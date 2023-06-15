«Признаки неутешительные». «Спартак» потерял важнейшего для Абаскаля игрока

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш был вызван в молодёжную сборную Португалии U21, чтобы помочь команде на чемпионате Европы – 2023. Но он даже не успел дебютировать на турнире, который стартует 21 июня: футболист сломался на тренировке.
«У нас с Томасом Таварешем произошло очень большое непредвиденное событие, – заявил на пресс-конференции главный тренер Руй Жорже. – Порвана крестообразная связка. Это ещё должны подтвердить, но признаки неутешительные. Он оправился от серьёзной травмы, проделал блестящую работу по восстановлению за последние несколько месяцев, хорошо играл и тренировался. И теперь это несчастье!»
Томаш Товареш
Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images
Таварешу и правда крупно не везёт: летом 2021-го он перешёл из «Бенфики» в «Базель» на правах аренды, провёл классный сезон, но в мае 2022-го получил травму – обследование выявило разрыв крестов и мениска левого колена. Защитник вернулся в Португалию, где начал процесс восстановления, и за «Бенфику» больше не сыграл – зимой, когда он уже оправился от травмы, его забрал «Спартак».
Для московского клуба это была хорошая, пусть и рискованная сделка: защитник только-только восстановился от тяжёлой травмы, долго не играл, но при этом обладал огромным потенциалом. Для его раскрытия клубу требовалось время, и, судя по контракту, который подписали до 2026-го, давать его были готовы. Тем более что Гильерме Абаскаль Тавареша знал лично – они работали вместе в «Базеле». Для «Спартака» потеря португальца будет ощутима: этой весной он сыграл в 13 матчах, из них 10 – в основе. Для Абаскаля Тавареш очень важный игрок, потому что во многом главный тренер «Спартака» строил игру именно через него.
В сборной Тавареша заменит Бернарду Витал из «Эшторил-Прая».
«Перед вызовом я с самого начала сказал ему, что он не поедет с нами, – сказал Хорхе. – Он, зная это, сразу сказал, что пойдёт просто тренироваться, и повёл себя так, как я и ожидал: образцово! Теперь, в связи с этим непредвиденным событием, будет жизненно важно, что он сможет заменить Тавареша».
А вот у «Спартака» вариант – вернуть на эту позицию Хлусевича, который играл на ней до прихода Тавареша.
- 15 июня 2023
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