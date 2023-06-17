Хёйлунн, Карнесекки, Бальданци, Юльманн, Гатти: кто лучший молодой игрок сезона Серии А?

Чемпионат Италии завершён. Мы продолжаем подводить итоги сезона в Серии А. Помимо лучших тренеров, лучших игроков и лучших трансферов, важно отметить прогресс молодых игроков. Друзья «Чемпионата» отобрали пять представителей, которые оказались ярче своих сверстников.
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему один янгстер должен оказаться выше в рейтинге, а другой – ниже. И кого мы не включили, тоже пишите!
Расмус Хёйлунн, «Аталанта»
Выбор Михаила Садова, автора телеграм-канала La Gazzetta del Calcio
В 19 лет датчанин стал одним из главных игроков атаки обновлённой «Аталанты» Гасперини. 9+2 по гол+пас (третье место в команде, ни одного мяча с пенальти), прекрасные открывания на пространстве и за спину (11 приёмов мяча после продвигающих пасов на 90 минут) и редкая для такого возраста дисциплина без мяча.
Можно покритиковать Хёйлунна за не самую выдающуюся реализацию (9 мячей с 9,5 xG), но 51,9% ударов в створ по сезону, высокий удельный вес удара в среднем (0,18 xG/удар) и готовность бить с обеих ног (а не подрабатывать под «рабочую») дают уверенность, что это лишь временные трудности. Скорость, мощь, работоспособность и прекрасное понимание таймингов открываний – у Хёйлунна есть задатки вырасти в настоящего топ-форварда.
Федерико Гатти, «Ювентус»
Выбор Артёма Борисова, комментатора Okko Sport и автора телеграм-канала «Артём Борисов, 13»
Гатти – уже не подросток, ему вот-вот исполнится 25, но он только что сделал большой шаг на самый верх (поэтому, надеюсь, вы простите мне выход за возрастные рамки). При этом сцены эпизодических свершений Федерико неизменно сопровождались раскованной детской радостью, девственной улыбкой двухметрового мужика.
Италия очень даже жива, причём жива за счёт Евро-2021, выигранного на стыке двух поколений. Стыке настолько дружном, что эти два поколения можно было принять за одно. Даже вопреки тем гигантским экспериментам, которые спешно затеял Роберто Манчини в последующие два года, и жалобам того же Манчини. Италия должна решить одну капитальную проблему – в центре обороны. По понятным причинам этой же проблемой занят и «Ювентус». Год назад Гатти, игравший за «Фрозиноне» в Серии В, был, по сути, одновременно вызван и в сборную, и в Турин.
«Ювентус», столкнувшийся с деградацией всех ветеранов обороны и вынужденный лепить новую защиту вокруг новичка Бремера, только к весне смог реально обратить внимание на Гатти. Тогда-то Федерико и показал, что такое «сыграть на свежего», выдав блистательные матчи с «Фрайбургом» и «Интером», а также забив важнейший гол «Спортингу» и героический – «Севилье».
Томмазо Бальданци, «Эмполи»
Выбор Игоря Кытманова, комментатора «Матч ТВ» и автора телеграм-канала «Кытманов FM»
Томмазо Бальданци – один из ярчайших игроков нового итальянского поколения. Техника, видение поля, пас. Всё при нём. Классическая десятка, чей потенциал, впрочем, распространяется за пределы его профильного амплуа. Такой молодой Папу Гомес золотых времён «Аталанты». Кто-то скажет, что парень ещё не готов для игры в топ-клубе. Ну пускай нынешнее признание будет для него авансом. Он попал в хорошую команду. В «Эмполи» умеют развивать молодых футболистов. В начале сезона после нескольких пропущенных из-за травмы матчей Бальданци окончательно застолбил место в стартовом составе и стал одним из лидеров «Эмполи».
Марко Карнесекки, «Кремонезе»
Выбор Дмитрия Бажанова, комментатора Setanta Sports и автора телеграм-канала «НЕБАЖЕНОВ»
Если бы не Марко, «Кремонезе» в Серии А пропустил бы не 69, а 169 голов. Понятно, что и 69 – это много. Понятно, что Карнесекки не спас «Кремонезе» от вылета. Но это не отменяет того, что 22-летний вратарь провёл очень яркий сезон и теперь наверняка получит шанс в клубе посерьёзнее.
Карнесекки перешёл в «Кремонезе» в 2021 году. Тогда клуб даже не думал о выходе в Серию А, а о Марко никто толком не знал. В итоге благодаря ему «Кремонезе» впервые за почти 20 лет сыграл в элите, а вратарь заслужил вызов в сборную Италии. Да-да, Роберто Манчини пригласил кипера из команды, которая всю дорогу шла в зоне вылета и много пропускала. Так что не я один считаю, что Марко в прошедшем сезоне был хорош.
К 22 годам он отыграл четыре полноценных сезона. Три из них – в Серии В, но это в любом случае большой опыт. Статный (рост – 191 см), но при этом очень лёгкий и прыгучий – Карнесекки играет не только эффективно, но и эффектно, на него очень приятно смотреть. Плюс он действует надёжно, устроить пожар на ровном месте – это не про него.
«Аталанта», которой принадлежит Карнесекки, в шикарном положении. Если они оставят Марко, то получат готового, сильного вратаря. Если решат продать (всё-таки в Бергамо есть Хуан Муссо, он тоже очень приличный кипер), заработают немало денег. За Карнесекки давно стоит очередь, в которой всех расталкивают «Ювентус» и «Рома».
Пока непонятно, где Марко начнёт следующий сезон. Но при этом можно не сомневаться: он усилит команду, в которой в итоге окажется.
Мортен Юльманн, «Лечче»
Выбор Ивана Демидова, автора телеграм-канала La Gazzetta del Calcio
«Лечче» – одно из открытий итальянского сезона. Несмотря на провальную весну, команда Марко Барони, обладающая весьма скромными ресурсами, сумела сохранить прописку в Серии А. Во многом успех апулийцев сопряжён с крепостью их оборонительной структуры: 0,80 допущенных NpxG, только шесть команд турнира обороняются лучше. 23-летний датский капитан команды Мортен Юльманн – ключевой в системе Барони.
Юльманн – динамичный опорник. Ситуационно он способен опуститься на одну линию с центральными защитниками, а также подняться в стремлении забрать мяч у соперника. Датчанин – лидер прошедшего сезона по перехватам (72 успешных). Кроме того, капитан «Лечче» испытывает явную страсть к подкатам. «Как говорил великий Неста, если ты совершаешь подкат, то ты уже проиграл. Я же всё равно играю так: когда есть возможность – иду в него», – хвастался Мортен в интервью.
В своей игре датчанин ориентируется на Брозовича. «Я многому учусь, смотря на него. В особенности – как он действует без мяча».
Летом у Юльманна не будет недостатка в предложениях. Ещё в зимнее трансферное окно капитана апулийцев пытался заманить «Саутгемптон», но «Лечче» не позволил. Сейчас предметный интерес к Мортену испытывают «Ювентус» и дортмундская «Боруссия». Безусловно, хочется, чтобы такие игроки оставались в Италии. Там благодатная почва для парней с сильным характером и смелым сердцем. Юльманн – из тех, кто, опекая соперника, готов следовать за ним до подтрибунки, – лишь бы остановить его.
- 17 июня 2023
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