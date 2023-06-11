«С общих камер кажется, что симуляция». Ивич был в ярости из-за пенальти в финале с ЦСКА

Суперфинал Кубка России в эти минуты проходит в Москве. ЦСКА и «Краснодар» играют в последнем топ-матче российского сезона. Армейцы идут за первым Кубком России с 2013 года, а «быки» — вообще за первым трофеем в своей истории.
На 30-й минуте встречи в штрафной «Краснодара» произошёл ключевой момент тайма. Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рухнул на газон после борьбы с нигерийским игроком южан Олакунле Олусегуном. И главный арбитр встречи Владислав Безбородов указал на 11-метровую отметку.
Футболисты «Краснодара» не сильно возмущались решением судьи. А вот скамейка запасных «быков» и особенно главный тренер Владимир Ивич эмоционально отреагировали на пенальти и хотели, чтобы Владислав посмотрел повтор. Но Павел Кукуян, который работает на VAR, к монитору Безбородова не позвал. И Фёдор Чалов уверенно отправил мяч в ворота Станислава Агкацева, открыв счёт.
Вот как прокомментировал эпизод арбитр Игорь Федотов.
«Лучший повтор эпизода с пенальти в Суперфинале — из-за дальних ворот. Там чётко видно, что был фол по неосторожности: Олусегун не успел сыграть в мяч и подбил ногу игроку ЦСКА. А с общих камер кажется, что была симуляция — думаю, Ивич увидел не тот повтор и поэтому был так зол. Думаю, Безбородову помог ассистент, была маленькая пауза. Но с решением этим я согласен, благодаря камере из-за дальних ворот мы увидели, что ногу подбили».
А как вы думаете, прав Безбородов или Ивич? Пишите комментарии!
- 11 июня 2023
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