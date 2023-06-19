У Тедеско проблемы в сборной Бельгии. Куртуа обиделся на тренера и уехал из команды!

В сборной Бельгии снова неспокойно. На чемпионате мира 2022 года в Катаре команду разрывали внутренние конфликты, из-за которых команда не вышла даже в плей-офф. А теперь, как сообщает издание Het Laatste Nieuws, голкипер Тибо Куртуа покинул расположение национальной команды. Причина – максимально странная.

По сообщениям HLN, Куртуа недоволен главным тренером сборной Доменико Тедеско. В воскресенье, 18 июня, вратарь пропустил собрание команды в отеле в Тюбизе. Партнёры удивились отсутствию Куртуа, который ранее провёл весь матч отбора Евро-2024 с Австрией (1:1). В чём причина претензий Тибо? Всё дело в капитанской повязке. В отсутствие Кевина Де Брёйне Тедеско разделил капитанские обязанности между Куртуа и Ромелу Лукаку.

Ромелу Лукаку в матче с Австрией Фото: BSR Agency/Getty Images

«Тибо очень важен для нас. не могу передать, как сильно я его ценю. В субботу у меня был разговор с Лукаку и Куртуа о капитанстве: с Австрией с повязкой вышел Лукаку, с Эстонией команду выведет Тибо. Для нас важно, чтобы Тибо чувствовал, что его ценят», – сказал Тедеско на пресс-конференции.

Что могло задеть Куртуа? Вероятно, то, что перед игрой с Австрией для Куртуа устроили специальную юбилейную церемонию по случаю 100 проведённых матчей за сборную. А капитанскую повязку Тедеско отдал Лукаку. По сообщениям HLN, после встречи с австрийцами кипер выразил недовольство ситуацией партнёрам в раздевалке. При этом Тибо не появился перед журналистами, хотя в его карьере случился памятный момент.

Тибо Куртуа Фото: Jean Catuffe/Getty Images

При этом отмечается, что Куртуа некоторое время играет с воспалением в колене. Так что следующий матч с Эстонией он мог пропустить и по состоянию здоровья. Куртуа уже мучился от травм в конце позапрошлого сезона – начале 2023 года. В конце мая 2022-го голкипер месяц лечился от остеомиелита, в сентябре испытывал проблемы с седалищным нервом, в феврале-марте текущего года повредил подколенное сухожилие и приводящую мышцу. Из-за проблем с организмом с Эстонией с первых минут мог сыграть второй вратарь сборной Бельгии – Матц Селс. Но теперь очевидно, что Тибо пропустит встречу с эстонцами.

Предматчевая пресс-конференция главного тренера сборной Бельгии Доменико Тедеско ещё не состоялась. На ней, без сомнений, вопрос про Куртуа станет основным. Коучу необходимо дипломатично разрешить вопрос, при этом не подорвав собственный авторитет в команде. Тяжёлая задача для экс-тренера «Спартака».