Погба, Де Кетеларе, Белотти, Шкриньяр, Товен — кто главное разочарование сезона в Серии А?

Андреа Белотти, «Рома»

Выбор Дмитрия Бажанова, комментатора Setanta Sports и автора телеграм-канала «НЕБАЖЕНОВ»

Продлить контракт с нападающим, который за весь чемпионат не забил НИ ОДНОГО гола, – кажется, что это сомнительная затея. Но у «Ромы» сегодня нет выбора: «кресты» порвал Тэмми Абрахам, и римский клуб вынужден переподписывать Андреа Белотти, чтобы не остаться совсем без форвардов. Получается, лучший, потому что единственный.

Официально о новом контракте Белотти ещё не объявили, но самые разные инсайдеры сообщают, что это вопрос времени. «Рома» изначально подписала Андреа всего на год (с опцией продления). Боссы столичного клуба, видимо, не до конца были уверены в кандидатуре Белотти. Но 0 голов за весь чемпионат… Такого вряд ли ожидали даже самые матёрые скептики.

Белотти получал шансы регулярно. Жозе Моуринью его хвалил, всегда отмечал старание и работу на команду. Но никаким старанием не перекрыть 0 голов в Серии А. Тем более что речь идет не о каком-то ноунейме, а о чемпионе Европы.

Прошедший сезон приблизил Белотти к Фернандо Торресу. Не в смысле титулов и места в футбольной истории, а в смысле неуверенности в себе. Все же помнят, что стало с Торресом в «Челси»? Он долго не мог забить, порол моменты и в итоге растерял качества топового бомбардира, коим был в «Ливерпуле». Былую удаль и уверенность он так и не вернул.

Белотти важно пережить сезон без голов. Важно не сломаться. Если бы не травма Абрахама, «Рома» наверняка рассталась бы с итальянцем. Но сложилось, как сложилось: Андреа получил ещё один шанс.

Запасаемся попкорном и смотрим, что будет дальше: красивая история преодоления или окончательное угасание ещё одного некогда классного игрока.