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Судейство в РПЛ-2022/2023, в чью пользу арбитры ошибаются чаще, таблица, «Спартак», «Ростов», «Краснодар», ЦСКА, «Зенит»

Кто в РПЛ страдает от судей чаще других. Таблица ошибок арбитров за 29 туров
Кирилл Закатченко
Таблица ошибок судей в РПЛ
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В минувший уикенд больше всего досталось «Торпедо».

Предпоследний тур РПЛ не обошёлся без спорных судейских решений. Однако грубых ошибок было всего две, и обе пришлись на один матч. «Чемпионат» обновляет таблицу судейских косяков на основе экспертизы Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или не засчитали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Ян Бобровский ошибочно удалил Артёма Самсонова

Ян Бобровский ошибочно удалил Артёма Самсонова

Фото: fcorenburg.ru

Предыдущие ошибки арбитров

Мы отслеживаем ошибки с 1-го тура, поэтому у вас есть возможность ознакомиться с хронологией:

Ошибки судей в 29-м туре

В минувшем туре со знаком минус отметился Ян Бобровский. Этот арбитр совершил сразу две грубые ошибки в матче «Торпедо» — «Оренбург».

  • В первом тайме Бобровский неверно назначил пенальти в ворота хозяев.
  • После перерыва ошибочно показал вторую жёлтую защитнику «Торпедо» Артёму Самсонову.
Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

«Бобровский неверно показал вторую жёлтую карточку Самсонову. Тот если и сделал наступ, то максимум на ноготь большого пальца. Изначально у Самсонова пятка встала на газон, и только потом, когда он начал ставить ногу, произошёл лёгкий контакт. Но ни о какой жёлтой здесь речи быть не может».

Подробный разбор работы арбитров в 29-м туре РПЛ:
«Две положительные оценки за девять игр у арбитра — катастрофа». Судейство в 29-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Две положительные оценки за девять игр у арбитра — катастрофа». Судейство в 29-м туре РПЛ

Таблица ошибок судей после 29-го тура РПЛ

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
«Урал»115-6
«Локомотив»105-5
«Торпедо»61-5
«Крылья Советов»84-4
«Динамо»64-2
«Ростов»76-1
«Краснодар»770
«Сочи»440
ЦСКА440
«Химки»67+1
«Ахмат»57+2
«Факел»58+3
«Зенит»25+3
«Оренбург»610+4
«Пари НН»611+5
«Спартак»612+6
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