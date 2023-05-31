«Никогда его не забуду». Россияне помогали брать еврокубки «Севилье» и Моуринью

«Севилья» и Жозе Моуринью никогда не проигрывали в финалах еврокубков. Испанскому клубу и португальскому тренеру помогали завоёвывать трофеи в том числе и наши легионеры. За «Севилью» в одном из финалов сыграл российский футболист, за команду Особенного – в двух.

Как Кержаков выиграл Лигу Европы с «Севильей»

Возможно, кто-то уже и подзабыл, но Александр Кержаков – победитель Лиги Европы (тогда ещё Кубка УЕФА) в составе «Севильи», а не «Зенита». В 2007 году испанцы защищали первый из шести своих титулов в ЛЕ, а российский нападающий был тогда в составе красно-белых. Более того, наш легионер сыграл в финале.

«Севилья» присмотрела Кержакова годом ранее благодаря очным встречам с «Зенитом» в Кубке УЕФА. На групповом турнире Александр оформил дубль в ворота испанцев в домашнем матче на «Петровском» (2:1). Четыре месяца спустя команды встретились в четвертьфинале. Нападающий отличился и на «Рамон Санчес Писхуан», сравняв счёт на 45-й минуте. По игре «Зенит» Властимила Петржелы мог пройти «Севилью», оставив её без трофея, но во втором тайме того четвертьфинала сине-бело-голубых «убил» люксембургский арбитр Ален Хамер. Назначил более чем спорный пенальти в ворота петербуржцев, удалил с поля двоих игроков гостей. По слухам, тогдашнее руководство «Севильи» умело работать с судьями на европейской арене.

В «Зените», разумеется, не питали тёплых чувств к «Севилье» после такого «шоу Хамера», но это не помешало бизнес-отношениям. В январе 2007-го Кержаков перешёл из российского клуба в испанский за € 5 млн. А через полгода, после завоевания красно-белыми Кубка УЕФА, «Зенит» получил в качестве бонуса ещё € 1 млн.

Команда Хуанде Рамоса попала в финал при участии Кержакова. В плей-офф Александр забил гол и заработал пенальти в матчах со «Стяуа», а потом положил ещё один мяч в игре с «Тоттенхэмом». Тем не менее в решающем матче за трофей тренер «Севильи» сделал ставку на пару нападающих Луис Фабиано – Фредерик Кануте.

В игре с «Эспаньолом», состоявшейся на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, Кержаков вышел на замену на исходе часа матча при счёте 1:1. И уже через четыре минуты «Севилья» получила большое преимущество благодаря россиянину: Мойсес Уртадо сфолил на Александре, заработал вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. В дополнительное время красно-белые забили второй мяч, но «Эспаньол» сумел отыграться вдесятером. Всё решила серия пенальти, в которой до удара Кержакова дело не дошло. «Севилье» принесли победу три сейва голкипера Андреса Палопа.

Кержаков мог забить в финале, однако не реализовал свой момент – с близкого расстояния пробил выше ворот. Но так или иначе вклад в победу «Севильи» россиянин внёс. А потом почти сутки праздновал успех с целым городом.

Александр Кержаков в «Севилье» Фото: Denis Doyle/Getty Images

«Что творилось в Севилье после того, как команда вернулась в столицу Андалусии? У нас была очень насыщенная программа. Прилетели мы где-то в шесть часов вечера и сразу поехали в другой конец города, в яхт-клуб, где нас ждал большой корабль. Мы сели на него и проплыли по всей реке вдоль Севильи. При этом на каждом мосту стояли толпы болельщиков. Сначала проплыли в одну сторону, затем вернулись к центру города. Играла музыка, народ пел песни, танцевал. Следующим местом нашего пребывания был католический собор. Там кубок освятили и провели литургию. После этого мы на автобусе доехали до главного здания города, где нас встречал глава Севильи. На площади тоже было много народу. Уже ночью мы добрались до стадиона, где болельщикам представили каждого игрока. Словом, повеселились мы от души. Завершилось победное шествие часам к двум ночи», – рассказывал Кержаков в интервью для официального сайта «Зенита».

Как Аленичев выиграл два еврокубка с Моуринью

Аленичев – один из любимых игроков Моуринью. Как минимум по той причине, что Дмитрий забивал в первых двух еврокубковых финалах португальского тренера. «Топливом» для взлёта карьеры Особенного была и энергия российского полузащитника.

Моуринью с Аленичевым объединились в «Порту» в январе 2002-го, когда молодой специалист возглавил «драконов». Наш легионер к тому моменту уже полтора года выступал за эту команду. Португальский тренер и российский полузащитник быстро нашли общий язык, а в плей-офф Кубка УЕФА сезона-2002/2003 Дмитрий выходил в основе во всех матчах, кроме одного. Забил «Денизлиспору» и сделал голевой пас в полуфинале с «Лацио». Но лучшее выступление россиянина в том розыгрыше было впереди.

Первый еврокубковый финал в карьере Моуринью прошёл… в Севилье! 20 лет назад, в мае 2003-го, «Порту» переиграл шотландский «Селтик» – 3:2. Так что пока при слове «Севилья» португальский тренер, должно быть, довольно улыбается. «Драконы» повели перед перерывом: Дерлей добил мяч в сетку после удара Аленичева. Но в начале второго тайма Хенрик Ларссон сравнял счёт. Тут-то и показал себя россиянин. Наш полузащитник влетел в штрафную «Селтика», получил пас от Деку и забил ударом в касание. Правда, Ларссон отыграл и этот гол. Тем не менее в добавленное время «Порту» всё же дожал оставшихся в меньшинстве шотландцев.

Дмитрий Аленичев в «Порту» Фото: Sandra Behne/Bongarts/Getty Images

Год спустя команда Моуринью и Аленичева играла уже в финале Лиги чемпионов. Никто не ждал там «Порту», но Особенный придумал, как победить в плей-офф «Манчестер Юнайтед», «Лион» и «Депортиво», а игроки смогли реализовать его план. В решающем матче за трофей «драконы» встретились с «Монако» Дидье Дешама в Гельзенкирхене.

На сей раз Аленичев начал финал на скамейке. Дмитрию было уже за 30, поэтому неудивительно, что Моуринью не всегда ставил его в основу, но в плей-офф ЛЧ россиянин до ответного полуфинала выходил в стартовом составе. В том розыгрыше ЛЧ он сделал 1+1 в матчах с «Марселем» на групповом этапе, а в 1/8 финала с «МЮ» отдал голевую передачу.

В игре с «Монако» Аленичев появился на поле на 60-й минуте при счёте 1:0 в пользу «драконов». Автором первого гола стал Карлос Алберто. Вскоре после этого Деку забил второй мяч – с паса нашего полузащитника. А на 75-й минуте Дмитрий довёл дело до разгрома. Сам развил атаку, и сам завершил её, подстроившись в штрафной под отскочивший мяч и пробив под перекладину.

Россиянин стал звездой финала Лиги чемпионов. Когда ещё такое будет? Моуринью говорил про Дмитрия:

«Аленичев был для меня особенным игроком. Это один из самых умных футболистов, которых я встречал. Чрезвычайно открытый, сумевший полностью адаптироваться к моему пониманию футбола, Дмитрий стал для меня безумно дорог – и отплатил мне же голами в двух финалах еврокубков. Я никогда не забуду этого человека».

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