Посмотрите, как Англия обыграла Северную Македонию! Видео всех семи голов

Сборная Англии уничтожила Северную Македонию в матче отборочного цикла Евро-2024! Команда Гарета Саутгейта забил семь безответных мячей в ворота Столе Димитриевски. Ниже – хронология разгрома северомакедонцев.
Первый гол на 29-й минуте забил капитан и лидер англичан – Гарри Кейн. Он получил мяч в штрафной после передачи с левого фланга от Люка Шоу и уверенно пробил в ближний от себя угол ворот.
Через девять минут преимущество увеличил Букайо Сака. Вингер сильно пробил из штрафной и угодил в ближний угол ворот Димитриевски.
В конце первого тайма разгромным счёт сделал Маркус Рашфорд. Северомакедонцы потеряли мяч у своей штрафной, англичане его перехватили, а форварду «МЮ» оставалось лишь попасть по пустым воротам.
На 47-й минуте Сака оформил дубль, во втором матче подряд голевой пас на свой счёт записал Трент Александер-Арнольд.
Ещё через четыре минуты Сака уже оформил хет-трик. Вингер «Арсенала» вышел один на один и переиграл голкипера Северной Македонии. К слову, это первый хет-трик для Букайо на взрослом уровне.
На 64-й минуте шестой гол сборной Англии забил полузащитник Калвин Филлипс. После навеса в штрафную Северной Македонии мяч отлетел прямо к футболисту «Манчестер Сити», добившему его в пустые ворота.
Заключительный гол на 73-й минуте забил Кейн, реализовавший пенальти. На счету Гарри теперь 58 голов за сборную. Капитан англичан – рекордсмен по числу забитых мячей в истории команды.
Сборная Англии после четырёх матчей набрала 12 очков и уверенно лидирует в группе С. В сентябре команде Саутгейта предстоит одна встреча с Украиной. Если Англия одержит победу, то почти на 100% гарантирует выход на Евро-2024.
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