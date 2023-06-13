Хвича, Осимхен, Барелла, Диа, Ким Мин Джэ, Ангисса: кто лучший футболист сезона в Серии А?

Завершился очередной сезон Серии А. Он подарил много героев – больше всего их, конечно, в чемпионском «Наполи». Однако были и другие заметные персонажи. Авторы и друзья «Чемпионата» выбрали шесть хедлайнеров итальянской элиты. Теперь настала ваша очередь голосовать за лучшего из лучших.
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему один футболист должен оказаться выше в рейтинге, а другой – ниже.
Виктор Осимхен, «Наполи»
Выбор Никиты Паглазова, автора «Чемпионата»
Главные герои чемпионского «Наполи» – Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия. Грузинского вингера даже признали лучшим футболистом сезона в Серии А. Однако Хвича провалил весну: он не совершал результативных действий в 14 матчах подряд во всех турнирах. А вот Осимхен, если находился на поле, всегда стабильно забивал и тащил. Яркий пример важности Виктора – четвертьфинальная серия Лиги чемпионов с «Миланом». В первом матче нигериец не вышел на поле из-за травмы – «Наполи» проиграл, а в атаке выглядел не так ярко, как обычно. В ответной встрече Осимхен уже вышел – и забил. Правда, этого не хватило для прохода дальше. Но неизвестно, где оказался бы «Наполи», если бы Виктор провёл 90 минут в обоих матчах.
Осимхен стал лучшим бомбардиром Серии А. Форвард «Наполи» – первый африканский футболист в истории чемпионатов Италии, получивший «Золотую бутсу». Именно его голы стали залогом успеха неаполитанцев в сезоне. Да, форвард обязан партнёрам передачами, но именно элитный нападающий будет их конвертировать в голы. Осимхен доказал свой топ-уровень. Без него чемпионство «Наполи» вряд ли состоялось бы. Плюс ко всему футболист с именем Виктор просто не может не быть выбран лучшим игроком!
Ким Мин Джэ, «Наполи»
Выбор Дмитрия Бажанова, комментатора Setanta Sports и автора телеграм-канала «НЕБАЖЕНОВ»
Летом 2022-го «Наполи» продал Калиду Кулибали. Он был главным защитником и одним из лидеров команды. Прошёл год – и про Кулибали в Неаполе никто не вспоминает. Это лучшая характеристика, насколько выдающийся сезон провел Ким Мин Джэ.
Раньше Ким никогда не играл в топ-чемпионатах. Тем удивительнее, что он так быстро прижился в Серии А. Мощный, высокий, при этом очень координированный и здорово играющий на мяче – в лице Кима «Наполи» получил нового лидера обороны, Кулибали 2.0. Спаллетти чередовал Ррахмани, Жуана Жесуса и Эстигора, но Джэ не подвергался ротации никогда. Если он не был травмирован или дисквалифицирован, он играл всегда.
Пока Осимен, Хвича и другие игроки атаки зажигали у чужих ворот, Ким тихонечко всё подчищал у своих. Несмотря на внушительные габариты, ему хватало резкости, чтобы играть в высокой линии обороны. Он часто поднимался к центру, собирал подборы и останавливал контратаки соперника. Классная игра один в один – уже фирменный знак Кима.
Изначально кореец должен был перейти из «Фенербахче» в «Ренн». Но в итоге он выбрал «Наполи», потому что итальянцы согласились включить в контракт пункт об отступных – € 45 млн. Этот пункт действует только для клубов не из Италии. И очередь из таких за Кимом уже выстроилась. Пишут, что главный претендент – «Манчестер Юнайтед».
Разумеется, если Джэ уйдёт, для «Наполи» это будет огромная потеря. Но, во-первых, неаполитанцы точно заработают (Кима купили за € 18 млн). А во-вторых и в-главных, Ким принёс «Наполи» успех, которого летом 2022-го ожидать не мог никто, включая сам «Наполи». Так что его трансфер – это в любом случае попадание в десятку. Ким сделал для чемпионства не меньше, чем Осимхен и Хвича. Его работа просто была не так заметна.
Хвича Кварацхелия, «Наполи»
Выбор Игоря Кытманова, комментатора «Матч ТВ» и автора телеграм-канала «Кытманов FM»
Про Хвичу много говорить не буду. За него говорила игра. Кварадона сразу стал кумиром у неаполитанцев, знающих толк в красивом футболе. На финише на фоне спада «Наполи» игра Кварацхелии уже не была столь яркой. Но это не отменяет его огромного вклада в историческую победу и ярчайшего первого сезона в Серии А.
Николо Барелла, «Интер»
Выбор Артёма Борисова, комментатора Okko Sport и автора телеграм-канала «Артём Борисов, 13»
За пределами чуда «Наполи» мы находим не только напуганность остальных итальянских грандов, но и некоторые константы величия. Пусть самым ярким пятном у «Интера» был Федерико Димарко, но Барелла в свои 26 – главная глыба итальянского поколения, мастер всего, что нужно, и человек, искренне обиженный на саму возможность проиграть футбольный матч.
Две крупные удачи «Интера» – в Лиге чемпионов и Кубке Италии – были напрямую связаны с тем, что команда брала центр поля. И это при постоянном отсутствии травмированного Брозовича, из-за которого вся тройка полузащиты (укреплённая блистательно переменившимся Генрихом Мхитаряном) сорвалась с чётких позиций и стала перемещаться. В результате «Интер» решил не только прямую задачу по подмене игрока, но и косвенные – по блеску и экспансии. А кто, как не Барелла, всегда был приучен делать и главное, и многое другое?
Булайе Диа, «Салернитана»
Выбор Михаила Садова, автора телеграм-канала La Gazzetta del Calcio
Зачастую при определении лучшего многие просто берут список игроков команды-чемпиона и выбирают самого результативного. Ну или смотрят на рейтинг бомбардиров или ассистентов лиги: тоже вполне очевидный критерий. Вот только есть проблема – почти всегда на вершине таких таблиц оказываются игроки из топ-клубов. Ведь забивать и отдавать голевые передачи легче в команде, которая много времени проводит в атаке и даёт гораздо больше возможностей показать себя своим нападающим. Однако Диа в этом сезоне пошёл наперекор всем трендам – форвард стал третьим бомбардиром лиги, играя в одной из худших её команд.
Конкуренты Диа по списку лучших бомбардиров – Осимхен и Мартинес – купались в моментах (0,75 xG/90 и 4,63 удара у нигерийца на 90 минут и 0,63 xG/90 и 4,37 удара у аргентинца) в любящих владеть мячом командах (61,8% у «Наполи», 55,7% у «Интера»). Сенегалец же довольствовался усечённым пайком (0,31 xG/90 и 1,68 удара на 90 минут) в расположившейся на 17-м месте по владению «Салернитане» (44,9%). В результате Диа настрелял 16 мячей с 8,8 xG, то есть забил почти вдвое больше ожидаемого! Разумеется, у форварда первое место по разнице между забитым и ожидаемым (+7,2).
Диа впечатляет ещё больше, если сравнить его с одноклубником – Кшиштофом Пёнтеком. Сопоставимые 0,35 xG/90 и ещё больше возможностей для удара (2,4 на 90 минут), но всего лишь четыре гола. Однако и это ещё не всё: сенегалец к 16 голам добавил шесть результативных передач, в итоге напрямую поучаствовав в 22 мячах команды. Всего «Салернитана» забила 46 мячей за чемпионат. То есть южане должны благодарить Диа чуть ли не за половину голов (47,8%). Играть хорошо в клубе, который в порядке и по игре, и по составу – это круто. Но вытягивать максимально проблемную команду, соревнуясь при этом с лучшими из лучших, – это совсем другой уровень.
Андре Замбо Ангисса, «Наполи»
Выбор Ивана Демидова, автора телеграм-канала La Gazzetta del Calcio
В минувшем сезоне чемпионский пазл в «Наполи» наконец сложился. Огромную роль в формировании стиля, который позволил завладеть скудетто, сыграла полузащита – одна из самый гуттаперчевых в топ-5 лиг. Лоботка, который идеально разбивает прессинг и оценивает пространство. Зелиньски, который доводит атаки команды до предголевого блеска. И Ангисса, который сочетает в себе качества партнёров по полузащите – и умеет на поле вообще всё.
При обороне камерунец перехватывает мячи (49, восьмое место в Серии А) и блокирует удары (50, девятый результат в лиге), с мячом в ногах – продвигает его вперёд (181 пас, направленный на продвижение мяча – восьмое место в лиге; 185 передач в финальную треть, пятое место в Серии А).
Андре осьминогом опутывает центр поля и не пропускает ни единой комбинации, ничто не ускользает от его внимания. Он – образец современного центрального полузащитника, а также живое воплощение успешного менеджмента Джунтоли и Де Лаурентиса: пришёл из «Фулхэма» за смешные по нынешним меркам € 15 млн.
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