Кто из легионеров РПЛ может сыграть в отборе Евро-2024. В списке — 17 футболистов

На этой неделе возобновляется отбор на Евро-2024. 17 футболистов российских клубов получили приглашения в национальные команды. Бóльшая часть из них уехала в страны бывшего СНГ, хотя есть представители и других сборных. В списке — футболисты, которые играли в РПЛ в сезоне-2022/2023.

Армения: Георгий Арутюнян, Эдуард Сперцян (оба — «Краснодар»), Наир Тикнизян («Локомотив»)

Эдуард Сперцян Фото: Sportsfile via Getty Images

В марте сборная Армении провела два матча: один — в отборе на Евро-2024, второй — контрольный. Сначала команда Петракова проиграла дома Турции (1:2), несмотря на быстрый гол в ворота гостей. А затем упустила победу в контрольной игре с Кипром (2:2), пропустив на 83-й минуте. Впереди у армянской сборной гостевой матч с Уэльсом (16 июня) и домашний — с Латвией (19 июня).

14-го числа сборная Армении прилетела в Кардифф. В её составе сразу три футболиста из РПЛ. Могло быть четыре, но Хорен Байрамян получил травму на тренировке и уже вернулся в Ростов-на-Дону. Любопытно, что 18-летний защитник Арутюнян дебютировал за сборную Армении (в марте) раньше, чем в РПЛ (в мае). Первый матч Тикнизяна в футболке национальной команды также состоялся в марте, а вот на счету Сперцяна уже 15 выходов за сборную.

Казахстан: Марат Быстров («Ахмат»), Нуралы Алип («Зенит»), Лев Скворцов («Химки»), Бактиёр Зайнутдинов (ЦСКА)

Нуралы Алип Фото: DeFodi Images via Getty Images

В июне сборную Казахстана ждут два гостевых матчах квалификации Евро-2024. 16 июня команда россиянина Магомеда Адиева сыграет с Сан-Марино (встреча состоится в итальянской Парме), а 19-го числа её ждет матч с Северной Ирландией. В марте Казахстан дважды играл на своём поле. Сначала уступил Словении (1:2), а потом выдал сенсацию. В матче с Данией команда Адиева превратила 0:2 в 3:2 и одержала первую победу в отборе.

Из футболистов РПЛ изначально обращало на себя внимание присутствие Александра Зуева. Этот игрок родился в Казахстане, но выступал за молодёжную сборную России. Не так давно Александр получил казахстанский паспорт и впервые удостоился приглашения в национальную команду этой страны. Однако он получил травму на тренировке и ближайшие матчи пропустит. Позже остальных к сборной присоединился Бактиёр Зайнутдинов. 11 июня он принял участие в финале Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 6:5 пен.), тогда как его соотечественники уже готовились к отбору Евро-2024. Но Бактиёр приехал в отличном настроении, ведь его клуб завоевал желанный трофей.

Беларусь: Роман Юзепчук («Торпедо»), Кирилл Печенин, Юрий Ковалёв, Кирилл Капленко (все — «Оренбург»), Александр Селява («Ростов»)

Александр Селява Фото: NurPhoto via Getty Images

В марте белорусская сборная неудачно провела два матча квалификации. Сначала без вариантов проиграла Швейцарии — 0:5, а затем уступила Румынии — 1:2. Впереди у команды Кондратьева «домашние» матчи с Израилем (16 июня) и Косовом (19 июня). По решению УЕФА эти встречи Беларусь проведёт на нейтральной территории, а именно в Будапеште. Команда вылетела из Минска в Стамбул, а уже оттуда отправилась в столицу Венгрии.

Из пятёрки футболистов РПЛ в марте за сборную Беларусь не играли двое: Печенин не попал в заявку, Капленко просидел в запасе. Юзепчук вышел в основе на матч со Швейцарией, но ушёл с поля уже через 33 минуты. К тому моменту соперник трижды огорчил белорусов. Во второй встрече Роман вышел только на замену. Селява и Ковалёв дважды попадали в стартовый состав, однако ничем особенным не отметились.

Грузия: Лука Гагнидзе («Динамо»)

Лука Гагнидзе Фото: Zuma/TASS

В марте сборная Грузии провела один матч отбора на Евро-2024 и поделила очки с Норвегией — 1:1. Впереди две выездные встречи: с Кипром (17 июня) и Шотландией (20 июня). В список грузинской сборной вошёл полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе, но не оказалось защитника бело-голубых Сабы Сазонова. Последний попал в окончательную заявку на чемпионат Европы до 21 года, который пройдёт на территории Грузии и Румынии. Кстати, Гагнидзе тоже включён в заявку на турнир. Первый матч грузинские футболисты проведут 21 июня с Португалией.

Молдавия: Михаил Каймаков («Торпедо»)

Михаил Каймаков Фото: DeFodi Images via Getty Images

Сборная Молдавии ещё не потерпела ни одного поражения в отборе. Правда, ни разу и не выиграла. Сначала молдаване не справились со скромной командой Фарерских островов — 1:1, а затем поделили очки с Чехией — 0:0. Впереди — матчи с Албанией (17 июня) и Польшей (20 июня).

Футболист «Торпедо» Михаил Каймаков дебютировал в составе сборной в сентябре 2020 года и уже отыграл за неё 20 матчей. В марте он провёл по 90 минут на поле во встречах с Фарерскими островами и Чехией. Если не случится форс-мажора, Михаил должен выйти в основе и на ближайшие матчи.

Израиль: Эли Даса («Динамо»)

Эли Даса Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

По итогам двух первых туров израильская команда набрала всего одно очко: сыграла вничью с Косовом — 1:1, после чего попала под Швейцарию — 0:3. В июня команда сыграет с Беларусью (на нейтральной территории) и Андоррой (дома). В заявку попал Эли Даса. Защитник «Динамо» дважды сыграл в марте, и в обоих случаях — с капитанской повязкой.

Люксембург: Кристофер Мартинс Перейра («Спартак»)

Кристофер Мартинс Перейра Фото: Imago/TASS

Сборная Люксембурга традиционно входит в число слабейших команд Европы, хотя периодически и преподносит сюрпризы. К примеру, в 1-м туре квалификации не проиграла Словакии — 0:0. Правда, после этого последовало сокрушительное поражение от Португалии — 0:6. 17 июня Люксембург встретится с Лихтенштейном, а 20-го числа — с Боснией. Спартаковец Кристофер Мартинс Перейра (55 матчей за сборную) по традиции попал в заявку.

Словения: Ванья Дркушич («Сочи»)

Ванья Дркушич Фото: РИА Новости

Защитник «Сочи» дебютировал за словенскую сборную в марте 2023 года. Он провёл 53 минуты на поле в игре с Сан-Марино (2:0). А перед этим его команда обыграла в гостях Казахстан — 2:1. Таким образом, после двух туров словенцы возглавляют таблицу отборочной группы. Впереди у лидера матчи с Финляндией и Данией.