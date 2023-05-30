В минувший уикенд больше всего досталось «Торпедо».

Кто в РПЛ страдает от судей чаще других. Таблица ошибок арбитров за 29 туров

Предпоследний тур РПЛ не обошёлся без спорных судейских решений. Однако грубых ошибок было всего две, и обе пришлись на один матч. «Чемпионат» обновляет таблицу судейских косяков на основе экспертизы Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или не засчитали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Ян Бобровский ошибочно удалил Артёма Самсонова Фото: fcorenburg.ru

Предыдущие ошибки арбитров

Мы отслеживаем ошибки с 1-го тура, поэтому у вас есть возможность ознакомиться с хронологией:

Ошибки судей в 29-м туре

В минувшем туре со знаком минус отметился Ян Бобровский. Этот арбитр совершил сразу две грубые ошибки в матче «Торпедо» — «Оренбург».

В первом тайме Бобровский неверно назначил пенальти в ворота хозяев.

После перерыва ошибочно показал вторую жёлтую защитнику «Торпедо» Артёму Самсонову.

Игорь Федотов футбольный арбитр «Бобровский неверно показал вторую жёлтую карточку Самсонову. Тот если и сделал наступ, то максимум на ноготь большого пальца. Изначально у Самсонова пятка встала на газон, и только потом, когда он начал ставить ногу, произошёл лёгкий контакт. Но ни о какой жёлтой здесь речи быть не может».

Таблица ошибок судей после 29-го тура РПЛ