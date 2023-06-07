Английские фанаты рассекли голову капитану «Фиорентины» стаканом. Он ответил достойно

Матч «Фиорентина» — «Вест Хэм» пришлось прервать в первом тайме из-за английских фанатов. Они несколько раз забрасывали пластиковыми стаканами футболистов итальянской команды.
Сначала досталось нападающему Николасу Гонсалесу, который после одного из единоборств оказался на газоне и поймал один из брошенных в него пивных стаканов. Аргентинец даже изобразил, что выпил из него.
Фото: кадр трансляции
А вот капитану «Фиорентины» повезло куда меньше. Кристиано Бираги на 33-й минуте отправился подавать угловой, и в него бросили сразу серию стаканов. Один из них попал Бираге точно в затылок. У футболиста сразу пошла кровь из головы.
Бираги в такой ситуации не стал падать и демонстрировать, как ему больно. Вместо этого иронично поаплодировал фанатам соперника. После этого ему перебинтовали голову (кстати, бинт в цветах формы «Фиорентины»).
Футболисты «Вест Хэма» подбежали к своим фанатам и жестами призвали их прекратить кидать стаканы в игроков. Затем диктор стадиона сделал объявление о недопустимости бросать предметы на поле. Спустя три минуты матч продолжился. Угловой отправился подавать Амрабат, но пострадавший Бираги подошёл к нему и сказал, что всё-таки подаст сам.
- 7 июня 2023
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