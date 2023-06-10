Какой «Интер» сильнее: обладатель требла с Моуринью или современный Индзаги?

«Интер» впервые за 13 лет сыграет в финале Лиги чемпионов. В последний раз «нерадзурри» одержали победу, уверенно обыграв в Мадриде «Баварию» (2:0). С тех пор миланцы пережили многое: кризис, постепенное возвращение в топ, победу в Серии А и новый выход в финал ЛЧ. «Чемпионат» предлагает сравнить два состава «Интера»: из легендарного сезона-2009/2010 и потенциально «золотую» команду-2022/2023.

Жозе Моуринью Симоне Индзаги

Это материал из серии «Степень сравнения», в которых мы анализируем разницу между большими командами прошлого и настоящего. Не всегда футболисты будут максимально похожи — из-за стиля или тактических особенностей команды. Где-то невозможно сравнить статистику: её или нет, или цифры вне контекста ничего не значат. Да это и в целом не научная работа, а приглашение к дискуссии.

Да, команды использовали разные схемы. Моуринью в основном использовал расстановки 4-3-3 и 4-2-3-1, тогда как Симоне Индзаги редко отходит от 3-5-2. За основу возьмём классику – 4-3-3, но всё равно выделим главных футболистов обеих эпох.

По поводу кандидатов и оценок можно и нужно спорить в комментариях!

Вратарь: Жулио Сезар 1:0 Андре Онана

Жулио Сезар Андре Онана

Бразильский голкипер считался одним из лучших вратарей мира в 2010 году. Он стал опорой для Жозе Моуринью, с помощью которой «Интер» забрал требл. В Лиге чемпионов Сезар провёл все 13 матчей и пропустил только девять голов. Если бы не победа сборной Испании на ЧМ-2010, то бразилец, несомненно, вошёл бы в символическую сборную года.

Онана уже в первый сезон в «Интере» завоевал место в основе, вытеснив на лавку Самира Хандановича. В феврале 2021 года, ещё во время игры за «Аякс», с камерунцем приключилась неприятная ситуация: его дисквалифицировали на 12 месяцев за применение допинга. В его пробе обнаружили запрещённый препарат – фуросемид. В официальном заявлении «Аякса» утверждалось, что препарат попал в организм футболиста случайно — якобы он по ошибке принял лекарство жены. В итоге Андре вернулся на поле спустя девять месяцев. А на следующий сезон уже уехал в Италию.

Правый защитник: Майкон 1:0 Дензел Думфрис

Майкон Дензел Думфрис

Майкон образца 2010 года – один из двух лучших правых защитников мира (вместе с Дани Алвесом). Футболист «Интера» обладал качествами современного игрока фланга обороны (скорость, техника, подключения в атаку, крутые навесы и хороший удар), при этом классно выполнял и защитные функции.

Думфрис похож на Майкона – такой же мощный, энергичный, любящий подключаться в атаку. Уже второй сезон голландец прочно занимает место на правом фланге «Интера». Летом Дензел может покинуть клуб. В игроке заинтересованы клубы АПЛ – «Челси» и «МЮ». Майкон спустя два года после легендарного сезона «Интера» также переехал в Англию. Его позвал к себе «Сити», но у бразильца не задалось в Манчестере. Может, Думфрису изучить пример Майкона и лучше остаться в «Интере»?

Центральный защитник: Лусио 1:0 Франческо Ачерби

Лусио Франческо Ачерби

Оба футболиста оказались в «Интере» уже в солидном возрасте. Лусио приехал в Италию в 31 год из «Баварии» и с ходу стал важнейшим игроком «нерадзурри». Ачерби и вовсе оказался в «Интере» в 34 – миланцы арендовали Франческо у «Лацио». Лусио – один из лучших защитников своего поколения, чемпион мира – 2002. Его подключения в атаку смотрелись дико в 2000-е, но сейчас это одна из фишек современных центральных защитников. Можно сказать, что Лусио опередил время.

Карьера Ачерби – история преодолений. Франческо классно стартовал, перебрался в «Милан», но там не смог закрепиться. После спустился на уровень ниже (в «Сассуоло»), где у него обнаружили доброкачественное образование. Он поборол рак, вернулся и стал показывать великолепную игру. В 2018-м его забрал «Лацио», через три года он выиграл Евро со сборной Италии, а ещё через сезон перебрался в «Интер». Несмотря на обилие в клубе классных защитников, Ачерби – основной игрок команды. Руководство «Интера» рассматривает вариант выкупа 35-летнего футболиста у «Лацио». Остаётся лишь аплодировать характеру и мужеству ветерана, поборовшего страшную болезнь и ставшего только сильнее.

Центральный защитник: Вальтер Самуэль 0:1 Алессандро Бастони

Вальтер Самуэль Алессандро Бастони

Самуэля классно описывает его прозвище – Стена. Аргентинский футболист всегда выделялся надёжной игрой в обороне. Вальтер – классический защитник старой школы. Именно такой типаж был нужен чемпионской команде Моуринью. До прихода португальца Самуэль не всегда попадал в состав, но при Жозе стал ключевым игроком, вытеснив Марко Матерацци и Ивана Кордобу.

Бастони – главный молодой итальянский защитник. «Интер» приобрёл Алессандро у «Аталанты» ещё в 2017 году, когда футболисту только исполнилось 18 лет. Высокий, техничный, левоногий защитник, любящий подключаться в атаку, с хорошим пасом, при этом не проваливающийся в обороне. Идеальный сплав. Бастони – один из главных активов «Интера». Если Алессандро продолжит прогрессировать, то вырастет в одного из лучших игроков мира на своей позиции.

Левый защитник: Хавьер Санетти 1:1 Федерико Димарко

Хавьер Санетти Федерико Димарко

Санетти – один из главных футболистов в истории «Интера». Аргентинец приехал в Италию в 1995-м и провёл в клубе почти 20 лет. Санетти был предан «Интеру», отказывался от перехода в другие топ-команды. Ради блага команды Хавьер соглашался выходить на разных позициях. Родная позиция аргентинца – правый защитник, но он мог сыграть и слева в обороне, и в центре поля. Например, в финале ЛЧ-2010 Санетти вышел на позиции центрального полузащитника. В возрасте 36 лет он провёл наибольшее количество минут среди полевых футболистов – 1170. Легенда!

Димарко – воспитанник «Интера». Долгое время он скитался по арендам, а в сезоне-2021/2022 получил шанс в родной команде. И воспользовался им сполна. При скромных габаритах Димарко обладает огромным функционалом. Он классно подключается к атакам и навешивает, вынослив, с хорошей скоростью, умеет исполнять стандарты и не проваливается в защите. Федерико очень ценят в клубе. Если Димарко не сбавит требования к себе, то станет левым защитником «Интера» на долгие годы.

Центральный полузащитник: Эстебан Камбьяссо 1:1 Хакан Чалханоглу

Эстебан Камбьяссо Хакан Чалханоглу

Немного разные по типажу футболисты, но располагающиеся на одной позиции. Камбьяссо – опорный полузащитник, отбиравший мячи и дававший объём. Чалханоглу – креативный футболист, обычно играющий на позиции «восьмёрки» или «десятки». Но при Симоне Индзаги турок часто оказывается в опорной зоне, в роли глубинного плеймейкера. Камбьяссо и Чалханоглу – разные по набору качеств, но одинаковые по важности для команды футболисты. Без одного сложно представить «Интер»-2009/2010, без другого – нынешнюю команду.

Центральный полузащитник: Деян Станкович 0:1 Николо Барелла

Деян Станкович Николо Барелла

И Станковича, и Бареллу можно назвать box-to-box. Работоспособные полузащитники, выполняющие огромный объём работы, успевающие помочь на обеих половинах поля. Главный хайлайт Станковича – гол Нойеру ударом с центра поля на 26-й секунде матча ЛЧ-2010/2011 за «Шальке». Деян в целом забивал немало для полузащитника – почти всегда завершал сезон с отметкой в пять голов. Барелла – идеальный полузащитник для современного футбола. Выносливый, быстрый, техничный, умный, ментально сильный. По оценке WhoScored, Барелла – четвёртый игрок «Интера» в сезоне (6,94, больше у Мартинеса, Чалханоглу и Лукаку). Николо хотят заполучить многие топ-клубы, особенно «Ливерпуль». Но пока Барелла беспокоится о других вещах. Например, как выиграть Лигу чемпионов с «Интером».

Атакующий полузащитник: Уэсли Снейдер 1:0 Генрих Мхитарян

Уэсли Снейдер Генрих Мхитарян

Лучший игрок «Интера» в сезоне-2009/2010 – Уэсли Снейдер. Если бы не странная система определения победителя «Золотого мяча», то голландец обязан был взять его вместо Лионеля Месси. Снейдер в лучшей форме – настоящий маг. Уникальный полузащитник с тонким голевым чутьём, глазами «на затылке», умными движениями по полю, при этом сам забивавший немало голов. В командах Моуринью всегда есть яркий футболист, которому позволено действовать вне тактических установок. Снейдер играл креативно и нешаблонно, ломал установки соперника. Настоящий бриллиант «Интера» тех лет.

Мхитарян – не менее талантливый футболист. Армянский полузащитник пришёл в «Интер» перед сезоном-2022/2023. Мхитаряну уже 34 года, казалось, что это трансфер в ротацию. Но нет! Генрих стал основным игроком «Интера», генерирует голевые моменты, отвечает за креатив команды в финальной трети. Мхитарян, кстати, может стать первым армянином, выигравшим Лигу чемпионов.

Нападающий: Марио Балотелли 0:1 Эдин Джеко

Марио Балотелли Эдин Джеко

Балотелли ярко ворвался в состав «Интера» при Моуринью. Марио считали одним из главных талантов поколения. Природа дала форварду всё: физические данные, технику, скорость, классный удар. Но не наградила правильным характером для топ-футболиста. Марио провёл три неплохих сезона в «Интере», а в последнем взял с клубом требл. Но «нерадзурри» не хотели возиться с капризным и бесшабашным итальянцем, поэтому отправили его в 2010-м в «Манчестер Сити».

Джеко пришёл в «Интер» в 2021 году из «Ромы». Боснийца взяли вместо Ромелу Лукаку, уехавшего в «Челси». Если не брать в расчёт проблемы с реализацией, Эдин – идеальный форвард для Серии А. Да, в 37 лет скоростных забегов ждать не стоит, но остальные навыки у Джеко на высоком уровне. Несмотря на свой рост (193 см), он техничен, полезен в подыгрыше, актуален в разных режимах матча (позиционная атака, контратаки, навал). В итоге даже после возвращения Лукаку Джеко всё равно часто появляется в стартовом составе — Индзаги очень ценит боснийца.

Нападающий: Диего Милито 1:1 Лаутаро Мартинес

Диего Милито Лаутаро Мартинес

Две главные надежды в атаке «Интера». Милито тащил «нерадзурри» в сезоне-2009/2010 после перехода из «Дженоа». Невероятный взлёт от середняка Серии А до победы в ЛЧ и статуса одного из лучших форвардов мира. Милито выделялся отличным голевым чутьём, умением оказаться в нужном месте и решить исход, получив всего один-два шанса. В финале с «Баварией» именно его дубль решил судьбу трофея.

Лаутаро – нынешний лидер «Интера» в нападении. У Мартинеса периодически проявляются проблемы с реализацией, но он не падает ниже определённого уровня. В последних двух сезонах Лаутаро забил по 21 мячу в Серии А. В финале ЛЧ с «Сити» именно на аргентинца будет рассчитывать Индзаги, так как вряд ли «Интер» получит кучу шансов. Он должен повторить путь Милито, идеально распорядиться моментами и выжать из них максимум.

Нападающий: Самуэль Это’О 1:0 Ромелу Лукаку

Самуэль Это’О Ромелу Лукаку

Камерунский форвард пришёл в «Интер» перед стартом «золотого» сезона. В 2009 году он выиграл Лигу чемпионов с «Барсой», а через год взял трофей с миланцами. Сложно переоценить важность Это’О, привнёсшего в раздевалку «Интера» чемпионскую ментальность. В нападении Самуэль отдал роль «первой скрипки» Милито, но и сам использовал шансы по максимуму (16 голов в 48 играх). И Это’О, и Моуринью – люди со сложным характером. Но камерунец наслаждался игрой под руководством тренера: «Жозе уникален как тренер и человек. Он единственный в своём роде. Моуринью всегда говорит то, что думает. Он нашёл правильную формулу для команды. Жозе строит правильные взаимоотношения и добивается хороших результатов».

«Интер» для Лукаку, вероятно, лучший клуб в карьере. Именно в Милане Ромелу ощущает себя наиболее комфортно. Проведя два года в Италии, он вернулся в любимый клуб детства – «Челси». Но в АПЛ снова не задалось, и он повторно отправился в «Интер», теперь на правах аренды. Лукаку в форме – один из лучших форвардов мира. Невероятный мощный, быстрый, при этом техничный и неглупый футболист. Да, у бельгийца есть небольшие проблемы с приёмом мяча и, как ни странно, игрой головой. Но он остаётся большой угрозой для ворот соперника. Защита «Сити» не должна расслабляться ни на секунду, иначе Ромелу накажет.

Если у вас не отображается опрос, вы можете пройти его по ссылке.

Все фото в материале — Getty Images