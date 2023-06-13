Хвича, Осимхен, Барелла, Диа, Ким Мин Джэ, Ангисса: кто лучший футболист сезона в Серии А?

Ким Мин Джэ, «Наполи»

Выбор Дмитрия Бажанова, комментатора Setanta Sports и автора телеграм-канала «НЕБАЖЕНОВ»

Летом 2022-го «Наполи» продал Калиду Кулибали. Он был главным защитником и одним из лидеров команды. Прошёл год – и про Кулибали в Неаполе никто не вспоминает. Это лучшая характеристика, насколько выдающийся сезон провел Ким Мин Джэ.

Раньше Ким никогда не играл в топ-чемпионатах. Тем удивительнее, что он так быстро прижился в Серии А. Мощный, высокий, при этом очень координированный и здорово играющий на мяче – в лице Кима «Наполи» получил нового лидера обороны, Кулибали 2.0. Спаллетти чередовал Ррахмани, Жуана Жесуса и Эстигора, но Джэ не подвергался ротации никогда. Если он не был травмирован или дисквалифицирован, он играл всегда.

Пока Осимен, Хвича и другие игроки атаки зажигали у чужих ворот, Ким тихонечко всё подчищал у своих. Несмотря на внушительные габариты, ему хватало резкости, чтобы играть в высокой линии обороны. Он часто поднимался к центру, собирал подборы и останавливал контратаки соперника. Классная игра один в один – уже фирменный знак Кима.

Изначально кореец должен был перейти из «Фенербахче» в «Ренн». Но в итоге он выбрал «Наполи», потому что итальянцы согласились включить в контракт пункт об отступных – € 45 млн. Этот пункт действует только для клубов не из Италии. И очередь из таких за Кимом уже выстроилась. Пишут, что главный претендент – «Манчестер Юнайтед».

Разумеется, если Джэ уйдёт, для «Наполи» это будет огромная потеря. Но, во-первых, неаполитанцы точно заработают (Кима купили за € 18 млн). А во-вторых и в-главных, Ким принёс «Наполи» успех, которого летом 2022-го ожидать не мог никто, включая сам «Наполи». Так что его трансфер – это в любом случае попадание в десятку. Ким сделал для чемпионства не меньше, чем Осимхен и Хвича. Его работа просто была не так заметна.