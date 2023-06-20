Погба, Де Кетеларе, Белотти, Шкриньяр, Товен — кто главное разочарование сезона в Серии А?

Чемпионат Италии завершился. Мы вместе с вами подвели практически все итоги: выбрали лучшего футболиста и лучшего тренера, определили самый удачный трансфер и главного молодого игрока. Осталось разобраться с разочарованием сезона.
Для голосования используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему один футболист разочаровал вас больше, а другой – меньше. И кого мы не учли, тоже пишите!
Поль Погба, «Ювентус»
Выбор Игоря Кытманова, комментатора «Матч ТВ» и автора телеграм-канала «Кытманов FM»
Поль Погба должен был стать ключевым игроком «Ювентуса» Макса Аллегри. Добавить вариативности и креатива в полузащиту. И, конечно же, реанимировать свою карьеру. Возвращение к тренеру, у которого он стал звездой, было многообещающим. Итог – пропущенный чемпионат мира, лечение с лета по февраль, в марте – очередная травма. И пик всех этих неудач – первое появление в старте в конце сезона и травма спустя 23 минуты. Слёзы и больничная койка. На что был способен Погба в «Ювентусе», мы так и не узнали.
Сам «Ювентус» разочаровал не меньше, чем Погба. Клуб вляпался в судебные разбирательства. Потерял очки в кабинетах, да и на поле команда Аллегри, мягко говоря, не радовала. При сверхблёклой игре иногда удавалось оторвать кусочек в виде набранных очков. Но футбол «Юве» – это тихие мучения на протяжении всего сезона.
Шарль Де Кетеларе, «Милан»
Выбор Артёма Борисова, комментатора Okko Sport и автора телеграм-канала «Артём Борисов, 13»
Истинное разочарование основывается не на том, что дураки внезапно для самих себя оказываются дураками. Истинное разочарование подстерегает тех, кто всё сделал идеально. Даже сегодня, по окончании сезона-2022/2023, мне очень трудно отказаться от взвешенной мысли о том, что «Милан» – это команда уровня Де Кетеларе, а Де Кетеларе – игрок уровня «Милана». Что € 35 млн – самая адекватная цена за молодую звезду «Брюгге», как бы её ни звали. И что для нападающего такого профиля не существует более удобной схемы, чем 4-2-3-1, тем более в варианте Стефано Пиоли.
Гнетущее, тяжеловесное отсутствие футбола, явленное Шарлем в каждом его матче за «Милан», ощущалось как чёрная дыра и выглядело пустее самой пустоты. Оно было шоком парадокса. Наверное, даже не сыграв ни одной минуты за год, Де Кетеларе мог бы считаться более результативным футболистом «Милана», чем со своим нулём голов в 40 матчах. Юрий Лотман в книге о Пушкине описывал «превращение человека в бездушную вещь, страшную движением ещё больше, чем неподвижностью» – ужасы игры Де Кетеларе едва ли сводятся к вопросу о душе, но вот слово «превращение» подходит идеально. Это не он, вообще не он.
Андреа Белотти, «Рома»
Выбор Дмитрия Бажанова, комментатора Setanta Sports и автора телеграм-канала «НЕБАЖЕНОВ»
Продлить контракт с нападающим, который за весь чемпионат не забил НИ ОДНОГО гола, – кажется, что это сомнительная затея. Но у «Ромы» сегодня нет выбора: «кресты» порвал Тэмми Абрахам, и римский клуб вынужден переподписывать Андреа Белотти, чтобы не остаться совсем без форвардов. Получается, лучший, потому что единственный.
Официально о новом контракте Белотти ещё не объявили, но самые разные инсайдеры сообщают, что это вопрос времени. «Рома» изначально подписала Андреа всего на год (с опцией продления). Боссы столичного клуба, видимо, не до конца были уверены в кандидатуре Белотти. Но 0 голов за весь чемпионат… Такого вряд ли ожидали даже самые матёрые скептики.
Белотти получал шансы регулярно. Жозе Моуринью его хвалил, всегда отмечал старание и работу на команду. Но никаким старанием не перекрыть 0 голов в Серии А. Тем более что речь идет не о каком-то ноунейме, а о чемпионе Европы.
Прошедший сезон приблизил Белотти к Фернандо Торресу. Не в смысле титулов и места в футбольной истории, а в смысле неуверенности в себе. Все же помнят, что стало с Торресом в «Челси»? Он долго не мог забить, порол моменты и в итоге растерял качества топового бомбардира, коим был в «Ливерпуле». Былую удаль и уверенность он так и не вернул.
Белотти важно пережить сезон без голов. Важно не сломаться. Если бы не травма Абрахама, «Рома» наверняка рассталась бы с итальянцем. Но сложилось, как сложилось: Андреа получил ещё один шанс.
Запасаемся попкорном и смотрим, что будет дальше: красивая история преодоления или окончательное угасание ещё одного некогда классного игрока.
Милан Шкриньяр, «Интер»
Выбор Михаила Садова, автора телеграм-канала La Gazzetta del Calcio
Лидер, бросивший свою команду. Обещал продлиться, но не сделал этого. Любителям Серии А в целом и болельщикам «Интера» в частности эта история знакома до боли, но Шкриньяр смог отличиться даже на фоне избитого сюжета: будучи капитаном, раздавал пустые обещания, стал хуже выступать (сразу ТРИ индивидуальные ошибки за полсезона – за весь прошлый период в «Интере» словак совершил столько же), а во второй половине чемпионата и вовсе перестал играть. Вишенкой на торте стало мартовское решение лечиться под контролем врачей «ПСЖ». Травмированный игрок в разгар сезона отправился к французам (с которыми вроде как подписал контракт), чтобы «проконсультироваться»!
Век футболиста короток, хочется успеть выиграть и заработать побольше – всё это понятно. Решение Шкриньяра уйти свободным агентом можно понять и даже принять (если вы не болельщик «Интера»). Однако его выбор снизить требования к себе и оставить команду в переломный момент – это крайне непрофессионально и безответственно с любой точки зрения. В итоге «Интер» смог перевернуть сезон, достичь поставленных целей и попутно выйти в финал ЛЧ. Без капитана – он к этому уже никакого отношения не имел. А вот финал истории самого Милана неизвестен: официально парижане всё ещё его не подписали. Злорадствовать не буду, но статус «разочарование сезона» словак заслужил сполна.
Флорьян Товен, «Удинезе»
Выбор Ивана Демидова, автора телеграм-канала La Gazzetta del Calcio
«Удинезе» с ноги ворвался в сезон и осенью закрепился в числе лидеров Серии А. Блестящая работа штаба Андреа Соттиля: плотная оборона, ложный фулбэк Роберто «Туку» Перейра, забивной форвард Бету и главный бриллиант – экс-кантерано «Барселоны» Жерар Деулофеу. И всё бы ничего, да только случилась серьёзная травма последнего: испанец выбыл до конца сезона. Фриульцам необходимо было срочно выходить на рынок и решать проблему. В итоге был сделан весьма оригинальный выбор.
Зимой из чемпионата Мексики выписали Флорьяна Товена: чемпиона мира — 2018, креативщика с недюжинными творческими способностями, который в «Марселе» выбивал почти полгола за игру. Эксперимент, очевидно, неудачный.
Товен мучительно долго интегрировался в итальянский чемпионат. Соттиль пробовал француза и в качестве второго форварда (по сути задействуя Флорьяна на позиции Деулофеу), и в качестве инсайда в схеме 3-5-2. Реанимировать именитого новичка не вышло: за 16 проведённых игр Товен не отметился ни единым голевым действием. При этом предпосылки к прорыву были: француз выдавал 3,96 действия, приведших к ударам по воротам в среднем за игру, но вот незадача: «Удинезе» практически перестал забивать.
В итоге многообещающая сделка обернулась провалом. Товен не смог вернуться в европейский футбол, а «Удинезе» медленно, но верно уполз в нижнюю часть турнирной таблицы.
- 20 июня 2023
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