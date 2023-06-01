Мы сами придумали Йозе Марино. Теперь великая аура рассеялась

Точность передач «Ромы» в финале Лиги Европы – 65%. То есть, не просто на уровне чемпионата России, а на уровне первых туров РПЛ после зимней паузы. Ну знаете, когда и футболисты ещё раскачиваются, и газоны так себе. Если что, у «Торпедо» средняя точность передач в этом сезоне РПЛ – 73%.

И вроде шло всё неплохо для итальянцев. В первом тайме «Севилья» владела инициативой, но два классных момента были именно у «Ромы». Помимо гола ещё Спинаццола мог забивать уже в начале матча. Моуринью втянул «Севилью» в свой футбол. Вынудил играть навесами в штрафную, что в целом устраивало «Рому». В конце первого тайма испанцы вместо того, чтобы сделать очередной навес, положили мяч на газон и отдали низом на второй темп атаки – Ракитич пробил в штангу.

Гол Дибалы как бы провоцировал комплименты в адрес Моуринью. Было велико искушение сказать, что тренер запутал соперника словами про готовность Дибалы играть лишь 20-30 минут. На самом деле, мы просто не знаем, на что ориентировалась «Севилья». Показательно, что букмекеры прогнозировали наличие аргентинца в стартовом составе. Португалец явно хитрил, но насколько ему удалось запутать – непонятно. Точно известно только то, что Дибала оказался способен отыграть 68 минут.

Моуринью и игроки Фото: Alex Pantling/Getty Images

Очевидно, что Моуринью последний месяц делал ставку на финал ЛЕ. Современный футбол таков, что для больших клубов критически важно попасть в группу Лиги чемпионов. Тем более для команд из Серии А, которые поголовно в тяжёлом финансовом состоянии. И вот, после всех травм по ходу сезона, «Рома» настолько приберегла состав, что вылетевших фактически не осталось. Только вот они оказались в такой форме, что играть весь матч им было тяжело.

Во втором тайме точность передач упала до 59%. К 75-й минуте у «Ромы» уже пять человек получили жёлтую. Приходилось срывать атаки так, что Ламелу просто хватали за руку и держали. Моуринью на пальцах показывал арбитру счёт по карточкам – 5:2. Хотя этот жест нужно было демонстрировать в первую очередь себе самому. Судья в целом провёл отличный матч, а там, где не заметил малюсенькое касание мяа – там помог VAR.

Жозе Моуринью и игроки «Севильи» Фото: Alex Pantling/Getty Images

Моуринью кипел. Выбегал на поле, возмущался арбитрами, спорил с соперниками, а потом обнимался с ними. Этот тренер пять раз играл в финалах еврокубков. И каждый раз уходил на перерыв, побеждая в счёте. Так было и на этот раз, только теперь трофей уже ускользал от него.

Казалось, у Моуринью самая мощная аура среди всех тренеров в истории футбола. Но откуда это пошло? Может, мы сами выдумали сказочного Йозе Марино? Может, титулы 20-летний давности не имеют никакого влияния на сегодня? Точно так же, как и старые успехи «Севильи». Этот фактор переоценивается, а в реальности остаётся сам футбол. Лучшими оказались те, кто меньше устал к серии пенальти. Ну и вратарь Боно затащил, безусловно. Его кураж имел чуть больше значения, чем эпатаж Моуринью.

Жозе Моуринью Фото: Naomi Baker/Getty Images

Задумайтесь, что за сезон выдала «Севилья». Ещё в середине января команда шла в зоне вылета на предпоследнем месте. Все говорили о невнятной игре и сомнительных трансферах. И что теперь? Команда заранее (за 4 тура) гарантировала себе сохранение места в Ла Лиге, а ещё пробилась в Лигу чемпионов. Вот где настоящая сказка.