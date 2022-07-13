Изменились до неузнаваемости и сохранили историю. Эмблемы известных клубов Западной Европы

Звезда у «Партизана», крест «Селтика» и случайный персонаж на логотипе «Аякса». Внутри — Нидерланды, Португалия, Турция, Сербия, Греция.

Большое исследование истории клубных эмблем продолжается. Мы уже изучили первый и последний логотипы в этих лигах:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Первая и последняя эмблема клубов Премьер-лиги

🇪🇸 Первая и последняя эмблема клубов Ла Лиги

🇩🇪 Первая и последняя эмблема клубов Бундеслиги

🇮🇹 Первая и последняя эмблема клубов Серии А

🇫🇷 Первая и последняя эмблема клубов Лиги 1

На очереди известные клубы из нетоповых чемпионатов, выбирали мы произвольно.

Чтобы открыть нужную эмблему, перемещайте ползунок на фото. Или нажмите на нужное место, тогда ползунок переместится сразу.

Нидерланды

«Аякс»

Первые 28 лет «Аякс» провёл с эмблемой, где не угадывалась связь с героем древнегреческой мифологии. Это был просто рисунок футболиста клуба. Лишь в 1928 году на лого поместили изображение самого Аякса Теламонида.

С нынешней эмблемой амстердамцы играют с 1991 года.

Чтобы открыть нужную эмблему, перемещайте ползунок на фото. Или нажмите на нужное место, тогда ползунок переместится сразу.

1900 — 1911 С 1991 — сейчас

ПСВ

В первый логотип ПСВ вписали всё, что было: «PH Sport V» — это «Philips Sport Vereniging», то есть Спортивный Союз «Филипс». Зато уже в 1933 году появился формат эмблемы, которая принята и сейчас. Белый флаг с простой аббревиатурой помещён внутрь овала.

Чтобы открыть нужную эмблему, перемещайте ползунок на фото. Или нажмите на нужное место, тогда ползунок переместится сразу.

1913 — 1917 С 2016 — сейчас

«Фейеноорд»

Первый логотип «Фейеноорда» представлял собой полосатый круг и полное название — вплоть до города. В 1930 появилась та самая буква «F», а с 1978-го на эмблеме решили оставить только название и город.

Чтобы открыть нужную эмблему, перемещайте ползунок на фото. Или нажмите на нужное место, тогда ползунок переместится сразу.

1912 — 1924 С 2009 — сейчас

Португалия

«Порту»

Монограмма «FCP» была у «Порту» с основания в 1893 году и до 1910-го. Далее логотип эволюционировал: в 1910-м появился мяч со шнуровкой, в 1922-м — герб города, а буквы съехали вниз. Эмблема «Порту» принципиально не менялась с того времени.

Чтобы открыть нужную эмблему, перемещайте ползунок на фото. Или нажмите на нужное место, тогда ползунок переместится сразу.

1893 — 1910 С 2017 — сейчас

«Бенфика»

На первой эмблеме «Бенфики», конечно, был символ клуба — орёл. На щите есть аббревиатура «SL», что означает «Sport Lisboa». Орёл взгромоздился на ленту, где написан девиз «E pluribus unum» — в переводе с латыни, «Из многих — единое». Интересно, что эта же фраза есть на Большой печати США — она используется для подтверждения подлинности документов, выпущенных правительством Штатов.

Современное лого — это доработанный вариант первого.

1904 — 1906 С 1999 — сейчас

«Спортинг»

Схематично изображённый лев и аббревиатура — вот и вся дебютная эмблема. Вскоре льва отрисовали более детально. А современный логотип у клуба с 2001 года.

1907 — 1913 2011 — сейчас

«Брага»

Исторические цвета «Браги» — зелёный и белый, клуб сменил их только в сезоне-1945/1946. До 40-х и эмблема была зелёно-белой. Центральная фигура — замок, это национальный памятник Замок Брага (Castelo de Braga). «SCB» — Спортивный клуб Браги (Sporting Clube de Braga).

Нынешняя эмблема — это по сути герб города, просто в красно-белых цветах.

1921 – 1930 С 2006 – сейчас

Шотландия

«Селтик»

Первая эмблема «Селтика» — это был массивный Кельтский крест на красном фоне. С ним клуб играл до 1977 года. Затем случился ребрендинг, и крест заменил четырёхлистный клевер. Это важный символ для Ирландии, а «Селтик» был основан ирландскими эмигрантами-католиками.

Чтобы открыть нужную эмблему, перемещайте ползунок на фото. Или нажмите на нужное место, тогда ползунок переместится сразу.

1888 – 1977 С 1995 — сейчас

«Рейнджерс»

Монограмма RFC получилась одной из самых красивых в футболе. Настолько, что «Рейнджерс» до сих пор использует её. Вообще, у клуба две официальные эмблемы: монограмма и круглая со львом.

Лев появился в 1959 году — как один из символов клуба. Надпись «Ready» — производное от «Always Ready» или «Aye Ready» в шотландском диалекте, то есть «Всегда готов!».

1968 — 1990 С 2020 — сейчас

Турция

«Фенербахче»

Первый логотип «Фенербахче» придумал футболист клуба Хикмет Топузер, и здесь всё со смыслом:

красный фон — дань уважения родине, турецкому флагу;

жёлтая полоса символизирует уважение со стороны противников;

синий цвет щита — благородство;

дубовая ветвь — символ власти, а зелёный цвет — успех.

Позже логотип вписали в белый круг, где было название клуба. Сначала арабской вязью, а в 1928 году, когда в Турции приняли новый алфавит, её заменили на латиницу.

1910 — 1912 С 1992 — сейчас

«Галатасарай»

Первый логотип «Галатасарая» был на турецком языке, однако вскоре тоже трансформировался в латиницу. Сочетание цветов дало команде прозвище «львы». Сейчас лого «Галатасарая» — одна из самых узнаваемых монограмм.

1905 – 1923 С 2004 — сейчас

«Бешикташ»

Арабская вязь была и на первой эмблеме «Бешикташа». Хотя сама по себе она была довольно обычной: клубные цвета, флаг Турции — и всё это вписано в окружность.

Нынешний логотип – один из старейших, пожалуй, даже в мире. С ним «Бешикташ» играет с 1960 года. Хотя фундаментально это всё та же эмблема. BJK — это «Гимнастический клуб «Бешикташ» (Beşiktaş Jimnastik Kulübü).

1903 — 1930 С 1960 — сейчас

Сербия

«Црвена Звезда»

Первая эмблема «Црвены Звезды» была и самой интересной. Огромная звезда и силуэт человека. В 48-м логотип упростили до щита в цветах клуба и звезды. «Красная звезда»? Вот вам красная звезда. В наши дни клуб играет с доработанной, но такой же простой эмблемой.

1945 — 1948 С 2009 — сейчас

«Партизан»

«Армейскому» клубу — соответствующая эмблема. «JA» — это Югославская армия (Jugoslovenska Armija), а звезда внутри — символ коммунизма. Цвета клуба были — красный и синий. До 1955 года в центре лого находилась именно надпись «Югославская армия», а собственно название клуба его обрамляло.

Нынешний логотип появился в 1958 году, когда «Партизан» сменил цвета на чёрно-белые и отделился от армии. На эмблеме её заменило сначала Спортивное общество (Sportsko Društvo), а когда развалилась Югославия — Футбольный клуб (Fudbalski Klub). Факел сверху раньше означал шесть республик в составе Югославии.

Больших изменений в дизайн эмблемы не вносят, в 2008 году добавили вторую звезду. Но у «Звезды» их три.

1945 — 1947 С 2008 — сейчас

Хорватия

«Динамо Загреб»

«Динамо» образовалось после расформирования, по указу Коммунистической партии, трёх клубов: ​​«Граджянски», «Конкордии» и ХАШК. Решение о создании Физкультурного общества «Динамо» принималось на уровне партии, так что на первом лого ожидаемо была звезда.

Привычный дизайн эмблемы появился в 1988 году. Основная форма была вдохновлена логотипом ​​«Граджянски». Плюс добавили литеру «d».

1926 — 1945 С 2013 — сейчас

Греция

«Олимпиакос»

Первая эмблема была с клубом больше 30 лет — простой герб в цветах «Олимпиакоса» и с золотым оттенком. Название клуба по-гречески и профиль олимпийского спортсмена в оливковом венке. В 80-е появился дизайн, который существует по сей день.

Чтобы открыть нужную эмблему, перемещайте ползунок на фото. Или нажмите на нужное место, тогда ползунок переместится сразу.

1925 — 1959 С 2013 — сейчас

«Панатинаикос»

Дебютная эмблема «Панатинаикоса» существовала всего несколько месяцев. Это был позолоченный круг с мячом внутри и названием: Ποδοσφαιρικός Όμιλος Αθηνών (Подосферикос Омилос Афинон) или «Афинский футбольный клуб».

В 1911 году клуб принял зелёный и белый как официальные цвета, а через восемь лет новый символ — трилистник. Он символизировал гармонию, единство, природу и удачу. Его добавили и на новую эмблему.

1908 — 1909 С 2013 — сейчас

Бельгия

«Андерлехт»

В 1933 году «Андерлехт» стал Королевским клубом — да, его официальное название и сейчас «Королевский спортивный клуб Андерлехт». И представил эмблему с короной. «SCA» означало Спортивный клуб «Андерлехт» (Sporting Club Anderlecht).

Нынешний логотип — с кучей отсылок ко всему: тут и цвета клуба, и флаги Бельгии, и SCA, и девиз, и даже герб коммуны Андерлехт.

1933 — 1981 С 2010 — сейчас

«Брюгге»

В «Брюгге» изначально подошли к вопросу креативно и вынесли на эмблему девиз «В здоровом теле здоровый дух» (Mens sana in corpore sano). Трансформация лого случилась уже после Второй мировой войны. Последний большой редизайн был в 2012 году.



«Брюгге», к слову, тоже королевский клуб. Его полное название — «Королевское футбольное общество Клуб «Брюгге» (Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging).

1920 — 1946 С 2017 — сейчас

«Серкль Брюгге»

Не самый известный бельгийский клуб удостоился чести быть в нашей подборке из-за смелого (и спорного) ребрендинга. Первая эмблема «Серкль Брюгге» — типичная. Затем клуб почти всю историю провёл с эмблемой, где мяч вписан в большую литеру «С».

В июне 2022 года клуб устроил перезапуск, представив обновлённые цвета и лого. Форму буквы «С» сохранили, но её создаёт название «Cercle» — в переводе «окружность». Модно, молодёжно!

1924 — 1968 С 2017 — сейчас

Швейцария

«Базель»

Вот уж где пример верности традициям. Как в конце XIX века появилась монограмма на щите и мячик слева, так и осталось.

1893 — 1952 С 2017 — сейчас

«Янг Бойз»

Кажется, что монограмма «Янг Бойз» в 1927 году была даже круче, чем на современной эмблеме.