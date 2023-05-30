Кто в РПЛ страдает от судей чаще других. Таблица ошибок арбитров за 29 туров

Предпоследний тур РПЛ не обошёлся без спорных судейских решений. Однако грубых ошибок было всего две, и обе пришлись на один матч. «Чемпионат» обновляет таблицу судейских косяков на основе экспертизы Игоря Федотова.
Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или не засчитали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Ян Бобровский ошибочно удалил Артёма Самсонова
Фото: fcorenburg.ru
Предыдущие ошибки арбитров
Мы отслеживаем ошибки с 1-го тура, поэтому у вас есть возможность ознакомиться с хронологией:
- таблица после 1-го тура;
- таблица после 2-го тура;
- таблица после 3-го тура;
- таблица после 4-го тура;
- таблица после 7-го тура;
- таблица после 8-го тура;
- таблица после 9-го тура;
- таблица после 10-го тура;
- таблица после 11-го тура;
- таблица после 13-го тура;
- таблица после 14-го тура;
- таблица после 15-го тура;
- таблица после 16-го тура;
- таблица после 17-го тура;
- таблица после 18-го тура;
- таблица после 19-го тура;
- таблица после 20-го тура;
- таблица после 21-го тура;
- таблица после 22-го тура;
- таблица после 23-го тура;
- таблица после 24-го тура;
- таблица после 25-го тура;
- таблица после 26-го тура;
- таблица после 27-го тура;
- таблица после 28-го тура.
Ошибки судей в 29-м туре
В минувшем туре со знаком минус отметился Ян Бобровский. Этот арбитр совершил сразу две грубые ошибки в матче «Торпедо» — «Оренбург».
- В первом тайме Бобровский неверно назначил пенальти в ворота хозяев.
- После перерыва ошибочно показал вторую жёлтую защитнику «Торпедо» Артёму Самсонову.
«Бобровский неверно показал вторую жёлтую карточку Самсонову. Тот если и сделал наступ, то максимум на ноготь большого пальца. Изначально у Самсонова пятка встала на газон, и только потом, когда он начал ставить ногу, произошёл лёгкий контакт. Но ни о какой жёлтой здесь речи быть не может».
Таблица ошибок судей после 29-го тура РПЛ
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|«Урал»
|11
|5
|-6
|«Локомотив»
|10
|5
|-5
|«Торпедо»
|6
|1
|-5
|«Крылья Советов»
|8
|4
|-4
|«Динамо»
|6
|4
|-2
|«Ростов»
|7
|6
|-1
|«Краснодар»
|7
|7
|0
|«Сочи»
|4
|4
|0
|ЦСКА
|4
|4
|0
|«Химки»
|6
|7
|+1
|«Ахмат»
|5
|7
|+2
|«Факел»
|5
|8
|+3
|«Зенит»
|2
|5
|+3
|«Оренбург»
|6
|10
|+4
|«Пари НН»
|6
|11
|+5
|«Спартак»
|6
|12
|+6
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