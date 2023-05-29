Не самый простой квиз для болельщиков «Спартака» и Нижнего.

Сколько в «Пари НН» спартаковцев и как Юран отбирал очки у «бывших»? Тест

«Спартак» усложнил себе задачу в борьбе за серебро – во вчерашнем матче 29-го тура РПЛ «Пари НН», которому очень важно было не проиграть, чтобы сохранить шансы подняться из зоны стыковых матчей, смог сдержать атаки хозяев и не пропустить в Тушине.

Болельщики, пришедшие на «Открытие Арену», прошли квиз от «Чемпионата» об истории встреч «Спартака» с нижегородскими командами – теперь его можете пройти и вы!