценный сбор как перед большим турниром. И так каждый раз! Иногда это сильно мешает: ты и команда набрали форму, хорошо идёте по чемпионату – и тут пауза. А 3-4 раза в год подводить себя к пику неразумно. Получается много предсезонок по ходу сезона – ну бред же! Ты вроде и играть не можешь, и тренироваться надо, и уехать нельзя. Это здесь мне не нравится.

– Артём Сердюк, играющий в чемпионате Бахрейна, рассказывал мне, что некоторые его партнеры совмещают футбол с работой в полиции или, например, в паспортном столе. А на Тайване?

– Здесь этого нет. Года три-четыре назад ещё встречалось, но теперь ребята зарабатывают только футболом. Да и как совмещать? Лично у нас недельный цикл с тренировками утром и вечером, по два занятия в день почти ежедневно. График такой: в 10 утра тренировка, в 11:30-12 она заканчивается. Дальше поехал домой, покушал, отдохнул, часик поспал – и на вторую тренировку. После неё приезжаешь, ужин – и день, по сути, закончился.

– Пробежался по заявкам тайваньских клубов. Только японец Маримото давным-давно играл в Серии А, провёл там 7 сезонов. А более известные игроки вообще не заезжают?

– Тут каждый футболист с европейским бэкграундом очень ценится. В прошлом сезоне был возрастной сенегалец, который и за сборную пару раз выходил. У него было много клубов – в Греции, на Кипре, где-то еще, но самый известный – «Монако» (речь о Массамбе Самбу. – Прим. «Чемпионата»). Были ребята из Гаити с опытом игры в МЛС. Иногда заезжают интересные кадры.

Алим Зумакулов (слева) против «Ли Мана» в Кубке АФК Фото: Соцсети игрока

– Ты два сезона играл в Кубке АФК – аналоге Лиги Европы. Расскажи про уровень.

– Очень высокий – по азиатским меркам, конечно. Например, мы играли против «Ли Мана» – клуба из Гонконга, они нас просто размазали – 4:1. Я лично это хорошо прочувствовал и не вспомню, чтобы когда-то ещё меня так конкретно возили.

– В чëм это заключалось?

– Да во всём. Легионеры у них абсолютно на другом уровне. Пример: на второй-третьей минуте подали штрафной, и из-под меня забил центральный защитник, какой-то испанец. Думаю: кто это такой? Все мячи вырывает, себя обыграть не дает. Что он вообще делает в Гонконге? После матча загуглил – Хосе Анхель, играл в Ла Лиге. Думаю: а, ну понятно – куда я тут со своими командами из чемпионата Краснодарского края. Там человек против Месси и Роналду играл!

– Сейчас между Тайванем и Китаем в очередной раз обострились отношения. Как ты на себе это чувствуешь?

– Много информационного шума. Смотрю на местных – все спокойные. Либо они политикой не интересуются, либо уже привыкли. У них ноль реакции. Предполагал, что это интересует всех, но захожу в соцсети одноклубников и знакомых – все отдыхают, развлекаются, для них этой шумихи не существует. Поспрашивал, почему так: оказалось, местные привыкли, что Китай регулярно пытается нагнать на Тайвань жути, а военных мер по факту не происходит. Да, санкции разные существуют, но сильно не мешают.

Нэнси Пелоси выходит из самолета на Тайване Фото: Getty Images

– После визита на Тайвань Нэнси Пелоси – по сути, третьего человека во властной иерархии США – Китай объявил о военных учениях и закрыл небо над Тайваньским проливом. Признайся: было страшно?

– Было непонятно, что будет дальше. Китай запугивал, многое говорил – а вдруг будут последствия? В прямом эфире смотрел, как американский самолет с этой женщиной на борту приземляется, как она выходит. Опять же, тут все к этой напряженности привыкли, а в России постоянно эта тема бурлит, особенно в телеграм-каналах. Поэтому, как только она вышла из самолета, меня завалили сообщениями: «У вас там всё нормально?», «А ты домой не хочешь? А то у вас там сейчас война начнётся».

Вот пишут в тг-каналах, что китайские истребители вошли в воздушное пространство Тайваня – и что? Так они уж входили в него и месяц, и два, и три, и полгода назад. Надеюсь, к военному столкновению не придут. По мне, в XXI веке делить что-то военным путем – бред. Я понимаю всю сложность отношений между Китаем и Тайванем, но это лишь доказывает, что нужно обо всём договариваться.

«Лучше играть где-то в Азии, чем 10-15 лет мотаться по городам ПФЛ»

– Российские футболисты практически намертво прибиты к родной земле и редко уезжают. Почему?

– Игрокам Премьер-Лиги это не нужно. Если у тебя в клубе второй восьмёрки зарплата миллион-полтора в месяц – это больше 20 тысяч долларов. Футболиста подобного уровня могут позвать в условную Польшу или на Балканы, может, в Швецию. Поедут ли они? Им такие же деньги никто там платить не будет. 5-7 тысяч евро в месяц, не больше.

А лучших российских футболистов, как мы видим, в топовые европейские клубы никто не зовет.

– А если говорить о ребятах из ФНЛ и ПФЛ? Таких, как ты, и тех немногих, кто рискнул и уехал.

– Элементарно не каждый решится на большие изменения, выход из зоны комфорта. Без языка, но уже с семьёй и детьми. А кто-то считает футбол в Азии клоунадой, не воспринимает его всерьёз – это тоже позиция.

Я видел, как в Монголию приезжали ребята из первой и второй лиг, даже кто светился в РПЛ. Народ не выдерживал и уезжал – потому что всё не так, как в России. Монголы ждали, что сейчас приедут монстры и начнут разрывать, а потом недоумевали, кого им привезли.

Скажу за себя: уж лучше я покатаюсь по азиатским странам, буду играть в Кубке АФК, стану чемпионом Тайваня, буду выезжать на международные матчи. А Кубок АФК – это аналог Лиги Европы. И при этом я понимаю, что в Лиге Европы я никогда играть не буду, ни в одной команде. Даже если я поеду куда-нибудь в Андорру. А тут я взял титул, увидел что-то новое, окунулся в другую культуру. И лучше тратить жизнь на это, чем 10-15 лет подряд мотаться в ПФЛ из одного регионального городка в другой и кроме автобуса ничего не видеть. Мне будет что вспомнить в старости и рассказать внукам.

– Что посоветуешь людям, которые боятся расширять горизонты?

– Отбросить свой страх. Если кого-то пугают расстояния, предлагаю помнить, что в любой момент ты можешь сесть на самолет и максимум через сутки оказаться дома.

Да, есть случаи, когда обстановка в другой стране тебе совсем не нравится. Это нормально. У меня до Тайваня был длинный путь: через любительские российские команды и чемпионат Монголии. Я много пробовал, потому что хотел. И всем это советую – ведь как иначе поймёшь, что в этой жизни тебе подходит?

«Как-то провел в поезде 100 часов. И почти всё время был один в вагоне!»

– Ты родом из Нальчика. Три места в Кабардино-Балкарии, которые необходимо посетить каждому.

– В первую очередь – Приэльбрусье, это топ! Там очень красиво, невероятная природа и свежий воздух. Также, наверное, советую Чегемские водопады, это недалеко от Нальчика. Ну и Голубые озера, там абсолютный рай. Если кто-то не верит – просто загуглите фотки этих мест!

Голубые озера в Кабардино-Балкарии Фото: РИА Новости

– У тебя в соцсетях – фотографии с тренировок и матчей, а также совсем чуть-чуть из общественных мест. Совсем не понятно, чем ты любишь заниматься в свободное время.

– Его не так много, поэтому хобби у меня нет. Залипаю в YouTube, смотрю футбол и тревел-шоу, хожу с одноклубниками в кафе. Почти не читаю – наверное, к сожалению. Всё по-простому.

– У тебя нет семьи. Почему? Не бывает одиноко?

– Многим одиночество трудно дается, у меня такого нет. Я со временем понял: был бы женат лет пять назад – вряд ли уехал в Монголию. Не скажу, что мне одному живется отлично и никто рядом не нужен, нет. Конечно, хотелось бы и семью, и детей, в планах это есть. Но, наверное, пока я к этому не пришел. Наверное, через пару лет приду. У меня были отношения, но на расстоянии – ничего путного в таком случае не построишь. Больше мучишься, а не наслаждаешься. А от жизни надо получать удовольствие.

Я же в футболе прямо как кочевник: то здесь, то там, езжу по миру – и мне одному комфортно. Даже как-то на поезде ехал из Монголии до Москвы целых 100 часов – и почти всё это время находился один в вагоне. Не сказать, чтобы страдал. Если бы ещё интернет был – российская симка перестала работать – вообще никаких проблем.

– Какие планы на этот сезон?

– Очень хотели выйти из группы в Кубке АФК, но не получилось. Сохраняется цель третий раз стать чемпионом Тайваня и, если все сложится, остаться в клубе на следующий год, чтобы наконец выйти из группы и сыграть в плей-офф Кубка АФК. Не описать словами, как это важно. Атмосфера чем-то похожа на лигочемпионскую: организация, волнение, болельщики, камеры, огромные стадионы – вот это вот всё!

Алим Зумакулов на клубной тренировке «Тайнаня» Фото: Соцсети игрока

– А потом? Может, на Мальдивы, в Индию или Камбоджу?

– Были варианты на Мальдивах, но сейчас думаю о другом. Я на Тайване уже три года, и если отыграю тут ещё два – в теории могу претендовать на получение гражданства. Если в этом будет заинтересована местная федерация.

Сейчас мне 30 лет, и если в 32 года смогу получить тайваньский паспорт – будет круто. Тогда бы хотел сыграть за национальную команду Тайваня в отборе ЧМ. Возможно, буду первым россиянином, кто сыграет за сборную экзотической страны!

Я прочувствовал вкус международного футбола и хочу ещё. В прошлом году Тайвань играл в одной группе с Австралией – ну не круто? Представьте, у Австралии полкоманды из АПЛ! Да, они тебя 7:0 отвозят, но зато ты сыграешь против людей из чемпионата Англии. Это эмоции и воспоминания на всю жизнь. Надеюсь, всё получится.