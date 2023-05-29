Сколько в «Пари НН» спартаковцев и как Юран отбирал очки у «бывших»? Тест
Поделиться
Не самый простой квиз для болельщиков «Спартака» и Нижнего.
«Спартак» усложнил себе задачу в борьбе за серебро – во вчерашнем матче 29-го тура РПЛ «Пари НН», которому очень важно было не проиграть, чтобы сохранить шансы подняться из зоны стыковых матчей, смог сдержать атаки хозяев и не пропустить в Тушине.
МИР Российская Премьер-лига. 29-й тур
28 мая 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Болельщики, пришедшие на «Открытие Арену», прошли квиз от «Чемпионата» об истории встреч «Спартака» с нижегородскими командами – теперь его можете пройти и вы!
Что происходило в матче в воскресенье
Комментарии
- 29 мая 2023
-
09:54
-
09:47
-
09:46
-
09:39
-
09:24
-
09:22
-
09:17
-
09:13
-
09:11
-
09:07
-
09:00
-
08:50
-
08:50
-
08:39
-
08:30
-
08:18
-
08:10
-
07:44
-
07:34
-
07:32
-
07:25
-
07:07
-
06:54
-
06:51
-
06:40
-
06:30
-
06:16
-
06:01
-
05:53
-
05:45
-
05:33
-
05:27
-
05:26
-
05:22
-
05:03
Партнерский контент