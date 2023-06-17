Хёйлунн, Карнесекки, Бальданци, Юльманн, Гатти: кто лучший молодой игрок сезона Серии А?

Марко Карнесекки, «Кремонезе»

Выбор Дмитрия Бажанова, комментатора Setanta Sports и автора телеграм-канала «НЕБАЖЕНОВ»

Если бы не Марко, «Кремонезе» в Серии А пропустил бы не 69, а 169 голов. Понятно, что и 69 – это много. Понятно, что Карнесекки не спас «Кремонезе» от вылета. Но это не отменяет того, что 22-летний вратарь провёл очень яркий сезон и теперь наверняка получит шанс в клубе посерьёзнее.

Карнесекки перешёл в «Кремонезе» в 2021 году. Тогда клуб даже не думал о выходе в Серию А, а о Марко никто толком не знал. В итоге благодаря ему «Кремонезе» впервые за почти 20 лет сыграл в элите, а вратарь заслужил вызов в сборную Италии. Да-да, Роберто Манчини пригласил кипера из команды, которая всю дорогу шла в зоне вылета и много пропускала. Так что не я один считаю, что Марко в прошедшем сезоне был хорош.

К 22 годам он отыграл четыре полноценных сезона. Три из них – в Серии В, но это в любом случае большой опыт. Статный (рост – 191 см), но при этом очень лёгкий и прыгучий – Карнесекки играет не только эффективно, но и эффектно, на него очень приятно смотреть. Плюс он действует надёжно, устроить пожар на ровном месте – это не про него.

«Аталанта», которой принадлежит Карнесекки, в шикарном положении. Если они оставят Марко, то получат готового, сильного вратаря. Если решат продать (всё-таки в Бергамо есть Хуан Муссо, он тоже очень приличный кипер), заработают немало денег. За Карнесекки давно стоит очередь, в которой всех расталкивают «Ювентус» и «Рома».

Пока непонятно, где Марко начнёт следующий сезон. Но при этом можно не сомневаться: он усилит команду, в которой в итоге окажется.