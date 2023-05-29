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РПЛ, 29-й тур, «Спартак» — «Пари НН»: история встреч москвичей с нижегородскими клубами, тест

Сколько в «Пари НН» спартаковцев и как Юран отбирал очки у «бывших»? Тест
Полина Куимова
Сколько в «Пари НН» спартаковцев?
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Не самый простой квиз для болельщиков «Спартака» и Нижнего.

«Спартак» усложнил себе задачу в борьбе за серебро – во вчерашнем матче 29-го тура РПЛ «Пари НН», которому очень важно было не проиграть, чтобы сохранить шансы подняться из зоны стыковых матчей, смог сдержать атаки хозяев и не пропустить в Тушине.

МИР Российская Премьер-лига. 29-й тур
28 мая 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород

Болельщики, пришедшие на «Открытие Арену», прошли квиз от «Чемпионата» об истории встреч «Спартака» с нижегородскими командами – теперь его можете пройти и вы!

Что происходило в матче в воскресенье
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