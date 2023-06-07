У «Вест Хэма» банда «сбитых лётчиков». Собрали просто уникальный состав

«Вест Хэм» – в шаге от того, чтобы взять второй европейский трофей в своей истории. В 1965 году лондонцы выиграли Кубок обладателей кубков. В 1999-м команда также стала одной из лучших в Кубке Интертото, но в данном турнире всегда было несколько победителей. В сезоне-2022/2023 «Вест Хэм» много страдал в АПЛ и занял всего лишь 14-е место. Теперь команда Дэвида Мойеса может красиво завершить трудный год победой в Лиге конференций. История игроков – это история «сбитых лётчиков». Ведь многих уже списали, а они доказывают свою состоятельность.

Лукаш Фабианьски (голкипер)

Лукаш Фабианьски Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Польский голкипер провёл семь лет в «Арсенале» после того, как в 2007-м перебрался в Англию из «Легии». Фабианьски выходил преимущественно в кубковых соревнованиях, никогда не считаясь основным вратарём. Так продолжалось до 2014 года, когда Лукаш бесплатно ушёл в «Суонси». Фабианьски закрепился в основе, но в сезоне-2017/2018 клуб вылетел из элиты. Несмотря на это, болельщики признали поляка лучшим игроком сезона. А качества Лукаша оценил «Вест Хэм» – и забрал его к себе всего за € 8 млн. И уже в первый сезон кипера признали лучшим футболистом команды (опять). В сезоне-2019/2020 вратарь выбыл надолго из-за травмы бедра, но вернулся и снова стал номером один. Отметим, что 38-летний спортсмен не играет в Лиге конференций. Его место занимает ещё один голкипер со непростой судьбой.

Альфонс Ареола (голкипер)

Альфонс Ареола Фото: David Rogers/Getty Images

Французский вратарь – воспитанник «ПСЖ». За 12 лет в клубе ему предоставлялись лишь эпизодические шансы. Ареола часто отправляли в аренды («Ланс», «Бастия», «Вильярреал», «Реал» и «Фулхэм») Везде, кроме Мадрида, Альфонс получал статус основного, но так и не убедил боссов «ПСЖ» в своей необходимости. Кстати, в 2018 году Ареола стал чемпионом мира, отправившись на ЧМ в Россию в качестве третьего кипера. А в 2022-м взял серебро мундиаля.

Перед стартом нынешнего сезона «Вест Хэм» оформил полноценный трансфер француза (сезон-2021/2022 он провёл в Лондоне в аренде). Ареола – кубковый вратарь команды. В прошлом сезоне он играл в Лиге Европы, а также в Кубке Англии и Кубке лиги. В кампании-2022/2023 Альфонс занимает место в воротах в Лиге конференций и во внутренних кубках. Именно Ареола должен выйти и на финальную встречу с «Фиорентиной».

Тило Керер (защитник)

Тило Керер Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Немецкий футболист начинал взрослую карьеру в «Шальке». За перспективным защитником гонялись топ-клубы Европы, в итоге он выбрал «ПСЖ». В Париже Керер провёл относительно успешный первый сезон, в котором вышел в 40 встречах. А дальше – проблемы с игровым временем. Постоянное усиление состава парижан и нестабильная форма Тило привели к тому, что он стал запасным. В итоге летом 2022 года «ПСЖ» расстался с Керером. Французы покупали защитника за € 37 млн, а продали «Вест Хэму» всего за € 12 млн. В лондонском клубе Тило стал игроком основы и помог выйти в финал Лиги конференций.

Анджело Огбонна (защитник)

Анджело Огбонна Фото: Ian MacNicol/Getty Images

По потенциалу Огбонну считали чуть ли не главным защитником своего поколения. «Ювентус» в итоге украл Анджелло у принципиального соперника – «Торино». Но футболист так и не оправдал ожиданий. В 2015 году «Юве» отдал Огбонну «Вест Хэму». Итальянец провёл в Лондоне уже восемь лет и стал важным игроком.

Прошедший сезон Огбонна преимущественно просидел на скамейке, но эпизодически он всё-таки помогает «Вест Хэму». А в Лиге конференций Анджело провёл семь встреч. Летом итальянец, вероятно, покинет клуб по истечении контракта. Трофей Лиги конференций станет отличным завершением карьеры Огбонны в «Вест Хэме».

Курт Зума (защитник)

Курт Зума Фото: Julian Finney/Getty Images

«Челси» заприметил талантливого француза и в январе 2014 года выкупил его у «Сент-Этьена» за € 14 млн. Зума так и не оправдал надежд, возложенных на него – частично помешали травмы. Курт показывал неплохой футбол в сезоне-2019/2020, но не смог конвертировать это в стабильно высокий уровень. Француз съездил в аренды в «Сток Сити» и «Эвертон», а в 2021-м «Челси» списал Курта.

Футболист остался в Лондоне, но подписал контракт с «Вест Хэмом». Уже в составе «молотобойцев» с Зума случилась неприятная история – он издевался над кошкой. Однако Курт остаётся важным футболистом клуба: если защитник не травмирован, то выходит на поле.

Эмерсон Палмьери (защитник)

Эмерсон Палмьери Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Бразилец с итальянским паспортом сменил четыре клуба в Европе, прежде чем оказаться в «Вест Хэме». В 2014-м его арендовал «Палермо» из «Сантоса». Через год Эмерсона приобрела уже «Рома», в которой он неплохо себя зарекомендовал на позиции левого защитника. Зимой 2018-го игрока забрал «Челси».

Но в лондонском клубе Палмьери редко попадал в состав. Помучившись три года, он отправился в 2021-м в аренду в «Лион». Эмерсон стал игроком основы во Франции, но «Олимпик» отказался выкупать его. В итоге никому не нужного защитника подобрал «Вест Хэм». Эмерсон не всегда проходит в состав, однако получает куда больше игрового времени, нежели в «Челси».

Лукас Пакета (полузащитник)

Лукас Пакета Фото: Julian Finney/Getty Images

В 2019 году Пакета переезжал в «Милан» в статусе нового Кака. Однако в Италии Лукас не раскрыл потенциал. Бразилец был слишком нестабилен, часто выпадал из игры. Отчасти виновата окружающая среда, в которую попал Пакета. Тот «Милан» ещё не был готов к решению серьёзных задач, а Лукас не подходил под систему игры пришедшего на пост тренера Стефано Пиоли. В итоге Пакета списали со счетов и продали в «Лион».

Во Франции Лукас набрал отличную форму, став ключевым футболистом центра поля. Летом 2022-го за бразильцем пришёл «Вест Хэм» и купил его за € 43 млн (второй после Аллера по дороговизне трансфер в истории клуба). В Лондоне Пакета также стал лидером, связывающим полузащиту и атаку. Лукас – второй после Деклана Райса игрок «Вест Хэма» по средней оценке – 6,97 (версия WhoScored). «Фиорентине», несомненно, стоит обратить внимание на бразильца в финале.

Максвелл Корне (нападающий)

Максвелл Корне Фото: Michael Steele/Getty Images

Бóльшую часть карьеры Корне провёл в «Лионе». «Олимпик» приобрёл ивуарийца у «Метца» в 2015 году. Во французском топ-клубе Максвелл выходил как в нападении, так и на позиции левого защитника. Но в 2021-м его неожиданно продали в «Бёрнли» всего за € 15 млн. Корне провёл классный сезон-2021/2022, после чего его забрал «Вест Хэм». В Лондоне Максвелл пока не может найти себя. В сезоне АПЛ он провёл всего 233 минуты, выходя в основном на замену.

Джаррод Боуэн (нападающий)

Джаррод Боуэн Фото: Tom Dulat/Getty Images

Карьера англичанина начиналась в полупрофессиональном клубе «Херефорд Юнайтед». В 2014-м он перебрался в «Халл Сити», где играл за молодёжку. Дебют за основу произошёл только осенью 2016-го. А по-настоящему талант Джаррода раскрыл Леонид Слуцкий. Российский специалист работал в «Халле» в 2017-м. Именно сезон-2017/2018 стал прорывным для Боуэна. В 42 матчах Чемпионшипа он забил 14 голов и отдал две результативные передачи. Затем провёл ещё полтора года в «Халле», прежде чем его за € 21 млн купил «Вест Хэм».

Боуэн – важный игрок «молотобойцев», действует на позиции правого вингера. В Лондоне Джаррод продолжил прогресс. Успешным вышел сезон-2021/2022, в котором вингер забил 12 мячей и отдал 12 голевых передач в 36 матчах АПЛ. В финале британец может зажечь.

Майкл Антонио (нападающий)

Майкл Антонио Фото: Michael Steele/Getty Images

История Антонио типична для английского футбола. Скитания по клубам Чемпионшипа и Первой лиги, аренды, переезды, нестабильность. Но, как и в случае с Боуэном, у Антонио случился прорывной сезон. Выступая за «Ноттингем Форрест» в Чемпионшипе сезона-2014/2015, Майкл забил 14 голов и отдал столько же передач в 46 встречах. Антонио заприметил «Вест Хэм» и забрал всего за € 9,5 млн.

Ямайский форвард стабильно играет в основе при разных тренерах. Причём его видели на разных позициях: от правого защитника до центрфорварда. Антонио полезен везде. Один из самых стабильных людей в «Вест Хэме» за последние несколько лет.

Дэнни Ингс (нападающий)

Дэнни Ингс Фото: Alex Pantling/Getty Images

Ингс пережил за свою карьеру несколько взлётов и падений. Показав себя в «Бёрнли» в дебютном сезоне клуба в АПЛ, в 2015-м форварда перешёл в «Ливерпуль». Вот он, успех! Но нет. Ингс получил травму крестообразных связок и надолго выбыл из строя. А по возвращении оказался не нужен Юргену Клоппу. После трёх лет мучений Дэнни отправился в «Саутгемптон» (сначала аренда, затем – полноценный трансфер).

В сезоне-2019/2020 Ингс стал лучшим бомбардиром команды с 22 голами. Но затем результативность пошла вниз. 12 мячей в следующем сезоне, переезд в «Астон Виллу» и неоправданные ожидания. Зимой 2023 года Ингса приобрёл «Вест Хэм» — за € 12 млн. Пока что форвард не впечатляет – всего два гола в 17 матчах АПЛ и один мяч в пяти встречах Лиги конференций. Сможет ли англичанин помочь «Вест Хэму» в финале еврокубка?