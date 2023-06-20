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Англия — Северная Македония — 7:0: обзор матча отборочного цикла Евро-2024, видео голов, 19 июня 2023 года

Посмотрите, как Англия обыграла Северную Македонию! Видео всех семи голов
Никита Паглазов
Англия — Северная Македония — 7:0
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Букайо Сака оформил первый хет-трик на взрослом уровне, а Кейн обновил бомбардирский рекорд.

Сборная Англии уничтожила Северную Македонию в матче отборочного цикла Евро-2024! Команда Гарета Саутгейта забил семь безответных мячей в ворота Столе Димитриевски. Ниже – хронология разгрома северомакедонцев.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа C. 4-й тур
19 июня 2023, понедельник. 21:45 МСК
Англия
Окончен
7 : 0
Северная Македония
1:0 Кейн – 29'   2:0 Сака – 38'   3:0 Рашфорд – 45'   4:0 Сака – 47'   5:0 Сака – 51'   6:0 Филлипс – 64'   7:0 Кейн – 73'

Первый гол на 29-й минуте забил капитан и лидер англичан – Гарри Кейн. Он получил мяч в штрафной после передачи с левого фланга от Люка Шоу и уверенно пробил в ближний от себя угол ворот.

Через девять минут преимущество увеличил Букайо Сака. Вингер сильно пробил из штрафной и угодил в ближний угол ворот Димитриевски.

В конце первого тайма разгромным счёт сделал Маркус Рашфорд. Северомакедонцы потеряли мяч у своей штрафной, англичане его перехватили, а форварду «МЮ» оставалось лишь попасть по пустым воротам.

На 47-й минуте Сака оформил дубль, во втором матче подряд голевой пас на свой счёт записал Трент Александер-Арнольд.

Ещё через четыре минуты Сака уже оформил хет-трик. Вингер «Арсенала» вышел один на один и переиграл голкипера Северной Македонии. К слову, это первый хет-трик для Букайо на взрослом уровне.

На 64-й минуте шестой гол сборной Англии забил полузащитник Калвин Филлипс. После навеса в штрафную Северной Македонии мяч отлетел прямо к футболисту «Манчестер Сити», добившему его в пустые ворота.

Заключительный гол на 73-й минуте забил Кейн, реализовавший пенальти. На счету Гарри теперь 58 голов за сборную. Капитан англичан – рекордсмен по числу забитых мячей в истории команды.

Сборная Англии после четырёх матчей набрала 12 очков и уверенно лидирует в группе С. В сентябре команде Саутгейта предстоит одна встреча с Украиной. Если Англия одержит победу, то почти на 100% гарантирует выход на Евро-2024.

В другой европейской топ-сборной разгорелся крупный скандал:
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