«Ливерпуль» проводил легенд безумным матчем! Команда Клоппа сыграла в дворовый футбол

«Ливерпуль» решил свои задачи перед последним туром АПЛ. Команда Юргена Клоппа обосновалась на пятой строчке: подняться в зону Лиги чемпионов уже не получилось бы, упасть ниже – тоже. Поэтому матч 38-го тура с «Саутгемптоном» прошёл под знаменем проводов важных футболистов. В последний раз на поле в форме «Ливерпуля» вышли Роберто Фирмино, Джеймс Милнер и Кивин Келлехер.

«Саутгемптон» уже давно лишился шансов на спасение. На игру с красными команда выходила с одной задачей – получить кайф от последнего матча в АПЛ. Оба клуба поймали аналогичный настрой. «Саутгемптон» активно начал игру, не боялся грозного соперника и просто хотел насладиться футболом. Однако на 11-й минуте «святые» дрогнули. Сработал классический высокий прессинг «Ливерпуля»: опорный полузащитник хозяев Ромео Лавиа ошибся с передачей у своих ворот, выкатил мяч на Диогу Жоту, расстрелявшего пустые ворота. Через три минуты произошло то, от чего у болельщиков «Ливерпуля» невольно потекли слёзы. Роберто Фирмино забил гол в последнем матче за клуб. Бразилец получил мяч у штрафной, вошёл в неё, издевательски посадил на газон двух защитников «Саутгемптона», чуть улучшил позицию и отправил мяч между ног голкипера Алекса Маккарти. Фирмино удостоился классического заряда «Si Senor» в свой адрес от благодарных болельщиков «Ливерпуля».

Мохамед Салах и Роберто Фирмино Фото: Charlie Crowhurst/Getty Images

Но «Саутгемптон» нисколько не смутился двумя подряд пропущенными голами. Команда продолжала атаковать, создавая проблемы гостям. На 19-й минуте «святые» отыграли один мяч: крутую комбинацию завершил точный удар капитана Джеймса Уорд-Прауса. К слову, англичанин заканчивает сезон в статусе лучшего бомбардира «святых», забив восемь голов. «Ливерпуль» и «Саутгемптон» обменивались моментами, играли без особого напряжения. Это сыграло злую шутку с гостями на 29-й минуте. Обидно, что атака, завершившаяся забитым мячом «Саутгемптона», началась после ошибки Фирмино. Бразилец потерял мяч рядом с центром поля, после перехвата хозяева провели молниеносную атаку, на ударную позицию вышел Камал Сулемана, переигравший Келлехера.

«Ливерпуль» в прошедшей встрече выглядел слабее, нежели в последний месяц. Да, важная причина – второй состав, но стоит похвалить «Саутгемптон». Хозяева действительно круто играли в последней встрече в АПЛ.

В начале второго тайма «Саутгемптон» уже вышел вперёд. После ошибки Фабиньо «святые» убежали в быструю атаку, и снова гол забил Сулемана. Вероятно, 21-летний ганец не хочет в Чемпионшип, поэтому продемонстрировал свои лучшие навыки. К слову, эти забитые мячи стали первыми для Сулеманы в сезоне. На 57-й минуте Юрген Клопп решился на четверную замену. Среди ушедших с поля – Роберто Фирмино. Фанаты «Ливерпуля» бурно аплодировали бразильцу, сыгравшему в последний раз за клуб.

«Саутгемптон» — «Ливерпуль» — 4:4 Фото: Michael Steele/Getty Images

Гости выглядели блёкло, но Клопп не беспокоился по этому поводу. А вот «Саутгемптон» феерил. На 64-й минуте ещё один гол после быстрой атаки забил только вышедший на замену форвард Адам Армстронг. «Святые» напоследок устроили голевой праздник болельщикам. А «Ливерпуль», как в случае со Стивеном Джеррардом, решил проводить своих легенд поражением? Как бы не так!

На 72-й минуте красные отыграли один мяч: Александер-Арнольд прострелил в чужой штрафной, после чего атаку замкнул Коди Гакпо. И уже в следующей атаке «Ливерпуль» сравнял счёт. Салах пасом вразрез отправил Диогу Жоту в забег к воротам, увенчавшийся точным ударом в правый верхний угол ворот. Настоящий голевой кайф в последнем туре! И команды не думали останавливаться. «Саутгемптон» после нокдауна в виде двух мячей чуть успокоился, а вот «Ливерпуль» давил.

Матч мог завершиться с теннисным счётом, но в итоге команды больше не забили. «Ливерпуль» покуражился в атаке, совсем забыв об обороне. А «Саутгемптон», избавленный от турнирной мотивации, оказался не против ввязаться в авантюрную игру. Команды подарили болельщикам весёлый футбол, напоминавший игру во дворе. И достойно проводили Милнера и Фирмино. Уже скучаем по этим парням в футболке «Ливерпуля».