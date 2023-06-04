Бензема забил в последнем матче за «Реал»! Но команда Анчелотти чудом спасла второе место

Вчера, 3 июня, состоялся прощальный матч Лионеля Месси за «ПСЖ», а сегодня – Карима Бензема за «Реал». В Париже кричали вслед уходящему аргентинцу «adiós», в Мадриде говорили уезжающему французу «au revoir». Однако слова, адресованные испанским клубом своему нападающему в заявлении на официальном сайте, звучали теплее:

«Карьера Карима Бензема в «Реале» была примером поведения и профессионализма, представляла ценности нашего клуба. Карим Бензема заслужил право решать своё будущее. Мадридисты и все болельщики по всему миру наслаждались его волшебным и уникальным футболом, который сделал его одной из величайших легенд нашего клуба и мирового футбола. «Реал» всегда был и будет его домом, и он желает ему и всей его семье всего наилучшего на этом новом этапе его жизни», – говорились, в частности, в посте «сливочных».

Разумеется, перед стартовым свистком камеры крупным планом выхватывали Бензема, но по выражению лица было непросто понять, в каком эмоциональном состоянии находится капитан «сливочных». Оставалось только ждать реакции Карима на его гол. Впрочем, хозяева начали матч так, что быстро появились сомнения, будут ли вообще у Бензема шансы забить баскам. «Реал» не был похож на команду, которая готова сделать всё, чтобы опередить в борьбе за второе место соседей из «Атлетико». Достаточно сказать, что первый удар по воротам Уная Симона экс-чемпионы Испании нанесли только в середине тайма. В той атаке поучаствовал Бензема, но пробил Винисиус Жуниор – основной голкипер сборной Испании хорошо выбрал позицию и парировал посланный низом мяч.

А до этого героем самого яркого эпизода первых 45 минут стал коллега Симона – голкипер «Реала» Тибо Куртуа. Бельгиец в дебюте игры отразил пенальти в исполнении Микеля Весги. Судья Исидро Эскудерос назначил 11-метровый после попадания мяча в руку Тони Крооса. Причём немец даже не видел этот мяч, так как находился спиной к сопернику. Движение рук было естественным для верхового единоборства, но такие сейчас правила. Весга пробил на средней высоте, а Куртуа всё «прочитал».

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Показывая не самый быстрый и агрессивный футбол, «Реал» до перерыва нанёс всего пять ударов, а в створ – один. Бензема 30 раз встретился с мячом, но в штрафной «Атлетика» только дважды. Его единственный удар заблокировали защитники. В том моменте ещё раз здорово сыграл Симон, выбивший мяч из-под ног выходившего один на один Родриго.

Неудивительно, что по такой игре «Атлетик» забил в дебюте второго тайма. Голевая атака команды Эрнесто Вальверде началась с того, что Дани Себальос потерял мяч, попав под давление Оскара де Маркоса. В обороне «Реала» образовалась дыра, и в результате Ойан Сансет получил возможность нанести два удара из убойной позиции. Куртуа отбил первый, но при добивании даже голкипер-чудотворец «сливочных» оказался бессилен. Интересно, что в этом матче в центре защиты «Реала» играл Начо, а на левом фланге – Антонио Рюдигер.

Как только «Атлетик» вышел вперёд, у хозяев появился на поле Марко Асенсио. Для полузащитника, как и для Бензема, и для сидевшего на скамейке Эдена Азара это прощальный матч за «Реал». Но команда Карло Анчелотти продолжала играть в футбол, который можно было охарактеризовать словом «скучный». Скорее баски наиграли на второй гол, нежели «сливочные» на первый. До пенальти на 72-й минуте «Реал» вообще ни разу не пробил во втором тайме. Запомнилась только попытка Вини заработать пенальти за счёт очевидной симуляции. А вот 11-метровый за фол на Эдере Милитао не вызывал вопросов: Юри Берчиче въехал рукой по лицу бразильца.

Кто забрал мяч и подошёл к «точке»? Конечно же, Бензема! Это было его третье касание в штрафной «Атлетика». Карим, исполняя пенальти, переиграл Симона – пробил низом по центру. Тогда Бензема дал волю эмоциям, радовался, посылал воздушные поцелуи болельщикам. И сразу после этого француза поменяли. Нападающий ушёл с поля под овации трибун.

В своём последнем матче за «Реал» Бензема совершил 45 касаний мяча, нанёс два удара (один в створ), сделал 35 пасов с 91% точности и не выиграл ни одного единоборства. Всего же за 14 лет в составе «сливочных» Карим сыграл 648 матчей, забил 354 гола и отдал 165 голевых передач. Выиграл два с половиной десятка трофеев. Величайшая карьера!

Без Бензема «Реал» не дожал «Атлетик». Ничья могла оставить «сливочных» лишь на третьем месте. Если бы «Атлетико» не отдал победу в матче с «Вильярреалом», пропустив на 90+3-й минуте, то команда Диего Симеоне финишировала бы второй.